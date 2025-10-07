珠峰暴雪親歷者稱｢很恐怖｣：凍雪加凍雨淋身　外套擋不住全身結冰

西藏日喀則市定日縣境內的珠穆朗瑪峰東坡營地，於國慶長假期間遭遇近年最強暴風雪，導致大批徒步登山遊客被困，近千人受困。當地政府連夜組織救援，部分遊客已安全撤離。有下撤的登山客向內媒指經歷「很恐怖」，形容當時凍雪加凍雨淋在身上，「穿雨衣、硬殼衝鋒衣都防不住，全身起了一層冰，最要命的是失溫」。



帳篷被厚雪淹沒。（《每日經濟新聞》）

積雪很厚。（《每日經濟新聞》）

帳篷等均被厚雪覆蓋。（《每日經濟新聞》）

《每日經濟新聞》報道，平安下撤的登山客董書暢形容，「在珠峰東坡遇到了比颱風還大的猛烈對流暴雪」。董書暢稱，他攀爬到東坡路線的第一個營地曉烏措之際，暴雪來了，「沒想到會那麼大，遠超預期，非常恐怖」。

董書暢稱，「淋在身上是凍雪加凍雨，穿著雨衣和硬殼衝鋒衣、衝鋒褲也根本擋不住，全身都濕了，衝鋒衣外面結了一層冰」。董書暢回憶道，「最擔心的就是失溫，失溫在戶外運動中非常危險，可能危及生命」。

董書暢又形容，「下撤的路途亦十分難行，路面泥與冰混合，天空中還在飄雪，身上都淋濕了」。

報道指，此次救援行動重心落在珠峰東坡定日縣曲當鎮的嘎瑪溝。嘎瑪溝被譽為「世界十大經典徒步線路之一」，海拔從2100米到5000多米，位於珠峰自然保護區核心區內，唯一的交通工具就是犛牛與馬匹，此次遭遇暴雪，積雪厚度遠超大本營。