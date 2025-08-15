40歲前應盤點「這25件事」！工作要懂主動出擊、人生要有優先順序

「40 歲並不是 30 歲的延長線，而是 180 度轉變為完全不同的方向，是人生的轉捩點。《40歲，好日子才開始》將人生比喻成一場馬拉松，40 歲正好位於折返點上，是人生最重要的轉換期。



進入 40 歲後，如果還是照著三十幾歲時的那套做法的話，反而是件危險的事，在進入人生下半場前，就該在自我管理、職涯發展、家庭經營、人際關係與財務規劃等方面做好準備。

1. 自我管理：主動出擊，避免掉入守成窠臼

步入 40 歲後，一旦養成守成的心態，就會像暢銷書《誰搬走了我的乳酪》中所說，愈是在乎自己的那塊乳酪（指既有成就），就愈想要緊咬不放，除非做出自我改變，否則沒有一件事情會變好。

1. 不以「不能成功，便是失敗」「非黑即白」等二元論方法看待所有問題，多留意、體會灰色地帶的其他可能性。

2. 再也沒有比閱讀更好的啟發方式。養成閱讀習慣持續學習，並以「主題式閱讀法」的方式，在某一段時間中集中精神，選定某一領域主題，進行深度學習。

3. 思考如何比現在更快速地完成工作，並且成為組織中其他人的模範。

4. 以自我檢驗方式，在每一季檢討時，寫下自己做了哪些事、對公司的貢獻為何，藉以了解自我存在的價值。

5. 克服不善溝通的毛病，建立聆聽、打探、說明的能力，真誠地關心對方。

6. 培養工作以外的興趣，以建立「與朋友有相同興趣」的方式，投入新的領域。

7. 採取「80% 守勢，20% 攻勢」原則，面對每天的工作，勇於挑戰新的目標，避免錯失機會後悔不已。

8. 在每天例行的工作之外，以周為單位設定一個「令人興奮的目標」，讓自己主動出擊，例如與團隊在短時間內挑戰大型提案。

2. 職涯發展：找到強項，建立無可取代的地位

《40歲，好日子才開始》指出，二、三十歲時，是以累積成果為目的的直線型人生，只要發揮個人力量即可；但到了 40 歲，再也不能一個人埋頭苦幹，而是必須全盤思考未來職涯的發展方向，並將這些累積的成果加以運用，集結身邊眾人的力量，帶領團隊夥伴激發工作幹勁。

很多人在 40 歲前後，會開始重新盤點職涯的價值與方向。不再只是往上爬，而是想問自己：「我還想走多久？這條路，是我真心想走的嗎？」

1. 考量自己的人生優先順序，而不是公司事務性時程表上的優先順序，並寫下自己人生中最想要得到的前 3 項願望，努力縮小現狀與目標間的差距。

2. 不管公司能不能成全自己「想做的事」，也要養成時時思考自己想做的是甚麼，並進行規劃執行。

3. 培養無人能及的強項，以在某個群體中成為第一為目標，將決勝戰場拉到對自己有利的領域，找出有把握贏的戰場，再一決勝負。

4. 不論面對部屬或客戶，都會被期望是個能夠散發自信的人，因此必須培養驅使別人行動的自信。

5. 在思考甚麼事想做或不想做之前，先搞清楚公司到底希望自己做的是甚麼，進而配合、調整。

6. 在決定考取證照前，要選擇自己有興趣的領域，並拋開想要利用這個資格混口飯吃的想法。

3. 家庭經營：分配比重，兼顧工作與家庭

處於人生分水嶺的 40 歲，在工作上，正面臨上下左右夾擊的中間位置（例如中階主管）；在家庭上，則必須肩負起小孩教養、父母看護、夫妻相處等接踵而來的問題，於公於私都被別人所牽絆，可說是身不由己的忙碌時期，過去二、三十歲時，以自我為中心的作為，到了 40 歲再也行不通，必須在家庭與工作間找到平衡點。

1. 牢牢記住太太、小孩、父母的存在，就算工作再忙碌，也要從平常生活中積極努力取悅家人，例如與家人一起外出用餐，或是一年帶全家人去旅行一次。

2. 主動控管自己的時間，自行宣布在某時段（例如星期 一、二、四 晚上）不接受邀約，拒絕無意義的應酬，將更多時間留給家庭。

3. 提早對父母看護問題做準備，必要時將父母交給專業看護照顧，避免為看護父母而中斷職涯發展。

4. 以周為單位，將工作與家庭生活事先做好比重分配規劃，並將它記錄在行事曆中，在工作與家庭間取得平衡。

5. 將周末時間分段，例如分成「上午」「下午」「晚上」，並在不同時段安排活動，和家人一起共度周末。

4. 人際關係：建立關鍵人脈，危急時能拉你一把

有些人表面上看起來朋友很多，但如果都是工作上牽涉到利害關係的人脈，真正遇到困難時，可以幫忙的人其實很少，所以建立工作以外的人脈（例如大學同學、社區同一社團的友人），在受到打擊危險之際，能伸出援手的人，就顯得非常重要。

1. 有效的人脈講求的是重質不重量，因此與其有 100 位朋友，不如有一位絕對支持你的人，在面臨困臨時，能拉你一把的人。

2. 掌握「誰很懂這類事情」的關鍵人脈，在公司內外建立可靠人脈，在不同領域，建立至少3位可以隨時幫忙的人脈，特別是在當部屬有困難時，能夠協助快速找到可以幫忙的人，或是介紹相關有力人士。

3. 依親密度將人際關係分成「其他眾人」「粉絲」「認識的人」「友人」「信徒」（例如父母、子女）等 5 種，協助判斷對方在自己的人脈範疇中屬於何種等級，建立合適的互動模式。

4. 重視與年輕一輩的關係，因為這關係與自己的成長密不可分，在組織中，不被後進敬重的人，路只會愈走愈窄，甚至到最後，因為找不到接棒的人，而慘遭資遣。

5. 財務規劃：評估風險，及早與金錢打交道

正確的金錢觀與財務規劃，可以幫助身心發展。《關鍵40歲》認為，要和錢好好地打交道，因為再也沒有比它更值得信賴的「好傢伙」了，相反地，若與它反目成仇，它絕對會成為最讓人束手無策的難題。

1. 不要老想著刪減生活所需預算，而應想辦法增加收入，努力投資理財，或是從事兼職「腳踏兩條船」，選擇平行發展第二項事業。

2. 謹慎評估風險承受度，不要投資會使你晚上睡不覺的標的，投資行動要符合「資產配置」「定期定額」及「買進持有」3項原則。（利用聰明的投資方法，一次做對投資的事！）

看完這25件人生重要的盤點，你也許會開始問自己：

我過的生活，是我真正想要的樣子嗎？

我的工作與能力，還能支撐我接下來的10年嗎？

如果不想只是撐著過日子，我還有多少選擇的空間？



我們不會永遠年輕，但選擇的權利，始終掌握在自己手中。

