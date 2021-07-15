職場12生肖｜4大生肖7月下旬獲財神眷顧　屬鼠可進修屬豬宜創副業

隨着時間流逝，準備進入7月下半月，究竟能否獲得好運扭轉現況，對此，命理師小孟老師在Facebook點名4生肖，7月下半月財運大旺，不妨好好把握。 如果好運降臨一定要好好把握。



7月下旬甚麼生肖財運大旺？（點擊下圖看清！）

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第4名：生肖豬

7月下半月，生肖豬的人在財運上適合多方發展，藉此拓展機會，如果想投資也不要孤注一擲，建議研究副業發展，有機會得到不錯的回饋。

第3名：生肖蛇

生肖蛇的人在下半月有機會接到更大工作，雖然壓力迎面而來，不過為賺錢好時機，將眼光與目標放遠來看，現在打下穩固的根基，未來有機會獲得更寬大發展，只要時間允許盡量去做沒關係。

第2名：生肖牛

生肖牛的人事業順利，績效開始急起直追，只要努力往前，能夠將過去不好的事情拋到腦後，切記要保持努力開創新機會的心態，錢財就能繼續成長。

第1名：生肖鼠

進入下半月，生肖鼠將在賺錢方面興起興趣，建議可以多閱讀理財書籍，也可以進行一些錢上理財課程，藉由進修增強本身理財概念，能夠藉此在投資分析市場上更上一層樓。

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