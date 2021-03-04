要準時收工先要打字夠快！　推介超好用線上英文輸入法練習工具

撰文： 免費資源網路社群 最後更新日期： 2021-03-04 10:32

一直以來都在嘗試各種不同鍵盤帶來的手感，從 Filco、Realforce 一路打到 Leopold，剛好最近看到一篇 PTT 網友開箱文，在測試鍵盤打字時就錄製一段敲打影片，當然主要也是讓大家聽聽看鍵盤的聲音，很好奇在試打鍵盤時應該要用甚麼方法測試比較準確呢？不外乎需要一段可以看着輸入的內容，這時候就能考慮使用打字練習工具，讓你在輸入時可以知道自己按下按鍵是否正確，或是測試自己的英打速度。

本文要推薦的「Monkeytype」是一個很專業的線上英打練習服務，可以給出一段文章，讓使用者照着內容進行輸入測試，以不同顏色即時標記正確與否，最終顯示使用者的每分鐘單詞速度（Words per minute，簡稱 wpm）、正確率和字元數等等數據，對於想要練習英打和熟悉鍵盤按鍵位置來說很有用。

除了預設模式，Monkeytype 還能選擇不同的練習時間、單字數、引言或是否顯示標點符號和數字，以自訂出更個人化的英打練習模式，本身具有相當強烈的高科技風格，可切換不同的佈景主題配色（類似於程式碼編輯器）或是調整細部選項，甚至有內建指令列（Command line）功能。

註冊後 Monkeytype 會幫使用者儲存英打成績，在排行榜和全世界用戶比賽英打速度，整體來說是個非常強大的工具，不過也可以單純當作是英打練習工具使用，開啟瀏覽器就能進行練習測試，不需要額外安裝下載軟體，如果你想要提升、精進英打速度的話 Monkeytype 會是個非常值得推薦的服務。

Monkeytype https://monkeytype.com/

使用教學（按圖了解每個步驟）：

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這個工具說起來簡單卻也複雜，總之能訓練英打速度，有興趣的朋友可以試試看。

值得一試的三個理由： 1. 專業的線上英打練習工具，隨機選擇文章照內容輸入即可測試 2. 可自訂練習時間、字數、引言或是否顯示標點符號和數字 3. 將測試結果產生報表，包含每分鐘單詞速度（wpm）、準確度等數據

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