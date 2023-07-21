廣州海珠莊頭公園新面貌：一牆一風景，一畫一特色

「哇，牆上畫了畫，整個感覺都不一樣了，特別漂亮！」下班經過廣州市海珠區南石頭街道莊頭公園附近的王女士，驚喜地發現每天回家的必經之路有了新變化。近日，南石頭街道工業大道以及莊頭社區的幾面牆煥然一新，原本灰白普通的牆面變成了社區一道靚麗的「風景線」。



據了解，莊頭公園片區從前是一片素馨花田。清初文人屈大均在《廣東新語》中記載：「珠江南岸，有村曰莊頭，周里許，悉種素馨，亦曰花田。」南石頭街道深入挖掘本土特色文化，組織轄內書畫愛好者對莊頭公園周圍的牆體進行美化牆繪，改善周邊環境的同時擦亮南石文化底色。

轄內書畫愛好者對莊頭公園周圍的牆體進行美化牆繪。（羊城晚報）

牆繪的圖畫與文字說明相得益彰，生動活潑地訴說着素馨花從古至今的文化內涵。居民李大爺更是豎起大拇指讚歎：「以這種牆繪的形式展示素馨花文化真的很好，通俗易懂，不僅美化了環境，還營造了濃厚的宣傳氛圍。」

「現在經過這裏，看見這漂亮的彩繪牆，都會情不自禁多看幾眼。」一位經過南石頭街道辦事處門口到工業大道中燕崗站坐地鐵的居民說道。

工業大道工業文化主題牆繪。（羊城晚報）

據悉，南石頭街工業大道的這面牆是來自於南石頭街道轄內一所學校師生的原創設計。 「在設計之前我們也查閱了很多關於工業大道的歷史資料。一條大道以工業為名，撐起廣州工業半邊天，工業大道上幾乎每個工廠都有自己的全國第一！所以我們在牆繪設計的時候主要以典型的南石頭工業文化元素為主，如五羊摩托車廠、廣州造紙廠、廣州味精廠、大煙囪等，讓居民群眾在感受滄桑厚重的工業文化的同時，探尋生動清晰的工業印記。」學校負責設計的老師對記者說。

轄內書畫愛好者對莊頭公園周圍的牆體進行美化牆繪。（羊城晚報）

參與繪畫的學生小明表示，這次的創文牆繪活動既能鍛煉和提高自己的繪畫水平，也能為美化社區環境出一份力，感覺很高興、很自豪。

轄內書畫愛好者對莊頭公園周圍的牆體進行美化牆繪。（羊城晚報）

羊城晚報全媒體記者了解到，今年以來，南石頭街道深入挖掘本土特色文化，聚焦「新文旅、新地標、新載體」，擦亮轄內工業文化、紅色文化、素馨花文化三大文化品牌，以黨建為引領，為轄內書畫家、學校搭起共建平台，同頻共振，加強街道特色文化傳播，展現南石形象，助力經濟高質量發展，打造海珠文商旅融合圈西部引擎。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

