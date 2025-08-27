遇挫折找朋友圍爐、在fb訴苦？Patrick Sir：真正的同情其實很少

編按：在工作、生活遇到挫折時，很多人都想找個同事、朋友來「呻一下」訴訴苦，但據Patrick Sir（林溥來）於《82課早知道》一書所指，「真正的同情其實很少」，比起尋求別人安慰，還是「靠自己」來得更實際。



真正的同情其實很少。

我曾經聽過一句說話：「大部份人不是對你的困難漠不關心，就是在背後偷笑。真正的同情其實很少。」這句話或許聽起來有些誇張，但它揭示了人性的一部分真相，也是一個令人遺憾的觀察。當我們面對困難時，往往渴望他人的理解與幫助。然而，事實是，大部分人忙於解決自己的問題，對你的困境不會投入太多情感，甚至根本毫不在意。

即使是朋友或同事，他們或許會禮貌地聽你傾訴，點頭慰問，給出一些泛泛的建議，但很快就會將你的苦況拋諸腦後。他們的反應更多是出於社交禮儀，而非真心的牽掛。有些人甚至會因嫉妒你的成功，而對你的挫折感到暗自滿足。這種心理並不一定出於惡意，而可能源於人性的弱點 — 嫉妒、自私或優越感的追求。

因此，我並不建議在社交媒體上頻繁分享自己的困難。雖然貼文可能獲得一些點讚或留言，但真正深入了解並提供實質幫助的人少之又少。多數人只是「食花生」，將他人的困境當作消遣。隨意分享自己的困難，不僅無助於解決問題，還可能讓人留下負面印象，覺得你是個無法處理問題的人，進而影響你的職場形象或人際關係。畢竟，大多數人更傾向於接近那些積極堅強的人，而非總是談論苦困的人。

當然，我們不能將所有人的冷漠歸咎於虛偽或惡意。很多時候，人們只是忙於自己的生活，能抽時間聆聽已經難能可貴。真正的同情需要情感、時間和精力的投入，對大多數人來說確實並不容易。

最實際的做法，還是專注於提升自己的問題解決能力吧。

《82課早知道》（萬里機構授權使用）

書名：《82課早知道》

作者：林溥來（Patrick Sir），英語教育中心創辦人及國際幼稚園校監，擁有近30 年教育經驗。此外，更主持知名電視節目《東張西望》及閱讀推廣節目《開卷》，積極推動閱讀文化。Patrick Sir跨足教育與娛樂界，全心致力於教育創新與文化推廣，是深受各界認可的Edutainer（教育與娛樂結合的倡導者）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】