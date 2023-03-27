見面｜面試官要求事主脫口罩看她容貌　隨口說「3個字」令她難堪

求職面試不只是公司選你，同時也是你在選公司。一位女網民到某大公司面試，中間過程尚稱順利，最後階段時面試官要求她脫口罩「看一下」，突然說了句「還可以」，令她感到不被尊重，讓她猶豫是否要去報到。



帖文曝光，有網民批評面試官是「選妃嗎？」，但也有人表示蠻多工作因應特殊需求，對長相確實是有要求的。

就算真的需要看看面試者的容貌，說話也可以多一點尊重吧！（按圖了解）

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一位女網民在《Dcard工作板》發文分享面試經驗，表示到某大公司面試時，過程中雙方對於工作內容、薪資等問題都蠻愉快順利的，但到最後階段，面試官突然說「妳可以拿下口罩我看一下嗎」，結果，面試官看完馬上說了句「還可以」，讓她當場傻眼。

這位女事主表示，前面面試過程一切都很順利，為甚麼最後要評斷外表，而且隨口一句「還可以」是甚麼意思？讓她感受不是很好，覺得不被尊重，而且那位沒禮貌的面試官未來還是她的上司，「對他第一印象實在不優」，猶豫要不要去報到，問大家「我該去嗎？」

帖文曝光，有人暗諷：

．「選妃嗎」

．「好沒禮貌的人」

．「面試官太蠢，要是我會說想核對照片，看完，我什麼都不會說」

．「我也有過經驗，雖然是面試官，但我覺得這樣真的讓人感受很不好」

．「超沒禮貌欸，去面試還要被批評，又不是名模生死鬥」

．「不要去，會這樣你還指望他是什麼值得跟著學習的人類嗎？」



但也有網民表示：

．「想知道事主面試甚麼職位」

．「說真的蠻多種工作性質會看外表」

．「外表是第一印象也是現實面的，但是這位主管亦或是人資說話的方式，表現出不專業的工作態度」

．「如果你是站櫃台，還是人資那種，真的要看外表啊」

．「業務職有時候會看點外表」

．「我是科技業業務，老實說我們老闆找人真的蠻看外表的（真的會讓面試者拿掉口罩），只是表達方式可能會委婉一點」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】