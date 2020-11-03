沒犯錯開場白卻慣說「不好意思」？　4大說話技巧助擺脫職場弱勢

要在職場上獨當一面，不但要擁有專業知識和才能，良好的溝通技巧也是很重要的。而論及職場的說話技巧，女性比男性往往更難處理，又要給人親近、好相處的形象，又要簡潔明瞭的講出要求和重點，在溝通時一不小心就會給人壞印象。其實只要用對說話方式，友善態度跟工作要求，絕對是可以共存的。

女性不一定要柔弱，在職場上可以通過說話方式，顯示自己智慧幹練一面（按圖查看）▼▼▼

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避免無意義的道歉

為了避免給人沒有禮貌的印象，我們很多時都會無意識地道歉，無論在生活上還是工作上也一樣，甚至在不需要道歉的情況，或是其實是對方出錯的情況下，也會用「對不起」、「不好意思」作開場白。其實無意義或不需要的道歉，在職場上絕對要可免則免，因為這樣只會弱化自己的發言和形象。要是言之有理的話，根本不需要向任何人 (或沒有人) 道歉。

不用馬上回覆，但一定要有明確日子

作為上班族，最常遇到的當然是上司突如其來的問題，「你覺得XXX這個案子，這樣做好不好？」如此重大的決定，非得要在茶水間碰到我的時候問嗎？這時候，不給任何反應當然是沒禮貌的表現，但其實也不需要強逼自己的大腦，在十秒間想出答案的。只需要給上司一個明確的答覆時間或日子就可以了，「我先了解一下，今天午後再找你談談可以嗎？」這樣回答，不會給對方敷衍的感覺，又可給自己充分的資料研究時間。

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分清客觀事實及主觀意見

在跟上司或同事匯報的時候，雖然說話次序會習慣先敘述客觀事實，之後再加入個人主觀意見，但當聆聽者不專心聆聽時，就可能出現事實和主觀建議的誤會。因此，在提出個人意見時，建議先以客觀情況作參考，之後再以「我本人的意見是⋯⋯」開始講述自己的論點，這樣不但發言會更清晰，也給人更好的印象。

注意肢體語言

最後一點就是肢體語言，除了普通的點頭微笑以表示禮貌，不少女性在跟別人對話的時候，都會不自覺的表現出弱勢的肢體語言，如翹腳、縮肩等動作將自己的身體捲縮起來。其實說話時挺胸、挺背，甚至說話時自然的運用手部動作，都可以讓你看起來更大方得體、有自信。

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