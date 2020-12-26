披掛添女人味、光拿着已是時尚　即睇15種圍巾成熟暖心穿搭示範

無論是在室內或室外出，常常在氣溫變換激烈時，總是不知道該怎麼穿衣服！在這種時候會就非常需要各式配件來讓自己保暖。秋冬季節舉凡圍巾、手套、帽子等等，許多時尚小物紛紛都出籠，是最能享受時尚穿搭的絕佳時機，這次就介紹用秋冬必備的大圍巾，為自己的秋冬LOOK添加幾分成熟氣質吧！女孩們手邊都有一條大披肩或圍巾嗎？這單品不僅是對抗寒冷冬天的好夥伴，又可以讓穿搭變得更有趣喔！搭配的方法也千變萬化～今天為大家介紹3種大披肩＆圍巾的穿搭方式吧！

女人味暴增的披掛穿搭：

+ 5 + 5 + 5

圍好脖子真溫暖：

+ 5 + 5 + 5

光拿着就是時尚：

+ 6 + 6 + 6

以上介紹了大披肩＆圍巾的各式各樣穿搭，是不是覺得收穫多多呢?大披肩&圍巾不管跟什麼衣服都百搭，絕對是大人女孩的衣櫃裡必須要有的重要單品♪而且不管你是要手拿、披掛在肩上還是圍在脖子上，都能夠依照氣候的變化做出不同的時尚穿搭，是便利性強的重要單品喔！你也趕快去買一件看得順眼的大披肩吧～

相關文章：有帽衛衣都可穿出職場成熟韻味？ 即睇襯褲襯裙15種日系穿搭示範

有帽衛衣的成熟穿搭術（按圖即學！！）

+ 11 + 11 + 11

有帽衛衣的裙裝穿搭術（按圖即學！！）

+ 9 + 9 + 9

相關文章：輕熟女必學連身裙穿搭法 針織式襯絲巾、碎花配黑白色系絕不失手

+ 9 + 9 + 9

相關文章：秋冬返工黑色連身裙最百搭 即睇襯衫、針織、喇叭裙15款穿搭示範

+ 7 + 7 + 7

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】