48元自助隨便吃　「港味」還是內地餐飲的招牌嗎？

48元人民幣，17種不同甜品，只要有胃口，3小時內隨便吃隨便選……最近，香港糖水界的「老大哥」滿記甜品再度翻紅。在推出48元自助活動後，滿記甜品的多家內地門店排起長龍，有人表示「特意餓了一上午就為了多吃幾碗」，有人自帶鹹菜、滷味前來搭配自助甜品解膩。即便如此，「太膩了」「甜哭了」「吃完一個月不想再吃甜品了」的評價聲還是不絕於耳。

很難想象，在當前內地民眾對「零糖」「低卡」的追捧熱潮中，滿記甜品因為過甜的糖而給顧客帶來困擾。回想19年前，滿記剛登陸內地之時，「糖」恰恰是其最引以為傲的招牌之一。滿記的締造者方張雪芳將自家甜品的甜度定義為「剛剛好」，她自豪表示，甜品用糖全部從韓國空運而來，追求的是精緻與高品質。

在那個內地餐飲業還不知「IP」為何物的時代，滿記就以新鮮水果食材為原型，繪製了一整套小怪物形象，印在自家的餐具上。這家港式糖水通常開在一線城市的大商場，目標消費者主要是15-35歲的年輕女性。僅有上海一家內地門店時，曾有顧客一口氣買了80個芒果班戟加急帶回北京，就為了讓朋友們都嚐嚐什麼叫正宗的香港味道。

滿記甜品在內地推出48元自助活動。（滿記甜品官網）

港式糖水，既傳承了粵式糖水的地道特色，也糅合了英式下午茶的精緻優雅，對彼時的內地人來說絕對是新鮮物。正如十幾年前在內地大受歡迎的茶餐廳一樣，一杯港式奶茶，一塊菠蘿油，手持刀叉細嚼慢嚥，彷彿置身港劇裏的黃金年代。閃閃發光的「港味」本身就是一塊金漆招牌，照出內地民眾對港島繁榮經濟景象和自由文化氛圍的嚮往。

然而，就近年情況看，滿記甜品食品安全問題多出，還曾因內地閉店潮鬧出退卡風波，靠自助營銷才尋回部分人氣。當年滿記的老對頭許留山一度輝煌，曾出現在Twins的歌詞和郭富城主演的電影裏，據統計目前在內地只剩下不到10家店。魚龍混雜的「港式」茶餐廳，千篇一律的黯然銷魂飯和霓虹招牌，也難再吸引內地民眾的注意力。

「北上內地，先是大火，最終因缺乏競爭力折戟」，似乎成為香港品牌共同的時代敘事。時代背後，是內地經濟近年來高速發展，民眾的就餐選擇日益多元。猶記滿記剛登陸時，在甜品賽道幾乎沒有競品，現在內地各式自產甜品、奶茶種類很豐富，更別說推陳出新、花樣頻出的八大菜系，有「味」有「顏」還有性價比，相比之下，民眾選擇港味餐廳的理由就不那麼充足了。

當港人北上搶購鮑師傅成為時尚，當楊國福麻辣燙火爆中環，港式「甜心」敗給蜜雪冰城，不禁要使人發問，「港味」餐廳在內地餐飲業是否還有一席之地？

不可否認的是，港式餐飲仍具有特殊優勢，比如品類豐富，面向的消費群體很廣，易形成標準化加工模式，在新零售方面也有開發空間等。這兩年來，有一批具有特色的港式茶餐廳「突圍」，成為關注度超高、顧客爭相打卡的「網紅店」。

陝西西安，民眾從一家港式裝修風格的茶餐廳門前走過。 （中新社記者 張遠/攝）

在旺角開了50年的文華冰廳，更名敏華冰廳於2019年入駐內地，短時間內開出超60家直營門店，幾乎家家爆滿。太興集團財報顯示，2020財年，敏華冰廳的收益大幅飊升545.2％，2022年上半年，敏華冰廳收益約為3.25億港元，佔太興集團該時段總收益的26.7%，並維持為太興集團第二大收益來源。合興發等具有港式餐飲基因的內地新鋭品牌也大受歡迎，甚至出現「一天翻枱25次」、「排隊5小時」等火爆場面。

觀其成功之道，在經營上，敏華冰廳內地門店遵循「One Store One Story」的空間設計概念，每家店都有不同風格特色，有的以港鐵為主題，有的在傳統港味裝修中融入金屬、賽博朋克、Y2K等風格，以跨世紀潮流吸引眾多年輕人目光。在產品上，它們大多對經典港式美食進行創新，例如合興發在其武漢門店結合當地特色推出櫻花漏奶華、小龍蝦菠蘿包等，提升了顧客的新鮮感和黏性。

經過多年發展，內地餐飲業已和香港產生較大差異。當今內地民眾追求的早已不是一碗甜甜的糖水，而是創意、口味、顏值兼具，社交、娛樂及多元文化雜糅的綜合飲食體驗。比起「吃」本身，他們更關注自我內心的審美和需求。

雖然相關從業者調侃越來越「卷」，但在業內看來，粵菜在內地餐飲界是個剛需賽道，在約五萬億元人民幣規模的餐飲市場中佔比30%，相信未來還會有更大爆發。這為港式餐飲進一步拓展內地市場創造了機會和可能。不過，對於香港來說，單純「搬運」無疑已經行不通，要想在內地市場分一杯羹，就需要不斷適應、創新，既帶去70年代港島的風情萬種，也帶去Z世代眼中新香港的潮流前衛，展現更加多元、立體的「港味」。