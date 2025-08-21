意大利頂級製作！但丁《神曲》改編音樂劇　搖滾、歌劇融合3D投影

七百多年前，意大利詩人但丁以超過一萬四千行詩句，描繪了靈魂穿越地獄、煉獄直至天堂的壯麗旅程，成就了這部中世紀文學巔峰之作。如今，這部探討罪與罰、沉淪與救贖的傳世鉅著，就被意大利頂尖團隊搬上了現代舞台。



意大利但丁史詩巨作《神曲》海報（資料圖片）

作為全球唯一獲官方授權改編自但丁原著的音樂劇，《神曲》將於今年9月首度登陸香港。 該劇融合了搖滾、歌劇與古典樂，並配合3D動態投影與機械舞台，旨在帶領觀眾踏上一趟從「地獄」走向「天堂」的震撼靈魂之旅。

破格音樂編排融合古典與現代

將《神曲》這樣一部內容宏大、意象複雜的史詩改編成音樂劇絕非易事，而音樂正是串連全劇的靈魂。該劇由作曲家馬可·弗里西納（Marco Frisina）操刀，他大膽地將交響樂、電子搖滾、流行樂與歌劇詠嘆調融為一體，為但丁筆下「三界」賦予了截然不同聲音形象。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

故事中，但丁旅程從黑暗森林起步，在古羅馬詩人維吉爾引領下踏入地獄之門，開啟「地獄篇」。為了表現地獄的混亂、沉淪與痛苦，音樂以強烈搖滾樂為主導。充滿力量的電吉他、沉重的鼓點節奏，配合演員極具爆發力的唱腔，營造出一個充滿原始能量與絕望感的聲音世界。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

隨著劇情進入靈魂淨化的「煉獄篇」，音樂風格也隨之轉變。搖滾元素逐漸減弱，取而代之是更具旋律性的流行樂與抒情曲調，音樂層次變得豐富，引導觀眾感受角色在悔悟與希望中心境變化。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

在旅程終點「天堂篇」，音樂昇華為莊嚴而神聖歌劇與交響樂。詠嘆調與宏偉管弦樂交織，營造出天堂的光明與祥和，帶領觀眾體驗靈魂得到救贖的平靜與喜悅。

超過70個3D投影場景

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

在視覺呈現上，音樂劇《神曲》更將現代舞台科技運用到極致。由導演安德烈亞·奧爾蒂斯（Andrea Ortis）主導舞台設計，通過超過70個大型3D動態投影，將原著中充滿想像力的場景立體化。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

舞台上機械裝置與投影技術精密配合，讓場景轉換行雲流水。地獄的烈焰、煉獄的登山階梯、天堂的璀璨星雲，都在觀眾眼前無縫切換。這些投影不僅是背景，更與演員表演深度互動，創造出極致沉浸式體驗。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

此外，劇組為全劇設計並製作了超過200套華麗服飾。從主要角色的長袍，到天使、惡魔與各類靈魂的裝扮，每一件都參考了歷史與藝術風格，並運用手工刺繡、珠飾等複雜工藝製作，在細節處展現了意大利頂級製作水準。

國際頂尖團隊傾力打造

《神曲》的成功離不開其頂尖創作與演出團隊。製作人加布里埃爾·格拉維納（Gabriele Gravina）是現任意大利足球協會主席，其跨界參與為作品帶來了更廣泛關注度。 導演安德烈亞·奧爾蒂斯不僅負責執導，更親自出演劇中引導但丁的古羅馬詩人「維吉爾」一角，展現了他對作品之全面掌控。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

擔綱主演但丁的安東內洛·安焦里洛（Antonello Angiolillo）擁有深厚聲樂功底，其極具感染力的嗓音能輕鬆駕馭不同篇章音樂風格。而飾演貝雅特麗齊的米里亞姆·索馬（Myriam Somma）對藝術的全方位理解，則讓其表演更具層次感。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

自2007年首演以來，音樂劇《神曲》載譽無數，曾獲意大利但丁協會金獎，並於2019年和2020年兩度榮獲「佩爾塞福涅獎」年度最佳音樂劇獎。2024年，該劇更應意大利總統府邀請，於總統訪華期間在北京進行了片段演出，成為文化交流的重要橋樑。至今，該劇已在內地走過成都、北京、廣州等城市，累計觀眾突破百萬，所到之處均廣受好評。

意大利但丁史詩巨作《神曲》劇照（資料圖片）

香港站的演出將保留原汁原味的音樂與舞台設計，而【01空間】也為觀眾帶來獨家購票優惠。有意觀賞9月4日首場演出的觀眾，可把握即日起至8月26日晚上11時59分前限時機會，以獨家88折購買前四檔票價門票。此優惠期過後，折扣將調整為9折。對於計劃在週末觀賞的觀眾，9月5日至7日所有場次，同樣提供獨家9折優惠。只需透過「01空間」購票，即可享受折扣。

【演出資訊】

名稱： 但丁巨著·意大利音樂劇《神曲》

地點:香港理工大學賽馬會綜藝館

場次:

2025-9-4 ( 7:30 PM )

2025-9-5 ( 7:30 PM )

2025-9-6 ( 2:30 PM , 7:30 PM )

2025-9-7 ( 2:30 PM )



門票價格: HKD 1588, 1388, 1188, 888 , 588, 288



【01空間獨家88折 僅限一場】

場次：2025-9-4 ( 7:30 PM )

優惠至8月26日23:59完結

門票價格：$1397（原價：$1588）/$1221（原價：$1388）/$1045（原價：$1188）/$781（原價：$888）



【01空間獨家9折】

場次：2025-9-5 ( 7:30 PM )、2025-9-6 ( 2:30 PM , 7:30 PM )、2025-9-7 ( 2:30 PM )

優惠至9月1日上午10:00完結

門票價格：$1429（原價：$1588）/$1249（原價：$1388）/$1069（原價：$1188）/$799（原價：$888）

