鄭爽代孕棄養惹眾怒　回顧歷史上「借妾生子」「典妻」現象

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-01-23 23:00

內地女星鄭爽因捲入代孕棄養風波，成為中國演藝圈首位遭廣電總局明文封殺的藝人。代孕、子宮與孩子是否能成為商品買賣等，成為民眾熱議的話題。 在尚未有代孕科技的中國古代，若是一般人家的妻子無法生孕，除了納妾、通房外，另一個方法便是向窮苦人家「典妻」，此為中國過去對婦女壓迫的陋習之一。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕，引發軒然大波。（影片截圖）

「典妻」即是把妻子出讓給其他男人，為他人生兒育女或操持家務，以換取一定財物。除了「典妻」外，還有「租妻」、「借妻」、「借肚皮」等多種俗稱。把妻子典僱的那一方，大都因家庭貧困或丈夫病殘，而被迫將妻子出典，好換取微薄的金錢。

不過內地學者葉麗婭研究「典妻」，發現除了與漢人重視後代血脈、繼承香火觀念有密切關係外，「典妻」之形成還與母系社會過渡到父權社會、財產私有也有關連。

掠奪婚 女性被視為私有財產

隨着男性成為農業社會生產的主力，他們慢慢取代原先女性在社會上的主導地位。婚姻形態從對偶婚、從妻居，變為一夫一妻、從夫居。儘管婚姻關係轉變，仍有女性頑強抵抗，因此男性不得不採取強制手段，即通過搶劫婦女的方式來締結婚姻，這便是「掠奪婚」的由來。

父權社會下的性別分工為男耕女織，從此女性的生活空間被侷限於家中。隨着掠奪婚的出現，女性更被視作私有財產。圖為發明蠶桑的嫘祖紀念碑。（網絡圖片）

葉麗婭認為「掠奪婚」的出現，便是把女性視為物品的開始。而私有財產的累積、交易制度的建立，男性開始以各種形式購買、贖買（用錢贖身、贖回抵押品）婦女，「買賣婚」就這麼誕生了，從此女性便成為男性隨意處置的私有財產。

春秋戰國時期能看到許多賣妻的記載，《戰國策》載：「（孟嘗君門人）公孫戍曰：『臣，郢之登徒也，直送象床。象床之值千金，傷此若髮漂，賣妻子不足償之』」。象牙床價值千金，若是損壞了，即便把妻子賣了也不夠賠償。從公孫戍的話裏可看到當時已有賣妻的情況。

更不用說戰國時期因連年的征戰，賣妻情形越發嚴重。甚至把賣妻稱作「嫁妻」，即把娶來的妻子嫁掉收錢。不過「嫁妻」與後世的「典妻」略有不同，「嫁妻」為一次性買斷，即買賣成交後，妻子與丈夫便再無婚姻關係。

無論是「買賣婚」，還是「嫁妻」、「賣妻」，都是把女性當作物品進行買賣，具備了「典妻」的部份特徵。

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課稅過重 魏晉流行典押妻子

由於魏晉南北朝時期戰爭頻繁，老百姓賦稅繁重，開始有家庭被迫「質賣妻子」（典押妻子）的情況發生。《南齊書．王敬則傳》：「建元初（479－482年），狡勇遊魂，軍用殷廣，浙江五郡，丁稅一千，乃有質賣妻兒，以充此限，道路愁窮，不可聞見」。

因為戰爭，除了田租、丁調等重要租稅外，百姓還需上繳如塘丁稅、酒稅、鹽賦等各式雜稅，若不按期繳納就會遭到拘捕處刑。老百姓除了如前朝般把妻兒當商品賣掉外，因能夠典賣田地住宅，便開始有將妻兒典押的方式。這樣的情形不僅在南方發生，北方也有。

不過「質妻」與「賣妻」不同的地方就是，賣妻是收取財物，一次性賣斷，所以把妻子賣掉後便中斷夫妻關係。而質妻則是以妻質錢，約期回贖，為臨時性地中斷夫妻關係，但已具備後世「典妻」的雛形。

唐代雖立法明定不可娶人妻 但禁令難止

唐代《唐律．戶律和娶人妻條》明文規定：「和娶人妻及嫁之者，各徒二年，妾減二等，各離之。即夫自嫁者亦同，仍兩離之」。若娶他人妻子或是已婚婦女，將會判刑兩年，不過民間仍然存在着賣妻行為，甚至出現新的女性典押模式。

比如唐元和十四年（819），韓愈（768－824年）前往袁州（今江西萍鄉市）任刺史，便發現袁州竟有700多位良家婦女賣身為奴。他立刻寫了篇《應所在典貼（賣身為奴）良人男女等狀》上奏朝廷。「典貼」即賣身為奴之意，但此時被迫當奴僕的良家婦女主要是償還債務，而非典給他人當臨時夫妻、傳宗接代。

宋代借妾生子 元明清典妻之風盛行

到了宋代，多了一種典僱女子作妾的買賣方式，權勢人家會選擇典押、僱用貧女為妾，只要年限期滿便會將其歸還父母。隨着宋人逐漸看重儒家禮制，延續血脈、繼承香火就變得非常重要，因此不少士人有借妾生子的情形。《宋稗類鈔》記載一位陳尚書，他因同情好友膝下無子，便自願借妾。雖然無關典妻，但背後原因非常相似。

而民間則有些貧困人家，因生活困難而慫恿妻子與他人私通，以換取錢財供丈夫使用，稱為「貼夫」。甚至有人把妻子「貼」給和尚後，因將妻子轉賣他人與和尚為錢打官司。這樣的情形，也與後世「典妻」引發的爭議相似。

父權社會下，女性處處受到壓迫，更被視為私有財產。因此歷代只要小老百姓面臨戰亂、課重稅時，便會選擇將妻子作為物品賣出，或是典押。圖為明代知名畫家仇英所繪的耕織圖。（台北故宮博物院館藏）

到了元明兩代，典妻之風已相當盛行，元代朝廷多次下詔禁止南人（居於長江、淮河以南的漢人、少數民族）典妻，甚至將其列入刑法但屢禁不止。明律延續元代，典僱妻女者一律杖罰，但典妻之風有增無減。相較於元明，清代則給典妻開了綠燈，不僅刑責比明代寬鬆，只要不正式立契約，便不受律法約束。清代典妻之風蔓延，直到民國建立都還存在。

綜觀典妻之風始終無法有效禁止的原因，即在於把女性、孩子視為可以買賣的私有財產。若非人人都有着把女性視作私有物品的觀念，怎會在戰亂、課稅過重時，把妻兒當作物品，典押、出借給他人？這也是為何典妻陋習直到民國都還存在的根本原因，只有觀念的改變，典妻陋習才能徹底根絕。