辛芷蕾榮膺威尼斯影后　盤點出道至今爆紅劇　包括慶餘年、如懿傳

2025年9月7日，中國演員辛芷蕾憑藉電影《日掛中天》在第82屆威尼斯國際電影節奪得影后殊榮。她是繼鞏俐、葉德嫻之後的第三位華人威尼斯影后，也為中國85後女演員拿下了第一個三大國際電影節影后榮譽。

出道以來，辛芷蕾拍過不少電影和電視劇。榮膺威尼斯影后之前，她曾憑幾部電視劇爆紅。本期除介紹《日掛中天》以外，還會介紹辛芷蕾三部電視劇作品，看看她如何憑藉出色演技和個人魅力收穫觀眾的喜愛吧！



辛芷蕾榮膺威尼斯影后。（視覺中國/當代中國授權）

《日掛中天》辛芷蕾全票封后 細膩演繹小人物的複雜情感

威尼斯國際電影節與康城國際電影節、柏林國際電影節並稱為世界三大國際電影節。《日掛中天》入圍並得獎，不僅是對影片本身藝術價值的肯定，也為廣東電影走向國際舞台打開新的大門。（網上圖片）

《日掛中天》講述了美雲（辛芷蕾 飾）與葆樹（張頌文 飾）這對舊日戀人分別多年後重逢的故事。兩人在日常相處中重溫舊夢，但也逐漸揭開了令人心碎的過往。當葆樹再次選擇訣別之際，他卻幡然夢醒。美雲與葆樹最終能否解開重重心結，迎來「完美」結局呢？這個故事探討了當下中國人的精神面貌以及道德困境，充滿了現實掙扎和深層情感。

《日掛中天》由廣州薄荷糖影業、香港銀都機構等聯合出品，全程在廣東取景拍攝，取景地包括廣州、韶關、東莞等城市。影片呈現了五羊邨、東山口、十三行等廣州市民熟悉的地方，具有濃郁的地域特色。（網上圖片）

辛芷蕾的演出細膩刻畫了美雲身上堅韌與脆弱並存的複雜人性，精準拿捏情感變化，不僅獲得外媒盛讚，更一舉征服威尼斯電影節評審團，以七位評審全票通過的絕對優勢得獎。

另外，《日掛中天》入圍第82屆威尼斯國際電影節主競賽單元，是廣東電影首次躋身國際三大電影節主競賽單元，創造了歷史里程碑。

2018年辛芷蕾憑《如懿傳》爆紅 陰險毒辣嘉貴妃成難忘角色

辛芷蕾飾演的嘉貴妃是朝鮮宗室女，但其實是被母國精心培養送進大清後宮的一枚棋子。（網上圖片）

辛芷蕾在《如懿傳》飾演心狠手辣的嘉貴妃，是劇中塑造得最為成功的反派角色之一。嘉貴妃為人自私且毫無底線，對愛情專一迷戀，對不愛的人卻異常冷血，會為了心愛的朝鮮世子而隨意毒害無辜。她心思縝密，擅長挑撥離間，造成了三個角色的黑化，主角如懿前期屢次受冤屈都是她在背後操盤。後來嘉貴妃調轉精力，全心幫兒子篡奪太子之位，用盡心機後盡失人心。

辛芷蕾塑造的嘉貴妃，讓人又恨又憐，最終以悲劇收場。（網上圖片）

後期的嘉貴妃因為作害無數而遭到排擠，精神逐漸衰弱。最後她得知癡情一生的朝鮮世子竟從來沒愛過自己，最後一道心理防線崩潰而自盡。

辛芷蕾憑藉精湛的演技，讓這個角色成為《如懿傳》中最令人難忘的角色之一。

《慶餘年》反差感十足 駕馭又美又颯的海棠朵朵

辛芷蕾飾演的海棠朵朵武功高強。（網上圖片）

辛芷蕾在《慶餘年1》及《慶餘年2》中飾演北齊聖女海棠朵朵。她出身高貴且武功奇高，卻獨愛悠閒的田園生活，平日裏經常養雞鴨種地。辛芷蕾精準拿捏了「武功高手」和「農家少女」的反差感，她本身自帶的颯爽、直率又有幾分慵懶的氣質，與海棠朵朵的角色設定完美契合。

海棠朵朵的農家少女造型反差感十足。（網上圖片）

作為劇中的武力擔當，海棠朵朵的打戲動作乾淨利落、力量感十足。另外，她與飾演范閒的張若昀，演對手戲火花四濺，他們的相處模式清新脫俗，贏得大量觀眾的喜愛。在充滿權謀鬥爭的主線劇情中，海棠朵朵的出現就像一縷清風，為劇集注入大量輕鬆和活力，成為《慶餘年2》最亮眼的角色之一。

2023年《繁花》驚艷造型 走向高峰

辛芷蕾繁花造型十分驚艷，與以往角色風格相差較大。（網上圖片）

辛芷蕾近年來最令人印象深刻的角色非《繁花》的「李李」莫屬。她飾演神秘、強勢而又嫵媚的飯店老闆娘，被譽為《繁花》的最大亮點之一。在那個車水馬龍、霓虹閃爍的老上海年代，她以高冷、氣場滿分的外形舉止，展現了李李的自信和層次感，與胡歌、唐嫣等主角的對手戲極具張力。

辛芷蕾為塑造氣場強大的李李，花了兩年時間學習拉丁、探戈等舞蹈訓練儀態。（網上圖片）

在王家衛近乎無懈可擊的鏡頭和燈光下，她的五官造型都十分具有立體感和精致度，散發出貴氣和風情。在原著中，李李是一個命運多舛的奇女子，辛芷蕾的演繹十分貼切，自信的氣質並不刻意，也不會過於外放，眼神中帶有無所畏懼的底氣。

初入行時，辛芷蕾曾經開了個玩笑：「我要做一個國際巨星。」如今她捧到影后寶座，完美兌現了十幾年前的玩笑話，以一部部作品回應所有的嘲笑和質疑。辛芷蕾在電視劇上的歷練為她奪得威尼斯影后奠定了堅實的基礎。一齊期待在大熒幕上見到《日掛中天》吧！

