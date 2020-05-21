【演講技巧】減看稿頻率、別轉手拿講稿　5個小秘訣增演講說服力

我們常將表達能力、說服能力等無法以明確標準來評斷的軟實力，視為替職場表現加分的條件，但在出版過《跟TED學表達，讓世界記住你》、《五星級溝通術，你的成功巨浪》等暢銷書的美國溝通大師卡曼．蓋洛（Carmine Gallo）看來，「說服力」對於各領域工作者而言，其實好比「寫程式」之於電腦工程師，是執行工作時不可或缺的基本技能。 懂得說服人，詳細說明「為何要做」、「怎麼做」，不只能讓想法在發表的過程中變得越來越完善，在注重團隊合作的現代工作環境中，也能讓團隊成員向一致的目標前進，創造更好的工作成果。

好的說服能力不只是多數產業從業人員的基本技能，也會影響薪資高低。（Shutterstock）

說服能力不只影響工作表現，還會改變起薪

卡曼在《Inc.》中引用伊利諾大學芝加哥分校經濟學者德爾雷‧麥克洛斯基（Deirdre McCloskey）針對美國250種職業、約1.4億位工作者的研究，指出溝通與說服能力被廣泛運用於職場，美國總體所得的25%與此有關，預計在未來20年將提升至40%。

他進一步分析，好的說服能力不只是多數產業從業人員的基本技能，也會影響薪資高低。在美國，一般程式工程師年薪約自4到8萬美元起跳，但業務需與客戶端溝通的工程師，起薪則可由約12萬美元談起。

股神華倫‧巴菲特（Warren Buffet）曾表示，不斷精進說服能力，能夠讓個人價值提升50%。（Reuters）

除了卡曼的說法，亦有其他資料支持溝通與說服力在職場上的重要性。一份2019年由 LinkedIn刊出的報告中，將「說服能力」與創意、協作力、適應力、時間管理等列為最值得新時代工作者學習的5項技能。

此外，據《Inc.》報導，股神華倫‧巴菲特（Warren Buffet）也曾表示，不斷精進說服能力，能夠讓個人價值提升50%。

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學會5項手稿使用要點，提高簡報說服力

工作者最常發生的「說服」場合，無非工作中的會議時間，想成功說服他人接受自己的提案，簡報溝通專家格蕾森‧雷格（Deborah Grayson Riegel）認為在簡報時展現專業、讓聽眾產生信任感是很重要的。而事先擬好手稿能穩定講者情緒，是完成一場「能說服人的」好報告不可遺漏的重要準備工作。

不過，一份「好手卡」不是隨意拿張紙寫內容就好，格蕾森提供5個要點，讓簡報流暢之餘，也讓聽眾更樂意傾聽講者說法並且接受提案。

5項手卡使用要點（按下圖看清！）

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1. 保持手稿乾淨整齊，展現專業好形象

說服他人的第一步是靠著專業感讓對方信任自己，除了儀容整齊，手稿乾淨也是非常關鍵的一點。格蕾森提醒，雖然手稿是給自己看的，但千萬不要拿廢紙或是背面已經列印過其他資料的紙來撰寫手稿，這會影響聽眾的感受，第一印象就對你大大扣分。

2. 字體加大、寫上頁碼，閱讀起來更輕鬆

在簡報中不停低頭翻手稿，同樣也是不太專業的做法。為了避免這樣的狀況，我們在撰寫手稿時應該把字體放大，稍微一瞥就能看到接下來要講的內容。另外，加上頁碼也有助於查找內容，不必手忙腳亂。

3. 選定一隻手拿著講稿，讓聽眾不分心、專注聽講

不斷換手拿講稿，會讓聽眾分心。因此，我們應該選定一隻手拿著手稿，另一隻手則可搭配語氣擺動或做出幫助理解的手勢，才能讓聽眾專注於簡報內容。

4. 不要照稿念，但有一種情況例外

許多簡報技巧都會提醒講者不要照稿念，除了眼神無法與聽眾互動之外，內容也會變得呆版。不過格蕾森指出，當我們提到數據類或專業名詞解釋時，照稿念反而有加分作用，可以展現講者的謹慎，也能更正確無誤地表達內容。

5. 降低看手稿的頻率，靠充足準備來創造信心

格蕾森認為，手稿就好比「保護傘」，能夠讓講者產生信心，不怕忘記要講的內容。但她也表示，如果能夠讓自己擺脫這個保護傘，練習不看手稿，會讓整個簡報過程更加專業。因此，她建議講者可以帶著手稿上台，但有意識地減少翻看手稿的次數，又或者乾脆不要帶手稿，透過事前的充足準備來應戰，如此最能展現專業，成功說服他人的機率也跟著提升。

（資料來源 / Inc.）

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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