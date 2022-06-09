中國第一歷史檔案館首開放33個全宗檔案　包括軍機處滿文專檔

今日（8日），中國第一歷史檔案館將通過館內檔案信息化平台，首次開放館藏清代郵傳部等33個全宗檔案，是近年來開放全宗範圍最大的一次。

同時，中國第一歷史檔案館信息化管理平台將開放軍機處滿文專檔——熬茶檔全文檢索數據庫。



《央視新聞》報道，本次開放的33個全宗，包括弼德院、郵傳部、督辦鹽政處、山東巡撫衙門等，共包含近8000件檔案，基本上以機構名稱命名。

雖然檔案總量不大，但涉及機構眾多，時間跨度較大，以弼德院、督辦政務處、資政院等為例，均成立於清末國家機關改革時期；會考府、禁煙總局等，則是為了專辦某事而設立的專門機構。本次公開的檔案，為研究特定時期的特定歷史事件提供重要參考。

郵傳部全宗：

郵傳部設立於光緒三十三年（1907年），是管理全國輪船、鐵路、郵遞、電信四政的機構。全宗內檔案起止時間為光緒六年（1880年）至民國二年（1913年），包含少量郵傳部成立之前的有關檔案。檔案內容包括各省造報有關鐵路、電報、郵政、各轉運局等關於人事、財務、規章等方面的簿冊，以及相關的札、諮、奏稿、電文等折件。

上駟院衙門由梁格莊車站回京乘坐第八套火車二等客座一位火車票。（央視新聞）

神機營全宗：

神機營是由八旗驍騎營、前鋒營等各營中挑選精壯兵丁組成的掌守衛紫禁城及三海、隨帝出巡的扈從部隊。全宗內檔案起止時間為同治七年（1868年）至宣統二年（1910年），以光緒末年的文件為主；檔案內容包括機構人事、訓練新軍、軍械、禮儀等，主要文種有移會、諮呈、奏摺、奏片、印結、詳等。

國子監全宗：

國子監設於順治元年（1644年），是「掌國學之政令」的教育機構和最高學府，光緒三十一年（1905年）隨學部成立而撤銷。國子監全宗內檔案起止時間為乾隆五年（1740年）至光緒三十二年（1906年），檔案內容主要包括各省造報賑捐請獎咨文、國子監發放監生執照，以及算學館相關事務文件等。

國子監發給鄧文蔚準作監生執照。（央視新聞）

軍機處滿文專檔——熬茶檔全文檢索數據庫

熬茶是藏傳佛教中一項重要的宗教活動，主要指由藏傳佛教信眾向寺廟布施，寺中喇嘛則為布施者唪經祈福。軍機處將準噶爾蒙古赴藏熬茶事宜過程中移行往來的文書匯抄成冊，製成現藏於中國第一歷史檔案館的清代軍機處滿文熬茶檔。

清代軍機處滿文熬茶檔現存共有4冊，1490畫幅，近15萬個滿文單詞，並且整合了滿文熬茶檔的著錄信息。檔案起止時間為乾隆五年（1740年）五月至乾隆十三年閏七月，共有正件206件、附件31件。滿文熬茶檔的文書種類多樣，包括諭旨、奏摺、奏片、咨文、呈文、清單以及信札等等。

檔案內容豐富，包括清廷對待準噶爾蒙古派使者進藏熬茶的態度，以及清廷對於邊卡防守、委派官兵護送、籌辦牲畜糧草接濟、招商貿易變現等事項的安排，另有結算損耗銀兩、賞賜撫卹官員等諸多方面內容。