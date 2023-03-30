辭職｜離職面談該說甚麼？不是抱怨大會　4大要點帶出建設性分享

一場疫情改變了多數人的工作型態，促使人們重新思考對工作的期望，大家不再死守原本的工作崗位，在美國，2022年 4 到 5 月甚至就有高達 7600 萬人離職。而多數人離職前，都免不了跟主管進行離職面談，好好說明離職原因，並從主管身上得到反饋，可能是慰留、可能是給予下一步建議。



將要離職還可跟上司傾甚麼？（按圖了解）

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許多人並不擅處理離職面談，甚至會跟主管撕破臉、鬧得不愉快。畢竟職場圈子小，誰都不想留下壞名聲，影響下一份工作的應徵機會。本文匯整了全國廣播公司商業頻道（CNBC）和求職網 Indeed 針對離職面談提出的建議，告訴大家在離職面談上甚麼該說，甚麼不該說。

基本上，離職面談會符合以下條件：

1. 只約主管或人資，而且必須是一對一面談。



2. 遵守法律規定的離職告知時間，以免損害自身權益。



再來，你必須清楚知道面談的重點。

1. 提出有建設性的反饋

如果你對公司有些質疑或不滿，工作經驗不太愉快，務必在面談時提出，讓主管或人資審視現況，或許能改善、幫助到其他在職同事。

舉例來說，你可能常常不知道自己工作表現如何，那可能是主管太少給予鼓勵或批評，離職時，你可以建議告訴主管，「其實同事很在意自己的表現，都很想獲得反饋，才知道工作方向是否符合目標。」

但切記，提出問題時，別帶有個人情緒，就事論事即可，否則會淪為抱怨大會，主管也不會聽進你的建議。

如果不好意思開口，也可以換個方式說，可以聊聊你為何選擇接下來的新工作，新工作有何特質是現在這份工作沒有的，於是你選擇離開，變相暗示可改善之處。

2. 不翻舊帳、只講重點

承上，當你提出建言時，記得只要講重點就好，千萬別翻舊帳，開始細數從你進公司以後的每件大小事，這是一場專業的面談，並不是你與朋友的飯局。講太多廢話會失焦，無法讓人理解你要表達的重點。

若擔心自己會口不擇言，可以在面談前先寫下大綱和對應的說明，確保這場面談是順暢的。

3. 思考面談要達成的目標

如果把和平對談當作目標，自然會影響你講話時的態度、內容，減緩起衝突的機率。但假使你就是想給公司、主管一個當頭棒喝，也可以選擇很誠實的表態，只不過要承擔一些副作用，恐怕會影響你在下一間公司的求職情形。

4. 保留回鍋空間

雖然是談離職，但如果平時工作表現不錯、離職面談的印象也加分，可以跟主管說：「新工作真的很吸引我，我想去試試，但我也不排除再回來替公司服務。」所謂人情留一線，能保留回鍋空間、當作退路是好的。或許公司幾年後進步了，再回來也不遲。

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