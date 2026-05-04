本地初創推AI面試助理　招聘時間減68%、識破DeepFake換面面試者

人工智能（AI）滲入生活各個層面，在職場範疇亦廣泛使用。本地初創企業Lantern Lab Limited（Lantern AI），研發AI招聘面試助理「Lantern AI Recruiter」，針對首輪面試提供履歷篩選、AI面試官面試、面試評分報告等功能，協助機構更精準地挑選合適人才。行政總裁陳勝拓表示，系統協助機構找出頂尖人才的準確度達87%，每篩選750名面試者，可節省招聘人員800小時的工作時間，招聘時間較原來縮短68%，大幅降低機構的招聘成本。



本地初創企業Lantern Lab Limited推出研發AI招聘面試助理「Lantern AI Recruiter」兩年，吸引多家跨國及本地大企業使用。（金敏琍攝）

金門建築、信和集團逾廿間機構採用

Lantern AI成立於2019年，分別於2022年及2024年，獲城大HK Tech 300計劃，批出10萬元種子基金及100萬元天使基金投資。系統推出兩年已獲包括金門建築、信和集團、凱悅酒店集團等約20間本地及海外機構及大學使用。

隨著AI工具越趨普及，面試者利用AI撰寫履歷情況變得普遍，往往未能反映真實情況；此外傳統招聘流程繁瑣且耗時漫長，及至安排真人面試需要不同現職員工配合，難以應付企業大量招聘的高效要求。

陳勝拓指出，「Lantern AI Recruiter」會自動化處理招聘中最耗時的工作，包括履歷篩選、約見面試者、進行第一輪面試，系統能客製化機構要求及條件設計記分卡及面試問題，機構更可決定AI面試官所用的聲音和代表影像，最快一分鐘便可完成製作。

行政總裁陳勝拓表示，系統協助機構找出頂尖人才的準確度達87%，每篩選750名面試者，可節省招聘人員800小時的工作時間，招聘時間較原來縮短 68%，為機構大幅降低招聘成本。（金敏琍攝）

貼近真人面試 互動性高

「Lantern AI Recruiter」面試時間一般由10至30分鐘不等，系統提供接近真人的聲音，支援混合使用兩文三語，讓面試者有與真人面試的體驗。過程中互動性高，系統會向面試者追問關鍵細節，以驗證是否符合職位的必要條件，面試者於面試期間，亦可向面試官提問，系統會即時作出回應。

完成面試後，系統會依據機構的評分準則進行評分，分析強、弱項，並會向機構推薦10%最高評分面試者。系統會對比面試者的答案與履歷資料是否一致，如果應徵者提交的CV有造假，系統能找出破綻。

揭發面試者訛稱與馬斯克製火箭

助大學揭發識破Deepfake換面面試

此外，系統亦會因著面試者工作經驗追問具體細節，包括擔任角色及實際貢獻等。鄧宏立指出，曾測試系統，謊稱曾與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）共同研發火箭飛船，結果輕易被系統在面試報告中提出質疑。

目前香港大學、科技大學、城市大學、嶺南大學、澳門科技大學等等多間大學，也採用「Lantern AI Recruiter」識別面試造假情況。陳勝拓分享，去年系統識破了有人採用深度偽造（Deepfake）技術，分別換了5個樣貌在5間大學進行網上面試，「系統捉到那個人用同一個IP地址、同一個背景、同一個Device ID（設備識別碼）去做。」

陳勝拓表示，Lantern AI能減輕繁瑣招聘工序，但不會完全取代人力資源（HR）工種，認為HR可專注其他更高效能的工作，例如投放更多時間及精力，專注招聘資深及高階職位。

三大AI面試錦嚢

技術總監鄧宏立建議面試者要如實作答，勿出貓上網找答案「照稿讀」，因會輕易被AI系統識破。（金敏琍攝）

隨著AI面試將成為新常態，Lantern AI技術總監鄧宏立提供以下AI面試錦嚢﹕

1) 說話語速忌過急，咬字要清晰

系統會把整個AI面試過程，由語音版轉換成文字版生成報告，因此確保咬字清晰、語速忌過急，避免AI辨識錯誤產生誤會，影響評分。

2) 如實作答勿出貓

鄧宏立稱，曾有面試者在面試過程中，碰上難題便立即上網或透過ChatGPT找答案，然後讀稿般將答案讀出，「系統能識別內容是否來自互聯網或 ChatGPT，若面試者照稿讀或因答案空泛而被追問，容易因緊張而結巴，露出破綻」。

3) 確保在安靜而不被打擾的空間進行 AI 面試

系統對作弊採用零容忍的極嚴謹準則，所有懷疑個案都會標示，讓真人再檢視有沒有作弊情況。「舉例面試者面試期間，佢阿媽經過問佢今晚想食魚定食雞，都會被視為懷疑個案。」陳勝拓說。