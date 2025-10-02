旅遊新選擇！內地年輕人風靡去國外上課　海外興趣班成為新商機

僅花費三五十元（人民幣，下同），或可上一節滑雪私教課，或能接受一節專業馬術訓練，或有機會參與一天國際認證的瑜伽團體課——這不是虛構，而是不少內地年輕人在埃及、泰國、非洲等地學習的日常。



如今，循著「低成本學習清單」，越來越多的內地年輕人選擇在異國高性價比課堂上，培養新興趣、解鎖新技能。



埃及：滑雪＋馬術

很少有人會將「滑雪」與常年乾燥少雨的埃及聯繫起來，但開羅近郊的室內滑雪場早已成內地年輕人的「寶藏打卡地」。

「30元一節滑雪」「150元即可暢滑一個月」「地板價過滑雪癮就來埃及」......內地社交媒體上，大量推薦帖中可見埃及滑雪課程的超高性價比。滑雪課程全程使用英語或阿拉伯語授課，不用擔心語言障礙難以跨越，從「雪場小白」練到流暢滑行，錢包只受「皮外傷」。

「滑雪服、滑雪板不需要額外收費。」曾在埃及旅居的佐伊（化名）在當地學習了滑雪、潛水、網球多項技能，她分享道：「在滑雪場里泡了七天時間，單板技術明顯進步了，還順便學習了雙板。滑雪場所在的商場附近還有馬術、網球培訓機構，可以實現‘一站式’學習。」

埃及馬術傳統文化歷史悠久。在當地，僅需花費約20元，就能體驗一節在內地被視作「貴族運動」的馬術課。低廉的價格讓課程學習更可持續。

「內地野騎一個小時要三百多，這裡一節課就幾十塊」，旅居埃及期間，蔡襄（化名）上了近30節馬術課，水平大大提升，「從進階練習到了可以嘗試高級動作，這是我在埃及學的最值的東西。」

泰國：泰餐＋泰拳＋泰式按摩

前往泰國，同樣花費幾十到幾百元，就能體驗泰拳、泰餐、傳統手工、刺繡、咖啡拉花等豐富課程，甚至還能學習泰式按摩。

泰國旅行期間，阿崔（化名）選擇參加198元每人的烹飪課程。課程時間從早上8點到下午1點，包含了從酒店接送、逛菜市場到烹飪教學的全套服務。她分享道：老師會先將學生帶到當地菜市場中，辨認、講解香料和食材，隨後再指導學生親手復刻地道泰國味道。阿崔說，「家常烹飪中枯燥、困難的部分被全部略過，只留下最富趣味的環節，上課就像玩小遊戲一樣，跟隨指示，不知不覺就完成了任務。」

泰國當地的泰拳課程更是備受內地旅居者的歡迎。小班團課價格划算、氛圍活躍，定制私教課針對性強、性價比高，適合不同水平與需求的學員。

「我一直想學拳擊，但國內一節課三四百，一個月就要七八千，上完體驗課之後就沒再繼續了。」今年8月，賀吉（化名）前往泰國，第一件事就是尋找合適的泰拳館，隨後便開啓了每天三小時拳擊課程的生活。「44元一節的拳擊課太划算了！體驗課過後果斷辦了月卡無限次‘暢打’。」

除常規課程外，一些學校還提供價格稍高的泰拳強化課程。位於泰國清邁的Muay Thai Sangha開設的年度強化課程，為期一個月，週一至週五每天訓練6小時，週六3小時，學費40000泰銖（約合8870人民幣），完成課程的學員可獲得國際教練認證。

「來清邁按摩不如直接學按摩。」對運動康復頗感興趣的孫島（化名）在泰國一頭扎進了按摩學校。七個小時的課程花費約265元。她分享道：「課程一共有75個步驟，先講解學習再互相練習。老師教授如何找能量線以及不同的按摩手法，我們學完後便可以獨立完成一個小時從頭到腳的傳統泰式按摩了。」

非洲：舞蹈＋器樂

而在非洲，友好的價格讓倍具風情的歌舞課程更具吸引力。Afro舞蹈根植於非洲大陸豐富的民族文化和傳統音樂，如今傳播至世界各地，發展出了多種風格和流派，自由度高且表現力十足。

「我宣布跳舞是非洲必玩項目！」陸水（化名）在非洲旅遊的最後一周，打包購買了4節Afro課程，僅花費230元。「月卡會更划算，四百多就可拿下，算下來一節課只需要十幾塊，就能感受正宗Afro氛圍。儘管我四肢不協調，也覺得十分享受。」

來自上海的田甜則帶著女兒Harry在非洲的音樂學校學起了架子鼓，她說，「之前在上海也打算學架子鼓，但一來沒有遇到投緣的老師，二來在家中練習會產生噪音，只能不了了之。如今，在非洲遇到了一位來自意大利的好老師，還有在大山裡隨便敲擊的音樂房，學費也比上海低多了。」她對自己的選擇很滿意。

除架子鼓外，田甜還在非洲給兩個女兒安排了網球、跆拳道、高爾夫、國際象棋、舞蹈、瑜伽等豐富的課外課程，花費僅在30至50元一節。她和許多「同行者」的選擇，​詮釋了當下內地年輕人敢於體驗不同生活、積極行動的新風尚。