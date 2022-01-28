收爐｜公司尾禡、團年被迫飲酒？10大討厭勸酒行為　猜枚只是其一

把握人生享受當下，與親朋好友相聚，幾杯黃湯下肚，雖有時能怡情快活，但過量飲酒就可能會喝到失態、發酒瘋、斷片等，其實是在自損身體，甚至還有些人自己喝還不夠，還會要求別人拼酒，很可能間接害到別人！



「喝啦～」、「我乾你也要乾！」你是否也在聚會上聽過這些追酒台詞呢？台灣人愛熱鬧，但這樣的勸酒文化，已經不是品酒，而是瘋狂勸酒，讓很多人感到困擾，今天DailyView網路温度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來盤點，十大網友最不受歡迎的「勸酒」行為，你是否也遇過？

10大職場被迫飲酒行為，你有冇經歷過？（按圖了解）

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NO. 10 不喝就是看不起對方

不管是在工作應酬，還是赴朋友的約，都很常聽到這句話，只要你不喝就是看不起敬酒的人，把你營造成不合群的角色，讓即使不太會喝的人，也得在那樣的氛圍下，乖乖把黃湯吞下肚。

但這樣的言語，不僅是情緒勒索，也讓人非常反感，喝酒本來就應該細細品味，強迫對方反而失去了原本的美意。

NO. 9 酒倒超滿表面張力

有時候即使配合對方，小喝個一兩杯，但是愛勸酒的人，總是不會輕易放過身邊的人，不讓桌上酒杯有空掉的時候。

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你才剛喝完一杯，他馬上就幫你倒酒，這時喝的如果是啤酒，還會等泡泡消掉，把酒裝滿到呈現「表面張力」，拿起來不小心灑出來，又得被罰酒，這樣狂喝不僅傷身，還會弄得桌面一團亂。

NO. 8 一定要你乾杯

原本喝酒應該是慢慢的喝，去感受各類不同酒種醖釀出的風味，但是延伸出的勸酒文化裡，常常會看到有人被拱「乾杯」。

不管是充滿氣體的啤酒還是烈酒，你一定都聽過有酒鬼喊「拎啦」、「一口乾」等，使人短時間喝下大量酒精，造成傷胃、影響中樞神經，讓人記憶力跟判斷力失常，也是造成許多交通事故的元兇。

NO. 7 說要幫你找代駕、叫車

聚餐赴約原本不想喝酒，就算你把開車或騎車當藉口拒絕飲酒，勸酒的人還是會幫你找方法，像是「開什麼車，我幫你找代駕」、「再陪我喝一輪，我幫你叫車回家」，就是要把你拉下來一起喝，但通常這樣說的人，也會喝得不省人事，最後你還是得自己叫車回家，不小心吐在車上，你還得多付一筆清潔費，弄壞身體又傷荷包。

NO. 6 對方瘋狂敬酒

在西方通常是開飯前敬酒一次來慶祝某件事達成，或是給予祝福與感謝團聚，但是在亞洲，敬酒不管是開飯前、中、後，喜歡勸酒的人總是喜歡不停的「敬酒」，若對方是長輩或是長官，更使人難以拒絕，不知不覺喝下過多的酒精，到最後只是為了喝而喝，反而忘記了原本敬酒的初衷，那倒不如以茶或水代酒更能傳達祝福。

NO. 5 趁你不注意偷加酒

飯局上的勸酒行為，有的是當著你的面要你喝，這種還算光明磊落，另外一種勸酒，會趁你上廁所、跟別人講話時，偷偷幫你把酒倒滿，或是瘋狂加點一堆酒。

好不容易喝掉自己的酒，回過神來桌上又是全新的一杯，讓你回來的時候很難拒絕，永遠都沒有喝完的那天，這種偷偷來的行為，讓許多網友覺得很陰險！

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NO. 4 要你喝才簽約

工作上應酬吃飯喝酒，應該是凝聚彼此的感情，慶祝工作達標或招待客户展現情誼的表現，但時常有人會趁這個機會勸酒，要對方喝酒，才願意簽約或合作，把這種職場文化帶到酒局上真是害人不淺！

不只造成職業傷害，彼此判斷力也下降，衝動誤事簽約後，常常勸酒的人會後悔，喝酒的人清醒後，也不知道自己做了什麼，萬一簽約內容造成損失，更讓人崩潰、後悔莫及

NO.3 要求喝一口就好

明明已經是配合對方小酌，但是一直被要求「再喝一口」、「一口就好」，這樣的勸酒行為，讓人不知不覺喝了好幾杯，就是這種僥倖的心態，覺得自己只是淺嚐一口，殊不知體內酒精早已作祟，這時若覺得開車或騎車一小段路沒差，卻往往會遇到臨檢百口莫辯或造成意外釀下大錯，因此，當別人不想喝酒時，千萬別覺得「一口」也沒差！

NO. 2 要你不醉不歸

不甘寂寞的酒鬼，總是要別人陪喝，還喜歡灌人酒，看到對方酒量好，比自己清醒還會惱羞成怒，就是想把對方灌倒，要對方沒有喝醉不能回家，但卻忘了喝得太醉上路，真的有可能「回不了家」！雖然人生無常，需把握相聚的每一個片刻，但應該是清醒地記住回憶，而不是喝到斷片全都忘光。

NO.1逼你玩遊戲、劃酒拳

劃酒拳、報數、玩鐵達尼號，看誰先讓小杯子沈下去，這些酒局遊戲的確能讓氣氛更嗨，但對不會喝的人來說，卻是陷入斷片的陷阱，這些遊戲不但讓人喝得快，還可能因為混酒，非常容易醉。有時不想玩遊戲，又會被說不合群，是讓人最困擾的勸酒行為，記得下次玩之前，尊重每個人的意願！

( DailyView提供 )

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