大明第一都城非南京、北京？一文揭開明代三座首都真相

在一般的認知裡，明朝太祖朱元璋開國時定都南京、到了明成祖永樂皇帝在位時遷都至北京，以迄明末。然而，實際上明朝還有第三座都城，而且建立年代早於南京與北京，這座位於安徽鳳陽的都城又名「明中都」，對這座已經塵封多年的都城，近年中國考古學界開始大規模挖掘。



北京故宮博物院研究館員徐海峰4月16日在《人民日報》撰文，介紹「明中都」的考古發現。他指出，中都城位於今安徽省滁州市鳳陽縣城西北，地處江淮間較為開闊平緩的地帶，是明初朱元璋在其家鄉臨濠以高標準高規格營建的都城，被認為是最能體現《考工記》（成書於春秋戰國時代）城市規劃思想的中國古代理想的都城之一。

中都興建的年份為明太祖洪武二年（1369年），但在六年後就被下詔停止，也日漸被遺忘，直到1970年代歷史學家王劍英才進一步研究，並出版《明中都城考》一書。徐海峰指，「過去大家一直以為北京故宮是照南京故宮建的，現在才弄清楚南京明故宮是照鳳陽明中都改建的」。

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整個明中都遺址，是一個複雜的聚落，涵蓋極廣，包含：「以皇城禁苑城垣、城門、宮殿、御道、護城河及中書省、御史台等為代表的宮廷、中央政府機構等建築遺址群；以大明門、千步廊、鐘鼓樓、國子學、百萬倉、外郭城塗山門、獨山門、城垣、街巷、水關、橋梁等為代表的服務於宮廷、國家文化、教育及城市基礎設施類遺存；以圜丘、方丘、觀象台、歷代帝王廟、開國功臣廟、山川壇等為代表的禮制類遺址；以皇陵衛、長淮衛為代表的軍事設施類遺存；以皇陵為代表的墓葬區；以龍興寺為代表的寺院遺址；與築城有關的磚瓦窯址等手工業遺跡，以及公侯宅第及一般居住址等」。

自2017年以來，中國考古工作者先後發掘了前朝宮殿、外金水橋、塗山門等遺址，發現總長約108公尺的宮殿平面呈現「工」字型格局，更正以往認為是「中」字型的看法，「此工字形前後殿加穿堂的格局，既上承宋元以來宮城結構之傳統，又下啟明清紫禁城宮殿之布局，堪稱中國古代都城規制演變進程中的關鍵一環」。

考古團隊2021年則對外郭城相對保存最好的西垣塗山門進行了考古發掘，發現了券洞式單門道、夯土包磚城台、馬道等遺跡，並首次復原了這一西城垣唯一的城門形制與結構。

至於為何明太祖朱元璋會下詔停止興建安徽鳳陽都城？徐海峰提到，考古成果發現明中都的工程進度是：午門門洞內已對甬路墁磚，而東華門、承天門的門洞內則尚未墁磚；禁垣城以內的水系業已完成，但路網尚未完全形成；西華門城台頂部應未建樓；中心宮殿尚未完工。他指出，除常規的材料與技術分析外，還注重探討不同時期這些建築活動的動因、組織、實施、管理，探究大明開國立都之「舉棋不定」的社會背景。

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