為紀念香港作家倪匡，台灣電影女演員、作家林青霞在新加坡《聯合早報》發表文章《頑皮孩子倪匡》。

《香港01》獲林青霞小姐及《聯合早報》授權轉載該文，以下為文章內容。



八十年代初我來香港拍「蜀山」，住在萬豪酒店，在大廳見到一位身穿鮮黃色西裝上衣的男人，身邊有位妙齡女子，非常搶眼，我一眼認出倪匡，平日裏閲人無數，敢穿鮮黃西裝的男人我只見過這一次，他令我大開眼界。

正式跟倪匡見面是上亞洲電視清談節目「今夜不設防」，主持人是黃霑、倪匡和蔡瀾，他們三人一邊喝著白蘭地一邊跟我聊天，平常我接受訪問都好緊張，那次不同，他們輕鬆我也輕鬆，結果出奇的好。

轉瞬間已是四十年前的事了，清楚記得那晚我穿著黑色露肩露背連身上衣，下著黑長褲，外面罩著內層黑色外層墨綠的長大衣，走進攝影棚時，倪匡手握酒杯像個頑皮又好奇的小男生，一直盯著我那件大衣，自言自語「這件大衣怎麼這麼漂亮？在哪裏找的？真是啊⋯⋯」黃霑忙著跟我說明一會兒要怎麼拍攝，蔡瀾對倪匡的問題不感興趣，任得倪匡在旁邊一再重複那幾句話，讓我感覺又好笑，又可愛。

也是八十年代，我跟湯蘭花在一起，不記得我和黃霑誰約誰，黃霑說要帶倪匡來，那天他瀟灑地把車泊在禁止停車的地方，就帶我們到酒吧喝酒。蘭花跟他們兩人不認識，我當時也沒看過倪匡的書，所以沒什麼話題，黃霑喝了酒拼命説「林青霞真是漂亮」，倪匡堅持自己的看法「我覺得湯蘭花漂亮」，兩人僵持不下，誰也不讓誰，我跟蘭花尷尬地指著對方「當然是她漂亮」，其他還說了些什麼一點印象也沒有。

二〇〇六年十月八號，馬家輝和太太林美枝（張家瑜）約我去半島喝茶，説有倪匡夫婦，我那會兒剛開始寫作，一聽大師在，趕忙帶著我寫的幾篇文章去跟他討教。距離上次見面已經相隔了二十多年，一見面我就問他記不記得跟蘭花、黃霑喝酒的事，他竟然記得，並且說兩個都是大美女，黃霑只誇一個怎麼行。

半島那天張大春夫婦也在座，大家談興甚濃。天色漸沉，侍應將蠟燭點上，機不可失，我拿出一疊手寫稿件請倪匡指點，原以為他會大略翻一翻便給我些意見，沒想到他和倪太太靠在一起，就著微弱的燭光一張張看，認真把所有文章看完，我真是感動。倪大哥抬起頭來清了清喉嚨說道：「文章只有兩種，一種好看，一種不好看」，我緊張地望著他「那我這是？」他説「好看！」我頓時鬆了一口氣笑出聲來。

倪大哥從美國舊金山搬回香港定居，《明報月刊》老總潘耀明設宴款待，席間還有施南生、金聖華。聽倪匡說話真是一大樂事，他常幽自己的默，生活上一些並不好笑的瑣事，經他一説就變得非常有趣，他說有時接到借貸公司的電話問他要不要借錢，他乾脆跟人家聊起天來，問人家借了錢要不要還，借了以後能做什麼用，如此這般在電話裏跟人家扯上十幾二十分鐘，搞得對方挺不住了，趕快掛了電話。回港後住的房子面積較小，他卻打趣説房子小才好，跌倒了很容易扶到牆，這便是他的人生觀，別人覺得不堪的事，在他件件都化為生活的情趣。

有一次，我們吃飯的中餐廳利苑在IFC大樓，洗手間跟隔壁的日本餐廳共用，通道要轉幾個彎，餐後侍應帶倪匡去洗手間，我們一班人在大廳等，等了很久很久才見他一臉茫然地走出來，像個迷路的孩子，說他怎麼也找不到回來的路。這兩天看到報道才知道，他是極沒有方向感的人，連戴的錶都要有指南針才行。

後來，倪太太患上老年痴呆症，倪匡疼惜地説，她變得像少女，好可愛。倪太一天會問他好多次「今天星期幾」，他乾脆説「星期八」，倪太終於不再問了，天真地說「那明天是星期九」，這兩個人像是又回到了年少時代。

在我眼裏倪匡是單純的、善良的、充滿好奇心的人，他臉上永遠掛著笑容，是一個帶給人間快樂的頑皮孩子。

作者簡介：林青霞

祖籍山東煙台，生於台灣嘉義，台灣電影女演員。一九七二年在台北西門町逛街時由星探發掘。以瓊瑤愛情電影《窗外》出道。一九七六年轉往香港發展。

林青霞曾主演超過百部電影，主要包括：《窗外》、《我是一片雲》、《新蜀山劍俠傳》、《天山童姥》、《刀馬旦》、《新龍門客棧》、《笑傲江湖之東方不敗》、《東方不敗-風雲再起》、《白髮魔女傳》、《刀劍笑》、《重慶森林》和《東邪西毒》等等。一九七五年以《八百壯士》，奪得了亞太影展最佳女主角；一九九○年則以《滾滾紅塵》一片贏得金馬獎最佳女主角的榮譽。二○一一年出版第一本散文創作《窗裏窗外》；二○一四年出版第二本散文創作《雲去雲來》；二○二○年出版第三本散文創作《鏡前鏡後》。