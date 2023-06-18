以龍舟為媒　他們在廣州收穫了超越比賽的友誼

6月17日，廣州國際龍舟邀請賽開賽。 125支龍舟隊伍在珠江廣州河段，上演「速度與激情」。

記者走訪各支龍舟隊伍獲悉，無論是「本地龍」還是「過江龍」，均對本屆賽事十分重視。除了比賽，不少「過江龍」希望通過本次廣州之旅，加深對廣州的認識，增進交流和友誼。



本屆廣州龍舟賽，多條「本地龍」「外江龍」爭相參與

名為「廣州賽」，廣州本地隊伍自然不會錯過本屆比賽機會。早在比賽之前，不少廣州市民的社交媒體，被廣州本地一支常在夜間訓練的龍舟隊「刷屏」。 6月17日，這支常在夜間訓練的廣州市黃埔區黃埔街龍舟隊，踏著晨光來到比賽現場。

「龍舟既是傳統文化，也是一項強身健體的運動。」既是廣州本土龍舟龍頭「雕刻大師」，又是黃埔街龍舟隊隊員的張偉潮說，龍舟運動在廣州黃埔「世代相傳」，廣州國際龍舟邀請賽更是常年舉辦的大賽。作為廣州本地的隊伍，自然不能缺席。之所以隊伍常常「夜訓」，是因為隊員白天大多上班，只有晚上才方便聚在一起訓練。

「為了這屆比賽，我們準備了很久。」廣州水結女子龍舟隊領隊黃二麗說，「水結」二字意為一群因水上運動結緣的愛好者。廣州國際龍舟邀請賽組的「公開組」，給了這支女子龍舟隊一個參賽的機會。

黃二麗（左二）與她的「水結」隊友們。（羊城晚報）

龍舟不僅中國人喜歡，不少外國人也喜歡。在廣州，就有一支既有中國隊員，也有外國在穗居民參與的「廣州國際友人龍舟隊」。「我2010年起就參加了這項賽事了，我們的隊伍一直沒有中斷參加。」長居廣州的龍舟隊員英國人David說，疫情後恢復舉辦的首屆賽事，隊伍自然不會缺席。

David（第二排左二）和他的「廣州國際友人龍舟隊」隊員。（羊城晚報）

在「本地龍」活躍的同時，「外江龍」同樣重視參與廣州國際龍舟邀請賽。

「我們正處於隊員新老交替的狀態，廣州國際龍舟邀請賽水平高參賽隊伍眾多，正好可以驗證我們的實力。」珠海市斗門區乾務鎮龍舟隊領隊梁敬輝表示。

「在完成平日繁忙工作之餘，我們刻苦訓練，備戰廣州賽。」香港水師龍舟隊領隊黃浩智說，「水師」之名，係因該隊伍源自香港水警。為了備戰常年參加的廣州賽，隊員們利用節假日備戰，將最好的狀態留給廣州觀眾。

「為了廣州賽，我們同樣犧牲了節假日用來訓練。」澳門獨木舟會女子龍舟隊領隊梁玉卿說，廣州是一座大城市，龍舟賽又是大盛事，作為大灣區的一員，澳門同樣不能缺席。

梁玉卿（左四）與澳門獨木舟會女子龍舟隊。（羊城晚報）

比拼高低，更收穫友誼

富有傳統文化意義的龍舟賽事，更多地彰顯出和諧共處的內涵。賽場上，各隊船槳飛速劃動，比拼高低；賽場下，各隊隊員其樂融融，收穫友誼。記者現場所見，一場小組賽結束後，運動員上下水的碼頭，常見互不相識的各隊隊員相互擊掌加油「名場面」。

廣州國際龍舟邀請賽賽場，中外運動員相互擊。（羊城晚報）

「這就是我們常年不缺席廣州賽的原因。」黃浩智說，他非常喜歡在廣州體驗這種彼此原本互不認識，一場比賽下來「打招呼交朋友」的氛圍。

「這屆比賽，我又新認識了一批來自其他國家的龍舟隊伍。」David說，龍舟競渡如今已是一項世界普及的運動。通過廣州國際龍舟賽，他可以認識更多來自世界各地的龍舟好手。

「正如我們『以水結緣』的隊名，通過比賽我們認識了很多高手。」黃二麗說，場上是對手場下是朋友。 「對手朋友們」不僅帶給隊伍比賽經驗，也會分享更多龍舟比賽信息，讓隊伍獲得更多參賽積累經驗提升水平的機會。

賽龍奪錦，加深對廣州的認識

除了提供一個奮楫爭先的舞台，廣州國際龍舟邀請賽還是城市對外展示的窗口，當激烈的賽事過後，不少運動員還有著進一步認識的廣州的計劃。

6月17日，廣州國際龍舟邀請賽期間的珠江廣州河段。（羊城晚報）

「疫情這三年，我們都沒有機會來到廣州，這一次我們要好好看看廣州的變化，以及與廣州朋友相聚。」黃浩智說。

「燒鵝、雲吞、豬手，好多廣州美食，我們都想吃。」梁玉卿說，她和隊員們計劃比賽結束後在廣州逛逛，吃上聞名世界的廣州美食。

「這是一個向世界展示我們傳統文化的舞台。」張偉潮說，通過本屆比賽，中外選手不僅在賽場上「打成一片」，外國選手還能更深入了解各項文化技藝，這是廣州國際龍舟邀請賽特有的「舞台效應」。

「希望龍舟隊伍來廣州時，不僅只是比賽。」David說，廣州是一座國際化大都市，建議參與本屆比賽的隊伍可以在比賽之餘在廣州多待幾天，這樣大家可以更深入認識這座城市，知道這座城市的溫暖和友好、包容和多樣。在採訪結束時，David不忘「劇透」6月21至24日在廣州海珠濕地舉辦的第五屆海珠濕地龍船景活動，活動屆時將繼續有中外龍舟好手參加，歡迎市民朋友屆時到訪。