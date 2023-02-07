搵工｜事業曾有空檔期該告知HR？事主介意 網民一面倒持反對意見
撰文：聯合新聞網
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一名網友就好奇，他發現LinkedIn有一個選項「職涯空檔」，讓他擔心這樣會被人資知道他工作有斷過，其他網民看了都搖頭，「你人生除了工作以外不能做其他事？」
事主在PTT上以「LinkedIn新功能有人敢用嗎？」為題發文分享，他發現LinkedIn有新增職涯空檔的新功能，「這個在台灣有人敢用嗎？不寫的話HR跟獵頭還不會注意到，寫了擺明告訴資方我工作有斷過」。
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網友紛紛留言：
．「你人生除了工作以外不能做其他事？」
．「如果空檔有做有意義的事那很好阿」
．「為甚麼不行用，你的履歷還不是看得出來，不如誠實交代」
．「就算用104，中間有空檔一樣會被發現呀」
．「斷過怎麼了嗎？」
．「中斷過怎麼了？見不得人？」
．「笑死，工作到心態上變成奴隸」
．「這個…有點奴欸」
．「有空檔很常見吧」
．「每個工作都無縫接軌我才覺得你造假勒」
．「Gap year在國外很普遍吧」
．「Gap year很潮耶」
．「斷過怎麼了嗎？好好充實己身競爭力」
．「怎麼了嗎？工作不能休息？學校不能轉學？」。
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