周大福參與中德文化藝術交流 兩件珠寶珍品亮相展示中國之美
撰文：林芷瑩
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由國家藝術基金指導、中央美術學院主辦的「琳瑯—首飾藝術的中國故事」當代首飾國際巡迴展正在德國舉行。其中，周大福珠寶展出了多件極具藝術價值和工藝特色的珠寶作品，期望藉今次展覽弘揚中華文化、展示中國之美。
作為展覽唯一來自珠寶業界的贊助商，周大福珠寶集團展出了兩件獲中央美術學院讚賞及認可且極具藝術價值和工藝特色的珠寶珍品，分別是由華人珠寶藝術家陳世英打造的「妙翠千尋」翡翠頸鏈，及以香港茶花為造型的「阿蓋爾粉紅鑽紫色翡翠頸鏈」，同場亦展出了「傳喜系列」產品。
此次巡展共分三場，第一場與第二場均已亮相德國慕尼黑，第三場展覽將於2025年4月15日至5月16日在德國普福爾茨海姆舉行。31位來自中國的參展藝術家通過「盲盒」形式接收從自中國雲南德宏傣族景頗族自治州發出的玉石原料，結合個人文化背景與當代藝術理念，創作出兼具東方哲思與國際審美的首飾作品，探索傳統文化在當代藝術語言中的轉化。
是次展覽是國家藝術基金首次支持中國首飾藝術進行海外展覽，反映國家高度認可和支持中國首飾藝術在國際舞台上的展示與交流。展覽亦獲得中國駐法蘭克福總領館、當地市政府、香港貿易發展局法蘭克福辦事處和德國珠寶鐘錶協會的協助和支持，期望藉今次合作促進中德文化藝術交流。
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