香港成生命科學人才實習首選城市　六成畢業生看好就業前景

香港生命科技青年會（HKLSS）公布《2026年生命科技人才培訓調查》結果，顯示本港生命科學行業對年輕人才具相當吸引力，受訪學生及畢業生投身行業意欲持續上升，其中非本地人才留港發展意願更為強烈。



HKLSS執行總監黃槿教授發布《2026生命科技人才培訓調查》結果，並就本港生命科技人才發展現況提出建議。

是次調查於2025年11月至2026年3月進行，共收集425份回應，為歷年最多。受訪者主要為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及畢業五年內人士，本地與非本地受訪者比例接近各半。

調查顯示，逾八成受訪者認為香港生命科學實習機會具吸引力，其中54.1%認為「非常吸引」，33.7%認為「吸引」。在實習城市選擇上，58.5%本地受訪者及49.5%非本地受訪者均以香港作首選，反映本港在生命科學人才吸引與培育方面均具競爭力。

六成受訪者對就業前景充滿信心

就業前景方面，雖然對香港生命科學發展持「極度樂觀」或「十分樂觀」的比例，由去年的66.7%輕微回落至60.7%，但整體信心仍維持高水平。以5分為滿分，受訪者畢業後留在生命科學及生物技術相關行業發展的決心，由去年的4.25分升至4.28分，當中非本地受訪者留港意願由4.43分升至4.50分，本地受訪者亦微升至4.09分。

HKLSS表示，調查反映業界對人才培育及產學研銜接需求殷切，未來將進一步加強與大灣區及海外機構、高等院校合作，推動本港生命科技生態圈發展。對於缺乏實習經驗的受訪者，逾半認為HKLSS旗下職業配對平台Biotech Talent具幫助，尤其非本地學生需求更高。HKLSS稱，平台將繼續免費向應屆畢業生開放，協助人才留港發展。