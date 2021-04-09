升職｜站在巨人肩上便看得遠？事業目標不僅要定得高更看起點在哪

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-04-09 07:29

編按：小時候曾經嚮往的夢想，現在已忘記得一乾二淨？從多位成功人士身上可以看到，給自己訂下高遠的目標並堅持，是尤其重要。除了目標要設定得高，高的起點也不能忽略。（以下內容節錄於《一書讀透 管理學關鍵詞》）

吉格勒定理：得吃五十年

有個青年人夢想成為幽默大師，他給馬克．吐溫寫信，請求做他的徒弟。

馬克．吐溫告訴他：「要做幽默大師，需要積累快樂元素。」

青年人回信問道：「聽說巧克力的苯乙胺和鎂元素能夠使人快樂，看來要成為一個幽默大師，是需要吃很多巧克力吧？但不知道究竟要吃多少呢？」

馬克．吐溫風趣地回答：「看來，你得吃五十年才行。」

趣味點評

青年人想要當幽默大師，這個目標設立得非常高。有了這個目標，他就有了動力。但想要實現這個目標，他需要有一個優秀的老師。青年人深諳「起點高才能至高」的道理，所以要拜馬克．吐溫為師。如果拜師成功，他就離自己的目標又近了一大步。美國行為學家J.吉格勒根據這種現象，提出了「設定一個高目標，就等於達到了目標的一部分」的「吉格勒定理」。

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管理學解讀

每一個人從具有思考能力起，心中就會萌生出一個又一個的夢想，這些夢想就是我們目標規劃的開始。後來隨着成長，很多人的夢想卻都流於歲月的長河，沒有了目標，生活也就隨波逐流。但總有一部分人在實現夢想的過程中，首先給自己設定了一個很高的目標，並且為了這個目標持續不斷地付出努力，最後成功的人，必然是這一部分人。這就是「吉格勒定理」想要告訴人們的管理學經驗。

設定一個高目標對個人發展很重要，對管理者更是尤為重要。縱觀古今中外那些成功的管理者，無不是設定了一個高遠的目標，哪怕身處低谷，也不會動搖。

但只是有高的目標還不行，還要有一個高起點，才能更快地達成目標。為甚麼這樣說？因為要想起點高，就要求你的實力比起點低的人要強，為此，你就會逼自己去增強實力。

比如，你想要做大學教授，本科學歷肯定無法幫你實現這個夢想，你就需要考博士。只有你的學歷是博士，才能達成「大學教授」這個目標。於是，為了站在這個高起點上，你必須自律去考博士。在這個過程中，你的實力就已經比其他本科學生要強很多了。

不僅個體想要達成目標，需要一個高起點。身為企業管理者，想要達成目標，讓自己的每一個決策能夠有效實現，同樣需要設立一個高起點。

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提高起點，走向成功

攜程網的創始人梁建章，在創辦攜程網之前一直在美國的ORACLE（甲骨文）公司工作。有一次，梁建章回國探親，國內悄然興起的互聯網，使他萌生了創辦公司的夢想。此時他在甲骨文公司研發部擔任技術工作，研發部門的地位和待遇都很好，但對於創辦公司需要的管理經驗，他卻是一片空白。此時，他要創業的話，管理經驗上可以說是零起點。

梁建章清楚地知道，只有在積累豐富管理經驗的基礎上，才能辦好一家企業。於是他向總部提出調職申請，他申請從研發部門轉到客戶服務部門，也就是從技術轉型到管理，於是很快他就出任ORACLE中國區諮詢總監。

在這個職位上，梁建章有機會參與多家大型企業管理系統的建設，並在此過程中積極觀察和思考，總結出了很多管理經驗。兩年過去了，梁建章把中國區的管理工作做得非常好，他也積累了豐富的管理經驗。此時的他已經站在一個很高的起點上，如果繼續做下去，他會把ORACLE中國區發展得更大，而如果去創業，他也完全可以駕馭一個公司，因為他的管理能力已經幫他實現了目標的一部分。

梁建章最終選擇了創業，他創辦了攜程旅行網。因為之前他已為創業做好了充分準備，所以攜程網從創建那一天起，就一直蓬勃發展着。一般初創企業總會出現的一些錯誤的現象，在攜程公司卻從未出現。梁建章說：「如果直接回來可能會犯錯。」因為起點低，既無經驗也無能力，所以錯誤在所難免。但由於通過積累有了管理經驗，起點高了，自然就能避免很多錯誤，從而順利地實現目標。

梁建章的成功再次證明「吉格勒定理」是正確的——起點高才能至高！由此證明，幽默故事中那個青年人尋找名師的思路是對的。但那個青年人犯了一個錯，他以為起點建立在外部因素上，以為找到了一位幽默大師，自己就能成為幽默大師。站在巨人的肩膀上能夠看得更遠是沒錯的，但前提是一定要有能夠站在巨人肩膀上的能力。那個青年人腹內空空無半點墨，甚至分不清幽默是出自思想的輸出，還是出自肉體的體驗，即使幽默大師想要教他，也無從教起。

可見，想要獲得成功，首先，要有一個高遠的目標；其次，還要有一個高的起點。這世上沒有註定成功的人，都是那些設定了偉大目標，並努力提高自己起點的人，才會走向成功。最後，還要有真才實學，只有具備這三個條件，你才能將夢想變為現實。

日常應用

高遠的目標很重要，高起點也很重要。那麼，怎麼樣才能設定出高遠的目標，又怎樣做到從高起點出發呢？

1. 理性判斷

想要設定一個正確的目標，理性很關鍵。在設定目標前，詳細了解所要進入的領域，才能做到心中有數；只有心中有數，才能做出理性判斷。

2. 立足高遠

規劃目標時，一定要縱覽全域；只有這樣，才能擁有與眾不同的眼界，從而立足高遠，制訂出一個高遠的目標。

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《一書讀透 管理學關鍵詞》（萬里機構授權提供）

書名：《一書讀透 管理學關鍵詞》 作者：夢芝 一線創業者，實戰派管理學者。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】