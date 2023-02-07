搵工｜事業曾有空檔期該告知HR？事主介意　網民一面倒持反對意見

一名網友就好奇，他發現LinkedIn有一個選項「職涯空檔」，讓他擔心這樣會被人資知道他工作有斷過，其他網民看了都搖頭，「你人生除了工作以外不能做其他事？」



事主在PTT上以「LinkedIn新功能有人敢用嗎？」為題發文分享，他發現LinkedIn有新增職涯空檔的新功能，「這個在台灣有人敢用嗎？不寫的話HR跟獵頭還不會注意到，寫了擺明告訴資方我工作有斷過」。

相關文章：見工｜怎跟HR商討「期望薪酬」？事主怕太大貪 網民建議這樣計算

+ 12

網友紛紛留言：

．「你人生除了工作以外不能做其他事？」

．「如果空檔有做有意義的事那很好阿」

．「為甚麼不行用，你的履歷還不是看得出來，不如誠實交代」

．「就算用104，中間有空檔一樣會被發現呀」

．「斷過怎麼了嗎？」

．「中斷過怎麼了？見不得人？」

．「笑死，工作到心態上變成奴隸」

．「這個…有點奴欸」

．「有空檔很常見吧」

．「每個工作都無縫接軌我才覺得你造假勒」

．「Gap year在國外很普遍吧」

．「Gap year很潮耶」

．「斷過怎麼了嗎？好好充實己身競爭力」

．「怎麼了嗎？工作不能休息？學校不能轉學？」。



【延伸閱讀，更多搵工、面試建議】

見工｜面試也有必殺技？網民稱「這樣問」必獲取錄 有人卻不認同

+ 6

見工｜怎判斷應徵公司有問題？面試趕着完、HR不禮貌應小心有伏

+ 16

延伸閱讀：

文組畢業起薪多少？ 過來人曝「這工作」可達50k

打拚13年「薪水只多1千」？新鮮人十大潛力工作出爐

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】