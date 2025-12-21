上班該不該打扮？她不解同事每天精心全妝　網民：我選多睡幾分鐘

一名女網友近日在Dcard發文討論「坐辦公室需要打扮嗎」的話題，引發熱烈討論。



她表示自己每天面對電腦8至10小時，只有午休和上廁所時才會走動，因此對於同事們精心打扮的行為感到不解，尤其是那些住得遠卻仍堅持全妝上班的同事。

原PO表示，自己平時在公司就是素顏、戴眼鏡、穿T-shirt配寬褲，「就是很宅女的樣子」，起床後只需10分鐘就能出門。相較之下，她的同事們即使已有男友或老公，仍非常注重外在形象，讓她感到相當佩服。

原PO坦言：

其實我也想過認真打扮去公司，但我這樣要提早40分鐘左右起床。

好看的衣物通常不太舒服，例如為了凸顯曲線的緊身牛仔褲或穿脫麻煩的連身套裝。她也提到有同事追蹤她的IG，發現她在社群平台上的形象截然不同，「因為IG上的我都是出去玩精緻美照，都穿得很辣而且全妝還會戴項鍊、耳環戒指」。

貼文引發討論，不少網友表示，

「我打扮的漂漂亮亮就是為了哄自己去上班」

「早上起來化妝、晚上卸妝洗澡，這個行為讓我覺得有優雅生活的儀式感」

「如果工作不打扮的話，一週只有兩天可以穿搭，那我那些漂亮的衣服怎麼辦」

「因為自己看了自己心情好」

「女為悅己者容」

「就是想要漂漂亮亮的而已吧」

「無法接受自己邋遢的樣子」

「還是會，自己穿的漂亮，心情會很好」



不過也有人指出，

「超麻煩，我選擇多睡幾分鐘，打扮留給跟朋友或老公出門時就可以了」

「一開始我都會化妝，但後面真的起床就好累又懶為了多睡就每天大素顏」

「我上班也是打扮得像NPC，襯衫長褲上班萬歲」

「這不是需要的問題，看人重視外表還是睡眠」

「公司沒要求，就穿著乾淨就好」

「坐辦公室要不要打扮要看工作環境以及個人喜好」

「只有客戶來的時候會早起半小時畫個妝，平常上班都是大素顏」



