職場英語｜表示同意說法多　除agree with you　還有更多詞彙語句

職場中每天總有各式各樣的意見交流,雖然難免會意見相左,但當需相討論並做出最終結論時,就需要學會如何去同意、附和他人意見。如果面對他人意見時,總是沒有自己的主見或是而一意孤行,在職場上可能會無法生存,最後甚至可能面臨被淘汰的危機喔!為了避免這種狀況發生,就讓我們來探討職場生存必備手段,學會同意他人的相關說法技巧吧!

一想到「同意」,最直觀就會聯想到 agree 以及它的反義詞 disagree,用法也是有許多種,以下為各位說明:

1. agree/disagree with sb (on sth)

Jessie agreed with me on my study plan.(Jessie 同意認同我的學習計劃。)

2. agree to V

My mom agreed to go to the supermarket with me.(我媽同意跟我一起去超市。)

3. agree that + clause

I agree that we should discuss carefully before we launch our new product.(我同意我們應該要在發布新商品前仔細討論。)

除了 agree 之外,還有其它同樣可以表達「認同」的詞彙,以下簡單介紹:

approve

I totally approve of what my manager is planning.(我完全同意我經理正在規劃的項目。)

consent

You should receive my boss’ consent before enacting the rule.(在制定規則之前,你應該先獲得我老闆的許可。)

concur

The judges all concur in giving Mia the prize.(所有評審都同意將獎品頒給 Mia。)

assent

Henry nodded in assent to the proposal.(Henry 點頭表示他對提案的認同。)

學會了「同意」的相關詞彙後,緊接着就要介紹「同意」的相關語句囉!畢竟如果只會用 agree 表示同意或附和,對話很快就會變得單調乏味了!

我們先將同意分成三種等級:

(1) 單純表示同意

(2) 百分之百贊同

(3) 表示理解、認同



(1) 單純表示同意

這個等級中的同意並無太多延伸或是其它意義,僅止於非常純粹地表示同意、附和他人意見。以此等級的方式表示同意也較有禮貌。

You’re right. 你是對的

A: I think this proposal isn’t a right fit for what our company needs right now.(我認為這個提案不符合我們公司現在的需求。)

B:You’re right.(你說得對。)

You can say that again. 我同意你

A: I think our top priority is to improve our facility. (A:我認為我們的首要任務是改善設備)

B: You can say that again.(B:我完全同意。)

I am in favor of sb/sth. 我贊成某人或某事。

I am in favor of the manager’s proposal. I think it will give our company a fresh start.(我贊同經理的提案,我認為這可以給公司帶來新氣象。)

(2) 百分之百贊同

這裏的同意指的是完全認同他人想法的感覺,明確地表示雙方意見一致,比上一個等級更為強烈。

Exactly! 一點也沒錯!

A: I don’t think her plan will work out.(A:我不認為她的計劃能夠實行)

B:Exactly!(一點也沒錯!)

I couldn’t agree with you more! 我完全同意!

A: We should cut the price ASAP, or we will get eliminated from the competitive market.(我們要盡速降價,否則會被這個競爭激烈的市場給淘汰)

B: I couldn’t agree with you more!(我完全同意!)

I agree with you entirely/completely. 我完全同意你

A: What we need right now is a responsible manager that can support the whole company.(我們現在最需要的就是一個能夠支撐公司營運,有責任感的的管理者)

B: I agree with you entirely.(我完全同意)

You’re absolutely right. 你說得太對了

A: I think our CEO doesn’t know how to cut to the point.(我覺得我們的 CEO 不知道怎麼切入重點)

B: Yeah. You’re absolutely right.(沒錯,你說得太對了!)

(3) 表示理解、認同

以下的相關句子的意思不見得是代表你百分之百的同意他人想法,而是對他的意見跟想法產生一種同理心,用這些句子表示你對他的想法的理解跟認同

I see your point. 我了解你的立場。

A: Do you understand what I’m trying to say?(你懂我在說甚麼嗎?)

B: I see your point, and I think your idea is brilliant.(我懂你的立場,我認為你的計劃很棒。)

I see what you mean 我了解你的意思

A: I think the main problem of our company is the lack of manpower.(A:我認為我們公司最大的問題就是人力短缺)

B: I see what you mean. However, I don’t see many people taking this problem seriously.(我了解你的意思,但我發現沒有幾個人認真看待這個問題。)

I think so too 我也這麼認為

A: I think our boss is so arrogant that no employees want to follow his direction.(我認為我們的老闆自大到沒有員工願意遵照他的指示)

B: I think so too.(我也這麼認為)

【補充】委婉表達不同意

在學會了各式各樣的「同意」用法後,如果你的想法跟他有出入,但又想維持表面上的和平,這時候委婉地表達反對想法會是你的最佳出路。以下就簡單介紹幾句委婉反對的句型,讓你在職場上不再難以啟齒,能做出最妥善、有禮的處理。

I don’t like to disagree with you, but… 我不想反對你,但…

As far as I’m concerned… 就我認為…

I’ve never thought about that before, but… 我從沒這麼想過,但是…

今天的職場英文就到這裏啦!相信大家看完之後,在職場應用上一定會有顯著的幫助!

無論你是要同意、附和他人還是要表達反對想法,一定能在正確的時機使用正確的片語、詞彙來最有禮貌且妥善的表達自己最誠實的意見!

