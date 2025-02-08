張蘭回應抖音被封：不認同不接受　微博直播功能也遭關閉

徐熙媛（大S）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲，震驚各界。但大S內地網紅夏健卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，張蘭更點讚，炒作流量的行為引發眾怒。抖音官方今日（8日）發布聲明宣布張蘭、汪小菲、夏健的抖音帳號將被無限期封禁。



對於抖音平台此次處罰，《鳳凰財經》報道，張蘭回應表示，「不認同，不接受。」，她除了否認造謠網紅夏健是他的乾兒子，更稱自己點讚並不表示支持，還稱「這次抖音的處罰決定，將會影響企業8,000名員工背後的8,000個家庭。」



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據了解，除抖音封禁張蘭外，微博也已經關閉張蘭的直播功能。微博今日（8日）也宣布對蹭大S熱度，，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言已清理2100多條，並對100多個違規帳號依程度進行階段性禁言、關帳號等處罰。

微博官方發文指出，暫未排查到@張蘭俏江南創始人近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停@張蘭俏江南創始人的直播功能。

微博提醒，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言訊息進行無底線炒作，傷害大眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氛圍的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置。

據此前報道，在大S去世之後，「我是夏小健」帳號曾發布影片稱，大S回家包機費用是汪小菲出的。汪小菲母親張蘭按讚、推薦了這段影片。

小S發聲明否認：「我姐姐的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理，現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊言，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姐姐現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

連包機的公司都發聲明澄清費用並非汪小菲負責。(網上圖片)

張蘭不滿意抖音封禁帳號：只是點讚不是推薦影片

據抖音公告，「我是夏小健」發布不實視頻，張蘭相關帳號推薦不實視頻，成為相關帳號被封禁的重要原因。

不過，對於抖音公告中「推薦」一詞，張蘭受訪時表示否認，稱自己只是進行了點贊，並未推薦過該影片。張蘭承認，自己並未就相關影片的真實性向「我是夏小健」和汪小菲進行過核實，「我視頻裡頭沒有一個留言我不點讚的，所以說，我不可能每個點讚（的視頻），我（都）要審核他的視頻內容去。」

大S前婆婆張蘭和內地網紅夏健。（網絡圖片）

汪小菲怒飆張蘭！直播通話狂飆髒話 疑不滿母造謠包機接大S

2月6日，汪小菲疑似打電話質問張蘭，通話內容全被直播間網民聽見。（微博）

張蘭澄清， 經營帳號「我是夏小健」的網紅「夏健」並非自己的「乾兒子」，也不是麻六記或自己直播間的員工。張蘭稱，自己和「我是夏小健」 的自媒體影片創作者沒有生意上的往來，只是「他支持我們，我們開業的時候他每次都來直播」。

張蘭表示，抖音應該如同法院一樣，若要進行處罰，就應該明確指出觸犯了哪一條規定，依據相應條款來決定處罰方式和期限。不能沒有明確規則，僅憑輿論就隨意處罰。

張蘭也強調，企業的背後關聯著千千萬萬個員工。她認為這次抖音的處罰決定，將會影響企業8,000 名員工背後的8,000個家庭。

夏小健拍片聲稱是汪小菲主動出錢包機送大S骨灰回台。（網上圖片）