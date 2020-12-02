股票投資｜互聯網醫療市場潛力大　打工仔初學投資可多留意增長股

編按：不少打工仔愛投資買股票，但一隻股票（或一間企業）是否值得支持，除要看企業管理層的質素外，還要從它的發展潛力及市場需求等方面評估。在《瞄準新世代增長股》一書中，作者其中一個章節便對互聯網醫療企業「平安好醫生」作出分析，探討互聯網醫療行業的發展概況。 撰文：洪龍荃與簡志健（紅猴）

相關文章：【理財】第一次買股票卻無從入手？ 即睇新手投資必學4件事

+ 20 + 20 + 20

4.1 尋找黃金賽道領頭羊

要做好投資，分辨一個好行業遠比分辨一個好管理層容易；因此，我們一直致力尋找一些處於黃金賽道的行業，並在行業正式爆發時（催化劑）把握機會積極投資，而其中互聯網醫療便是我們近年的研究熱點。

互聯網診療也能報銷

我們確信互聯網醫療的發展將會提速，這是因為於2019年9月，國家醫保局公布《國家醫療保障局關於完善“互聯網＋”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》，正式明確互聯網醫療可以使用醫保支付，要求各省醫保局制定相應的支付流程，這個政策將會大大促進中國互聯網醫療的發展，可以看做互聯網醫療正式啟動的元年。這一變化也將有望從根本上解決互聯網診療不能報銷的行業痛點，互聯網診療也將如線下醫院就診一樣納入到社會福利保障中去變得更為常規化。過往一直困擾互聯網醫療的最大問題便是醫保支付問題，因為病人在互聯網醫療平台上的各種費用只能用現金支付，但是隨着政策放開，問題將迎刃而解，病人將可以享受到更快捷的醫療服務，亦享受到國家福利。

根據市場機構預測，自2016年起線上問診增速達到35%，到2025年，年均線上問診達到35億次，佔所有診療的26%。而中國互聯網醫療市場規模於2018年達到455億元人民幣，未來五年年均複合增長率約為40.12%，2022年將達到1,754億元人民幣。

內地優質醫療資源稀缺

互聯網醫療主力可以解決以下問題和需求。首先，現時中國的優質醫療資源稀缺及分布不均，導致醫療質素最佳的三級醫院（佔醫院總數只有8%）負擔了高達50%的診療，這令醫療服務體驗變差，往往病人平均等上3至4個小時，實際會面醫生問診只有數分鐘；而且這些較好的三級醫院往往位於大城市，偏遠城市的好醫院、好醫生則稀缺，也會令到醫療服務不到位。而且伴隨着居民生活水平提升，對健康管理的需求日益旺盛，存量的以治療為主、忽略預防及康復的醫療模式顯然已經不能滿足需求，互聯網醫療是解決分級診療問題的唯一出路。而且互聯網醫療能借助人工智能AI系統，節省大量人力物力。AI系統可以幫助醫生看各種影像資料，篩選診斷疾病，並可以提高正確率。在問診時，借助AI系統，根據症狀、患者訴說，初步診斷疾病，利用大數據分析、歸納、分辨疾病類型，提出初步治療方案。醫生借助系統，最後做出診斷，提出治療方案，可以大大提高效率。

發現好行業後 再在其中找目標

當我們發現了好行業，下一步我們便要尋找投資標的，看看哪家公司會在競爭激烈的市場中突圍而出。因為整個互聯網醫療行業內，已經不乏玩家，有平安好醫生（1833）之外，還有微醫、春雨醫生、阿里健康（0241）、好大夫在線、京東健康等。2020的新冠肺炎疫情再次將互聯網醫療推上了前台，互聯網醫療公司如雨後春筍般破土而生，那麼諸多的平台公司誰又將勝出呢？當我們細看時，我們認為平安好醫生具備巨大的先行優勢。

互聯網醫療：平安好醫生

從商業模式看，互聯網醫療是輕資產運營模式，公司需要做的是建平台，整合資源。譬如招股書列出於2016年時平安好醫生（1833）的MAU（月活躍用戶）為2,180萬，位列行業第一，是行業第二的5倍，遙遙領先。況且，最重要是公司背靠中國的保險集團，投行中信建設曾經測算，公司於2018年自有渠道獲客成本低於15元人民幣/人，綜合獲客成本低於10元人民幣/人，遠遠低於其他對手平均200元人民幣/人的獲客成本。而其中公司的一個最大優勢是自有1,400多人的醫療團隊和AI輔助診療設備，而不是全靠在職醫生，這樣能夠有效地提高病人的用戶體驗。

2018年，來自於平安壽險「就醫360」計劃的100萬重疾病會員客戶，就提供了2億元人民幣的營業收入。值得一提的是，平安壽險有1.82億客戶，會員才僅有100萬，佔比不到1%，其潛力發展空間依然巨大。或許有部分投資者會擔心對母公司的依賴太多，但是如果翻開近年的業績數據去看看的話，不難發現來自母公司的收入佔比在逐年減少，對集團的依賴性不斷在減弱。

擁最先進AI醫療科技

軟銀董事長孫正義曾提到「平安好醫生的AI醫療科技是全球最先進的」。正因如此，他投資4億美元給平安好醫生。AI輔助系統可以實現智能導診、智能診斷、智能處方，大大簡化了醫生的勞動。其系統已經可以解決3,000個病種的問診。通過圖文、語音、視頻、線上諮詢，系統可以收集越來越多的病史信息，為科學診斷提供幫助。又如，通過健康管理+移動醫療模式，病人可以把手放入診斷脈象的手環內，儀器可以及時將脈診結果和圖形數據傳遞雲端，做出分析。「獨立問診室」與「智能藥櫃」相配合，病人短時間內就可以問診取藥。「現代華佗計劃」中的智能舌診服務，遠程就診，就可以根據舌色、舌苔變化，判斷病情。互聯網醫療，正因為能夠解決醫療資源分配不均衡，醫療服務水準較低的問題，才更為人所青睞。

內地加快互聯網醫療發展

2020年，受新冠疫情的影響，國家及地方各級衛健部門紛紛出台文件，要求加快互聯網醫療的發展。我們認為電子處方和互聯網醫療納入醫保，將是對互聯網醫療支持政策的分水嶺，必將起到極大的促進作用。

相關文章：【理財】逆市投資要懂分優質股、中伏股 6大秘訣減股票投資風險

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】匯豐控股0005跌破供股價28元 前景如何？14張數據圖看匯控實況

+ 10 + 10 + 10

【相關圖輯】理財｜滙控都大蝕儲蓄唯有靠自己 8個省錢秘訣金融專家推薦

+ 16 + 16 + 16

（天窗出版社授權提供）

書名：瞄準新世代增長股

作者：洪龍荃與簡志健（紅猴）

洪龍荃與簡志健（紅猴）於2010年代中為香港第一代的投資Blogger，其後分別投身投資界，從不同渠道吸收投資知識及經驗。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】