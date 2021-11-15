Dyson｜吸塵機大賣背後有甚麼故事？品牌的成功源於無數次的挫敗

提到精品家電品牌Dyson，吸塵器會是多數人第一個閃過腦海的產品，但它究竟甚麼過人之處？



一般來說，傳統吸塵器須安裝集塵袋，滿了吸力就會減弱，還要更換耗材。Dyson公司的真空吸塵器則不用集塵袋，運用氣旋技術，將髒污「甩」入集塵盒內，維持吸力，也省下集塵袋費用，可說是顛覆產業的發明。

如今，Dyson公司的研發已擴及各式產品，包括吹風機、捲髮器、電風扇、空氣清淨機等。根據彭博（Bloomberg）報道，Dyson公司 2019 年營收成長 23%，達 54 億英鎊。《週日泰晤士報》（The Sunday Times）調查指出，Dyson公司創辦人暨首席工程師James Dyson個人淨資產約 163 億英鎊，現居英國富豪榜第四名。

然而，Dyson在新書《發明：一種生活》（暫譯，英文書名為《Invention: A life》）坦言，光鮮亮麗的背後，更多的是困難、掙扎和戰鬥。

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最知名的無塵袋真空吸塵器，經過 5126 次實驗、5 年研發，終於在第 5127 次成功運作；吹風機 Supersonic 動員 103 名工程師，結合氣流科技，使頭髮免於暴露高溫就能快速吹乾，耗費 4 年和 7500 萬美元，歷經 600 多個原型才正式上市。

不願股東把持產品，Dyson至今堅持不上市

回到 1974 年，當時Dyson第一份工作，是和閥門技術公司羅托克（Rotork）董事長傑瑞米．富萊（Jeremy Fry）設計名為海上卡車（Sea Truck）的平底登陸船。

即使取得不錯成績，不過伴隨孩子出生與成長，Dyson正經歷家庭的轉變，他開始關注家用產品，期望設計出自己也需要的商品，便離開羅托克。

球型手推車（Ballbarrow）是Dyson第一個原創發明，他發現搬運花草的獨輪車，因其橡膠材質，容易陷入泥淖，驚訝怎麼有人能忍受不好用的產品。經過多次嘗試，他將輪胎換成塑膠球型，解決不穩的問題，還獲得創新設計獎。

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隨着市場對產品的需求成長，Dyson成立手推車公司，最高峰有近 5 成市佔。但他回憶，自己做錯兩個決定，一是將專利轉讓給公司；二是引進外部資金。

Dyson指出，股東重視立即成效，但好的產品需要不停試錯，最後他被趕出一手創立的公司。這也是Dyson公司至今堅持不上市的原因，「 失敗是因為自己的想法錯誤，總比聽命別人，心有不甘來得好。 」

打造手推車期間，因工作忙碌沒時間打掃家裏，他買了當時吸力最強的Hoover吸塵器，集塵袋卻常堵塞、吸力下降。「作為一個工程師，我覺得這是值得被解決的有趣問題；作為一個消費者，我感到無比憤怒。」

他想到，先前手推車工廠的產線，也曾困擾於灰塵阻塞，當時加裝巨型旋風分離器之後，離心力會將微狀顆粒分離，吸塵器或許可以循此解法。跌到谷底的Dyson，反而找到商機。

如果這方式可行的話，為甚麼Hoover和Electrolux（瑞典家電品牌）不做？Dyson認為，一項技術還沒實現，不代表做不到；再來，大廠不願放棄一年 5 億美元的集塵袋市場，他自己則沒有這個包袱。

他反覆實驗，不斷量測旋流器的最佳直徑等，終於研發出氣旋科技；直到今日，Dyson仍保存當時手繪的 5000 多張設計圖稿，「好的發明家遇到問題，不解決絕不滿足。」

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開發真空吸塵器之後，卻因為Electrolux、飛利浦（Philips）等公司擔心侵蝕自家產品，苦於沒有通路販售。Dyson和幾位工作室成員帶着產品遠赴日本，以 G-Force 吸塵器為名上市，要價相當今日的 2700 美元，從 1986 年賣到 1998 年，直到發布更多先進產品才停賣，成為長銷商品。

業務版圖擴大，Dyson於 1991 年成立Dyson公司，成員不乏流體動力學、電機工程、隔音技術、微生物學等專家，超過一半以上是軟體工程師，專注研發技術，累積超過 4000 項專利。

Dyson公司一來注重極大化產品的功能效益，二來不被現有商品限制想像。比如，無扇葉風扇發想自烘手機，研發出氣流倍增技術，耗能少、音量小，也較安全；吹風機也用到類似的音頻調降技術，再延伸到捲髮器。

2020 年初，新冠肺炎爆發之際，Dyson投注超過 2700 萬美元，團隊在 30 天內開發出新型呼吸器，顯見其不輸給醫療設備大廠的堅實研發能力。

「一心一意解決問題是我們的 DNA，」年屆 74 歲的Dyson，仍致力於發明和解決問題，「你永遠要保持好奇心。Dyson公司最高齡的員工 80 歲，每天都還像小孩子一樣，盡情探索各種未知。」

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