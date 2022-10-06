工作壓力｜入職大企3個月想辭職　家人女友無情嘲諷卻讓他很受傷

台積電工作人人搶破頭，不過壓力也相對大許多，有網友入職台積電製程工程師3個月，壓力大到失眠、自律神經失調、吃藥才能入睡，求助家人及女友卻只得到「你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」的回應，讓他深感絕望。



有網民在論壇Dcard發文表示，他第一份工作就是台積電的製程工程師，目前已工作3個月，然而工作壓力極大，讓他經常失眠、睡夢中驚醒，上週因為快睡着時突然嚴重耳鳴，就醫後確診是自律神經失調，無法根治，導致他已斷斷續續耳鳴5天。

該網友說，他跟家人及女友討論離職事宜，然而他們卻回答「這麼快就離職？ 如果是我一定不會離職，你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」甚至要他撐下去至少做一年。

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該網友說，這份工作讓他壓力大到快要窒息，完全無法好好放假，一到假日會很焦慮，想著周一又要上班，只能靠吃藥入睡，但身邊的人都不理解，只告訴他「錢很重要、台積電經歷很重要、才工作三個月就有煩惱、現在的年輕人齁」，讓他深感絕望。

有台積電員工現身留言：

「每到假日都一定會逃到外縣市出去走走，但只要在上班前一天吃飯都會開始吃不太下心裏很鬱悶，晚上也都睡不好會一直翻身，半夜經常驚醒不然就是一直夢到工作的事，如果是值班前一天晚上幾乎睡不著」。



還有台積電員工說：

．「GG PID我待了4y後，就逃了，別在裏面浪費人生啦，這女友也可以放生了」

．「在裏面真的壓力大到很容易被扭曲。我覺得不要被別人左右比較好，要嘛早點出來重新思考未來，不然就是撐囉」



其他網友留言：

．「那種進不去的才會說風涼話」

．「不開心就果斷換」

．「不行別硬撐，我撐一年準備登出了」

．「一堆非GGer講風涼話，又不是他們在承受高壓，勸你快點離開吧，台積沒待滿三年領完分紅都是做公益，撐一年根本沒有意義好嗎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】