小米新logo：花200萬請原研哉卻被嘲　明騙中國人錢還是另有玄機

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-03-31 13:36

諸位！小米發布會看了沒！本來最讓日站君感覺振奮的是小米終於要出新能源汽車了！好傢伙，年輕人的第一款電動汽車，已經預備起來了！結果？更令人震驚的居然在後邊？小米居然改了自己的LOGO，還找了我們大家都熟的不能再熟的原研哉老師動工？

好傢伙這豈不是整了個大活兒啊！日站君看到的時候簡直搓了搓手，期待大師能給小米帶來一些新的靈感與體驗。

沒想到，接下來公布的設計圖，讓網友們直接炸了鍋……

這樣「改」也收200萬？難怪網民直喊騙中國人錢 設計背後意義原來是……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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從方變圓，也不是那麼簡單

這麼來看，其實一個看似簡簡單單的從方變圓，倒也不是那麼的簡單。原研哉老師說，這次的設計歷經了3年時間，期間與小米的設計師、工程師以及各領域的專家溝通探討了很久，最終實現了這個方案。

日站君覺得，這次的LOGO設計改良稿，可以說是將小米以前相對來說較為「隨意」的LOGO進行了更加符合現代設計的一次「規範」 。每一個設計稿的背後都有設計師的努力，有著我們大眾所看不到的過程。在這個過程中，與幾十甚至上百名抱有不同意見的人群進行溝通，最後達成合意，本身就是一件非常艱難和了不起的事情。

這次小米的設計稿，雖然看似簡單，但是實際上卻隱含了一點也不簡單的設計流程，也並不是什麼「200萬出一個隨便供人吐槽的方案」 。再退一步講，能夠讓甲方滿意有多難，各位在座的設計師還不清楚嗎？那麼，這次小米的設計改良你覺得如何？留言區裡，日站君也想看看大家的意見！

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