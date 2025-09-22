AI時代科技業反而沒前途？矽谷夢碎美爸爸勸孩子教音樂、當水電工

曾被視為黃金職涯象徵的科技業，正面臨前所未有的結構轉變。根據最新統計，美國科技領域在2024年4月單月就減少了21.4萬個工作機會，這不只是冷數據，更是一場AI時代正在上演的人力洗牌。而在這波衝擊中，程式設計師成為最明顯的受害者。



科技大廠開刀 IT人才首波裁撤對象曝光

長年關注人力資源趨勢的分析師Victor Janulaitis指出，IT產業的就業規模正在快速萎縮，許多原本由初階工程師處理的任務，如今都能由AI工具自動完成。他明言：「大量企業IT部門正在刪減初級開發人員與分析師職位，甚至連擁有電腦科學學位的工作者，也面臨被替代的風險。」

相關文章：5年內將被AI取代？收銀員、會計助理「10夕陽職位」仍有轉職機會

+ 18

近期數家科技巨擘的動作更是證實這項觀察：

微軟

宣佈裁員6,000人，當中超過四成為軟件工程師。行政總裁納德拉透露，公司目前已有高達30%的程式碼由AI產出。

Duolingo

語言學習平台Duolingo表示已全面由AI接手原本由合約員工進行的任務。行政總裁馮安明言，未來只會在人力無法完成自動化時才考慮擴編。

OpenAI

其推出的「Codex」可自動撰寫、除錯與測試程式碼。包括Anthropic的Sonnet與Anysphere的Cursor也陸續推出類似AI寫程式助手，加速這波替代潮。

從這些實例可見，AI不再只是協助工具，而是逐步取代技術職位本身的生產力核心。

科技人轉向思考：程式設計還是黃金飯碗嗎？

這股趨勢不僅撼動企業用人結構，也開始影響下一代職涯規劃。許多在科技業打拼的父母，對孩子未來的選擇出現明顯轉變。

根據《天下雜誌》報道，在美國華盛頓州一家科技公司任職AI應用主管的Jeannie Chung就表示：「單靠邏輯能力的工作正在快速消失。未來真正有價值的，是創造力與人際連結能力。」

報道指出，曾靠寫程式移民美國、實現「矽谷夢」的Rajeev Madumba，也對孩子的教育方向產生動搖。過去他鼓勵子女學習程式語言，但現在卻傾向讓女兒發展音樂專長。他語帶感慨地說：「至少學唱歌或跳舞，還能用來教人，也許比寫程式更穩定。」

另一位在麻州工作的程式總監Dan Dumont則更為激進。他認為，與其讓孩子追逐高度競爭、變動劇烈的科技業，倒不如考慮成為水電工或自營職人。當地職業管理機構也觀察到同樣現象：報名技職教育的高中生人數大幅上升，較十年前成長超過三成。

AI風暴重塑職場 人類價值正在重新定義

從高科技企業的裁員浪潮到家長對孩子職涯思維的轉變，AI正在悄悄改寫勞動市場的基本規則。未來的工作不再只是「技能導向」，而是對創造力、同理心與人類特有能力的全新追求。科技的發展雖令人振奮，但也帶來新的課題：在AI全面滲透的時代，我們還剩下多少不可被取代的價值？

相關文章：轉工｜棄醫當電工！27歲高學歷女生果斷轉行 年薪超過港幣150萬

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「金飯碗」碎了！科技業父母竟勸孩子「當水電工」？原因曝光：工程師超容易被裁員】