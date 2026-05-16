馬斯克幼子新中式馬甲一夜售罄　品牌創始人拆解背後的文化敘事

幾乎一夜之間，一款定價千元的新中式馬甲全線售罄。



5月14日，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）攜幼子亮相北京人民大會堂。在西裝革履的商界領袖中，孩子身著淺藍灰色真絲新中式馬甲、手拎非遺虎頭包，迅速在互聯網引發熱議。隨後，馬斯克用中文發文「我的兒子正在學習普通話」，將這一事件推至高潮。



馬斯克牽小兒子現身人民大會堂。（Reuters）

令人意外的是，這件新中式馬甲並非出自國際奢侈品牌或大型商業集團，而是源於兩位畢業於北京服裝學院的獨立設計師創立的新中式服飾品牌「誰裁初」。

一個創立僅六年的國產小眾品牌，如何得到這「潑天的流量」？一件馬甲的背後，又蘊含著怎樣的文化敘事與產業啟示？

以下是「誰裁初」品牌創始人阿妮沙的自述：

「杏林春燕，本身就很有故事」

我們內部現在特別忙。昨天（5月14日）我在外地出差，登機時看到新聞，第一時間感到不可思議。緊接著就是被全網的信息轟炸，小紅書等各個平台，大家都在找這件馬甲，都想擁有同款。所以我們從昨天落地北京，所有同事就都回公司上班，一直忙到夜裏2點。

這款馬甲叫「杏林春燕」，所有現貨在昨晚就都售罄了。

「杏林春燕」馬甲。（小紅書@誰裁初-茉莉媽的店鋪）

現在新中式的馬甲選擇非常多，馬斯克的團隊能選中這樣一件蘊含中國傳統文化典故的馬甲，我覺得他們非常有眼光。

我們的「杏林春燕」紋樣本身就很有故事，它的典故出自古代「登高及第」的美好願景。上面的燕子，也叫「玄鳥」，是出了名的吉祥鳥。老話講「燕子不入無福之家」，它最能代表家庭和睦、血脈傳承，這跟我們要表達的親情理念完全契合。而且中國人骨子裏就很浪漫，愛「借物抒情」，喜歡把對美好生活的向往都寄托在這些自然意象裏。

燕子也是我們品牌的logo。選它除了吉祥的寓意還有一層意思：北京雨燕，它是世界上唯一以「北京」命名的動物，特別能代表我們品牌紮根北京、從這裏成長起來的淵源。

我相信他們的團隊一定是get到了「杏林春燕」的寓意。當時他們來網購時，我們首推的也是這款，並把紋樣寓意告知，他們覺得非常好。其實他們一共買了兩套，另一套是純棉的小唐裝設計，偏日常。衣服是直接閃送到酒店，落地前送到的。

我覺得這件馬甲能受到網友的好評也得益於它的設計理念，對傳統與現代的平衡。在設計上，馬甲的板型是比較傳統的斜襟，但在搭配和色彩上更時尚、更實穿。

「杏林春燕」馬甲。（小紅書@誰裁初-茉莉媽的店鋪）

顏色上，我們選擇現代人更能接受的灰藍色調，我們稱它為「晴空藍」。這個顏色大人、小孩，男孩、女孩都能穿，不過分艷麗也不過分低調。我們還搭配了明黃色的燕子圖案和金黃色的內襯，做了一個撞色設計，讓小朋友穿起來活潑可愛。

「杏林春燕」馬甲細節。（微信＠有意思報告）

在搭配上，我們做的是混搭。小朋友可以底下配可愛的燈籠褲，也可以搭配牛仔褲、T恤或襯衫，和我們所有的日常服飾進行混搭，成人也一樣。

「深耕總會被看見」

我們的品牌「誰裁初」是2020年創立的，初心就是做「家庭」的新中式服飾，從百天的孩子到百歲的老人，在人生的每一個重要時刻都可以來定製衣服。

「誰裁初」出品的新中式服飾。（微信＠有意思報告）

「誰裁初」出品的新中式服飾。（微信＠有意思報告）

衣服除了一些偏定製款，也有很多將中式傳統元素融入現代設計、適合工作場合穿著的款式。所以我們的很多客戶都是職場女性、白領、CEO、企業家。後來，男裝開發也多了起來，很多男士發現原來中式衣服可以作為日常穿著。

「誰裁初」出品的新中式服飾。（微信＠有意思報告）

我們主打定製，每年能服務的人群有限，產量就在這裏，沒法像大批量生產的品牌那樣鋪貨。

產量不高的另一個原因，是我們確實太「舍得」了，甚至可以說有點「掌握不好成本」。這是我們目前最大的難題。

我們把大量資金都砸進了研發裏——每年在原材料開發、定染專屬顏色、做「博物館系列」上投入巨大。去年研發一款服飾時，本想用「緙絲」，因為深知「一寸緙絲一寸金」太貴，消費者難承受，我們就專門找老師研發了五重緯宋錦來降低成本。結果沒想到，定價時還是算錯了成本，上市後才發現賣一件虧一點。

左：緙絲；右：宋錦（微信＠有意思報告）

不過好在，深耕總會被看見。這些年，從春晚主持人尼格買提、演員孫莉等各界名人，到越來越多明星家庭的孩子們，都陸續穿上了我們的衣服。

回頭看，這份堅持最初源於我們成為母親後的思考：作為中國女性設計師，我們到底能給孩子留下什麼？正是這份初心，讓我們下定決心，把真正的傳統文化紮紮實實地做進服飾裏。

「誰裁初」出品的新中式服飾。（微信＠有意思報告）

當然，這條路並非一帆風順。最開始，懂得欣賞中式服飾的人還很少，我們也曾動搖，懷疑這個方向到底對不對，但還是堅持了下來。我們從親子裝拓展到全品類研發，這對設計師的能力其實是很大的考驗。

我們團隊也不善營銷，回想起來，其實就是認真做事，靜待花開。或許正如那句老話，只要你足夠努力，終會「守得雲開見月明」。

當然，我們的服裝受到大家喜歡，離不開「新中式」在全球走紅的大背景，更離不開國家的大力支持。從重要場合的著裝選擇，到媒體對非遺的持續推廣，這是最根本的驅動力。再加上祖國越來越強大，民族自信增強，以及很多年輕人喜歡並傳播民族文化，共同托舉起了這股浪潮。

但從我個人觀察，要讓「新中式」真正站穩腳跟，審美上絕不能一味覆刻傳統，必須融合當代設計語言，讓現代人發自內心地喜歡並願意穿上身。同時，要自信地運用中國最好的傳統工藝、面料，讓世界看到並讚嘆。當然，品牌的敘事能力也是中國設計師需要學習的。我們與歐洲面料商合作時，看到他們百年品牌的完整體系，這也是我們需要沉下心來深耕、學習講好故事的地方。

回到當下，從昨天開始，我們就在和面料合作商緊急溝通。我們手工部分非常多，如何有條不紊地把每一件消費者下單的衣服完美交付，是我們團隊馬上要開會解決的核心問題。我們希望讓大家盡快收到產品，但絕不會因為求快而犧牲品質。

本文獲微信公眾號「有意思報告」授權轉載，原題為《馬斯克幼子的新中式馬甲是怎麼被選中的？》，作者賈詩卉。

