「天空之歌」藝術薈項目啟幕　來深圳走進文藝復興大師的世界

9月30日，由深圳廣播電影電視集團旗下天空美術館打造的「天空之歌」藝術薈項目啟幕。項目將會陸續呈現四大核心展覽內容，兼顧經典藝術傳承與當代創新表達，其中打頭陣的是《華彩歡歌 —— 格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》。



「天空之歌」藝術薈項目整合粵港澳大灣區一線文化藝術與設計力量，匯聚頂尖學研成果與產業資源，探索文商旅體產業融合的創新實踐路徑，為市民打造兼具文化深度與體驗感的城市文化新場景。

《華彩歡歌 —— 格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》將展出58件格拉斯哥博物館的真跡館藏，且均為亞洲首展，不僅是「引進來」的文化交流典範，更通過「亞洲首展」的稀缺性標籤，將「古典藝術 IP」轉化為城市文化熱點，有望帶動周邊文旅消費。

感受500年的藝術盛世 文藝復興大師真跡登陸深圳天空美術館

《華彩歡歌 —— 英國格拉斯哥博物館歐洲文藝復興大師真跡展》。觀眾在現場觀展。（主辦方供圖）

皮爾·萊昂·蓋齊《埃涅阿斯成神儀式》。（主辦方供圖）

《華彩歡歌》是由天空美術館與格拉斯哥博物館聯合策展。序廳部分以威尼斯聖馬可廣場為設計靈感。本次亞洲首展全新增補了一系列16—19世紀手工藝珍品和武器，涵蓋文藝復興時期陶器、玻璃器、織物、武器等多種類型，更全面地為觀眾展現那一時期的物質與精神生活。

觀眾通過步入威尼斯的繁華街道，開啟同文藝復興華彩與歡歌的邂逅。第一至第四章按文藝復興，巴洛克時期，新古典主義到19世紀意大利藝術的時間順序，帶觀眾進入畫中世界，逐一呈現這些時代的卓越藝術成就。

丁托列托《圖西亞的考驗》。（主辦方供圖）

2025深港澳數字設計三城展，聯動深圳、香港、澳門三地設計力量，以數字技術為載體，展現當代設計領域的創新成果。本項目將「區域協同」從經濟領域延伸至文化領域，既為三地設計從業者提供展示與交流的平台，更通過「數字藝術」打造符合Z世代消費習慣的文化新場景。

中央美術學院美術館藏畢業生作品展（2015-2024），集中呈現了入選中央美術學院美術館藏的近十年來畢業的優秀畢業生作品，媒材涵蓋繪畫、雕塑、設計等多個領域。

9月30日，「天空之歌」藝術薈項目啟幕。（主辦方供圖）

廣州藝術博物院 「五年五大自研IP計劃」，天空美術館與廣州藝術博物院達成深度合作，計劃推出涵蓋明四家（唐寅、文征明、沈周、仇英）經典作品的專題展覽，並延續廣州藝博院現象級展覽《五色萬象》的創新理念，挖掘傳統文化 IP 的當代價值。

未來，天空美術館將深化與國內外文化機構、院校及產業主體的合作，不斷拓展文化內容邊界，將灣區發展繪入畫卷，共同探索文商旅體融合的創新實踐路徑。