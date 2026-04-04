《銀錠橋》香港首演講述京城浮生　廣東話字幕粵語台詞引全場鼓掌

北京什剎海的風吹到了維多利亞港。4月3日晚，由戲劇大師林兆華執導，倪大紅、史可、郝雲領銜主演的經典話劇《銀錠橋》在西九文化區戲曲中心大劇院迎來香港首演。這部在北京演了10年、超過240場的京味兒大戲，不僅帶來了地道的「二葷鋪」飲食文化，更帶來了北京老胡同中的人文氣首演前夕的採訪中，揭開了主演們對於角色詮釋的一段動人變遷。



《銀錠橋》自2015年開始，已演出超240場。本次來香港首演3位主演都形容「緊張」「重視」。首演當天中午，被譽為「國民戲骨」領銜主演倪大紅早早來到劇場調試，這位見慣大場面的演員坦言自己「有點緊張」。他笑稱自己緊張到首演前只吃了兩塊麵包，連咖啡都沒敢喝，「不知是激動還是興奮，總有一種未知的觸動。」

對於演了10年的角色「于五」，倪大紅透露劇本其實取材於真實原型，北京後海銀錠橋旁一家小餐館的老闆「五哥」。倪大紅感慨道，以前的表演風格相對「熱火朝天」，但從2024年底開始，他的表演方式變得「收」了許多。

內地老戲骨演繹「于五」。

「其實是2024年原型的五哥離開了人世，這也是為了紀念他。」倪大紅透露，劇中原本最後有一大段精彩的內心獨白，但現在這段台詞取消了，改由郝雲的音樂伴奏來呈現。這種「留白」處理，既是對逝者的哀悼，也賦予了角色一種更為深沉、傷感的厚度。

飾演「五嫂」的史可對西九戲曲中心所營造的「聚氣」氛圍讚不絕口。她提到，為了保持這部戲原汁原味的北京特色，劇組最終決定保留全北京話台詞，僅通過字幕輔助觀眾理解。談及十年的角色變化，史可表示：「以前五嫂一著急就跳腳，現在我更想往內心走。這十年我跟大紅老師在舞台上互相碰撞，生活原型在變，我們也跟着調整，現在的互動更內在、更細膩。」

倪大紅（左），史可（右）演繹五哥五嫂。

內地知名音樂人郝雲此次不僅負責現場音樂，更親自登台。他形容自己與這部戲是「十年神交」，從最初劇組選用他的歌，到近兩年親身加入演出。

「以前別的人唱我的歌，我總覺得不到位。」郝雲坦言，當他親自在台上唱起那些熟悉的旋律時，才感覺這部戲的「骨頭和肉終於長在一起了」。他特別提到，雖然取消了原本他最喜歡的那段伴奏獨白，但他能感受到音樂與表演之間那種無聲的惦記與遺憾。

郝雲講搖滾融入話劇舞台。

郝雲講搖滾融入話劇舞台。

京港文化碰撞：字幕裡的廣東話巧思

《銀錠橋》講述的是地道的北京後海的老胡同裡的故事，銀錠橋不僅是北京的地標，更象徵著一種在時代洪流中守住尊嚴與底線的精神。有趣的是，為了拉近與香港觀眾的距離，劇組在細節之處頗費心思。現場觀眾發現，雖然台詞是北京話，但字幕卻使用了廣東話口語。郝雲透露，主演倪大紅在排練時特別叮囑演員放慢語速，務求讓香港觀眾聽得真切。

首演現場，甚至有演員即興加入了一句廣東話台詞，引發全場驚喜。對此，倪大紅表示大家都在嘗試，希望在這座南北語系距離最遠的城市，尋找到最契合的交流方式。

演員台詞驚喜加入廣東話。

「國風國韻」綻放香江：好戲連台到四月

即將來港演出 庫克也看過的崑曲《遊園・驚夢》有何特別？

四月的香港，西九戲曲中心好戲連台。據中國對外文化集團有限公司副總經理王璐介紹，北京人民藝術劇院話劇《張居正》將於4月10日至12日，北方昆曲劇院昆曲《遊園·驚夢》將于4月17日至18日陸續上演。「國風國韻飄香江」文化演出季以「一舞、兩話、一昆曲」的多元組合，在香江畔搭建起一座跨越時空的文化橋樑。從春秋忠義的悲壯史詩，到京城胡同的市井浮生，再到歷史深處的家國情懷與園林深處的纏綿情思，四部作品各具風骨，共同繪就一幅中華舞台藝術的錦繡圖卷。

「國風國韻飄香江」文化演出季由紫荊文化集團有限公司主辦，中國對外文化集團有限公司承辦，中國對外演出有限公司執行。自2023年舉辦以來，演出季以近30部精品劇碼為筆，在香港的藝術版圖上寫下濃墨重彩的篇章。從傳統到當代，從經典到先鋒，一場場高水準的演出不僅讓香港觀眾近距離感受中華文化的深厚底蘊，更在交流互鑒中激發出新的藝術火花。