內地電影市場全面回暖　2023年總票房破300億　暑期檔票房破80億

據內媒《東方網》報道，隨著內地電影市場暑期檔來臨，7月14日，2023年度大盤票房（含預售）已突破300億元（人民幣，下同），電影票房市場全面回暖。



據燈塔專業版實時數據，截至7月14日，2023年度大盤票房（含預售）突破300億，追近2022年全年300.67億總票房。

暑假檔開啟以來，《消失的她》、《長安三萬里》、《八角籠中》、《掃毒：人在天涯》等影片接連上映，截至7月15日7：00，暑期檔總票房已突破80億元，7月上旬票房亦超過30億元，創下歷史同期的最好成績。

中國電影評論學會會長饒曙光表示，從整個暑期檔影片的投放比較均衡、類型比較豐富、整體質量比較高，能夠滿足不同層次、不同地域、不同年齡觀眾的需求。

據貓眼專業版數據，2020年-2022年，暑期檔新映影片數量分別為69部、141部、96部，均值為102部，2017年-2019年的均值為133部。截至目前，已有114部影片在暑期檔上映，數量方面超過2022年同期。

普華永道於7月13日發布《全球娛樂及媒體行業展望2023-2027》顯示，中國和美國是全球兩大電影市場，預計2027年中國的電影市場收入份額繼續擴大，將佔全球收入的27%（美國占23%），中國預計會在2024-2025年超越美國，成為全球最大的市場。

該報告統計了電影、虛擬現實、OTT、電子遊戲及電子競技、互聯網廣告、音樂、廣告及播客、戶外廣告等共13個細分領域2022年至2027年中國及全球市場複合增長率。其中，電影的增速最高，中國市場複合增長率達20.89%（全球為13.01%）。