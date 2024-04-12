轉工｜魚不過塘不會肥！過來人分享：5年來獲未加薪，跳槽即加30%

求職者在面試時，都會跟人資談期望薪資，並希望公司能逐年調薪，到心中理想的薪水，不過日前有職場老鳥曝「如果想要有更好的加薪機會，應該要跳槽到不同公司，因為原公司的調薪幅度不太大」。



一名網民在Facebook「匿名2公社」發文表示，他曾看到一個說法是「一家低估你的公司，升職跟加薪都輪不到你，因為長期不受到公司重用，但如果有機會到別間公司上班，可能會被新公司視為人才，而能得到更好的加薪機會」。

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事主認同指出「他曾在一間公司待了5年，期間從來沒調薪過，詢問上司能否調薪也被拒絕，還跟上司鬧得不愉快」，事後他跳槽到別的公司，一年多了30%的薪水，因此他鼓勵社會新鮮人「雖然在一家公司待越久，越不敢隨便離職，但遇到機會還是要把握」。

文章曝光後，許多網民贊同回應：

・「跳槽真的要越跳越好，不適合的公司就直接斷捨離

・「會離開公司主要就兩個原因，第一是薪水不到位，第二是受到委屈了，就怕兩個原因都有還不能離開」

・「真的，如果沒有每年加薪，我就不想做了」

・「真的要好好把握機會，三年沒升上小上司可以考慮走人」

・「有時候不跳槽，不知道自己產值多高，一家公司待越久會越沒有福利」



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