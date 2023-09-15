｢給孩子們的大師講堂｣走進香港　李子樹：望以科普助力灣區發展

周四（14日），由中國宋慶齡基金會、騰訊集團攜手舉辦的「《給孩子們的大師講堂》走進港澳」交流暨啟動儀式在香港故宮文化博物館賽馬會演講廳順利舉行。活動計劃通過「大師面對面」、「優質科教內容進校園」系列活動，增進港澳青少年了解前沿科技和優秀傳統文化。活動現場吸引來自粵港近400名青少年學生積極參與。



騰訊集團公共事務副總裁、騰訊青年發展委員會副主席李子樹接受《香港01》訪問時指出，騰訊一直思考從不同方面幫助香港打造國際創科中心，騰訊基金會和騰訊青年發展委員會亦將持續推動科普，帶動更多港澳青少年感受科學氛圍。他同時鼓勵粵港澳青年加強互動交流，助力灣區共同發展。



中國宋慶齡基金會、騰訊集團攜手舉辦的「《給孩子們的大師講堂》走進港澳」交流暨啟動儀式在香港故宮文化博物館賽馬會演講廳順利舉行。（主辦方提供）

《給孩子們的大師講堂》是中國宋慶齡基金會聯合騰訊爲青少年定製的知識拓展類公益節目，在內地推出兩年以來，已邀請楊振寧、王希季、馬識途等80多位科普藝術領域的頂尖專家名人作客，分享前沿科技與歷史文化。目前，節目已推出139集精彩內容，全網播放量上億次，播出以來廣受好評，並獲評為2022中國慈善家年度優秀案例。

在活動現場，不少家長帶著孩子前往參加，在活動方設置的主題打卡區前，許多孩子們和有趣的設施裝置互動，現場活動氣氛十分火熱。

藉此契機，騰訊集團公共事務副總裁、騰訊青年發展委員會副主席李子樹接受《香港01》訪問，介紹活動相關情況。李子樹表示，騰訊一直思考從不同方面幫助香港打造國際創科中心，騰訊基金會和騰訊青年發展委員會亦將持續推動科普，帶動更多港澳青少年感受科學氛圍。他同時鼓勵粵港澳青年加強互動交流，助力灣區共同發展。

騰訊集團公共事務副總裁、騰訊青年發展委員會副主席李子樹。（香港01記者 范玉瑩 攝）

名家學者現場科普知識 粵港學生體驗科創氛圍

李子樹介紹，本次項目與中國宋慶齡基金會合作，邀請了很多不同領域的專家學者，現場與青少年交流互動，進行科普知識。同時，團隊將《給孩子們的大師課》的影片重新包裝，包括翻譯、粵語旁白、額外動畫等等，並將影片時長濃縮至幾分鐘，希望青少年能以最精華、最有趣的方式學習。

本次受邀名家學者包括天體物理學家、中國科學院院士武向平，「奮鬥者」號總設計師葉聰，香港中文大學醫學院副院長盧煜明，中國美術館館長吳為山，女子國際象棋世界冠軍謝軍等。

在活動現場，天體物理學家、中國科學院院士武向平以《認識我們的宇宙》為題，向一眾學生講解宇宙的奧秘，闡釋人類對於宇宙的探索進程。「奮鬥者」號總設計師葉聰結合「蛟龍號」「奮鬥者」號等大國重器，向現場青少年學生介紹深海生物、資源、地貌及海洋保護知識。

此外，李子樹提到騰訊與中國宋慶齡基金會合作為港澳青少年定制的「AI 編程第一課」繁體版科教內容，為香港小學提供全方位公益性的繁體版教案、課程PPT、影片等。在香港教育局的支持下，該項目也將於10月中下旬面向全港教師進行針對性培訓，助力香港教師更易掌握教學內容的同時，提升教師的全方位人工智能與編程技能與素養。

讓學生化身「長城修繕工」 助力文化遺產保育

李子樹談到，此前騰訊基金會曾與中國文化研究院攜手，推出香港版「雲遊長城」項目，幫助青少年了解中華文化歷史，讓學生化身「長城修繕工」，以遊戲方式闖關，「比如要如何清理雜草、應該選擇什麼建材，通過遊戲互動的沉浸式方法，去保育中華文化」。

他表示，當前單純用課本的方式已不能滿足青少年的學習需求。「雲遊長城」項目的沉浸式體驗，不僅能夠以寓教於樂的方式吸引學生學習，更能通過遊戲模式引導青少年更加主動去了解中華文化、歷史，獲得許多校長、老師讚賞。未來，亦會有同類型產品推出。

「雲遊長城」原版於2022年在內地推出，由騰訊基金會、騰訊遊戲CROS和騰訊技術公益發起，透過數碼實景及互動遊戲科技，讓學生能擔當長城的修繕師，完成多項復修工作，藉此推廣歷史文化教育及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）的跨學科學習，並啟發年青一代關心及參與中國歷史傳承及文化遺產保育。

鼓勵粵港澳青年加強互動交流 助力灣區共同發展

在談到助力青少年了解科創發展及灣區互動交流話題時，李子樹表示，騰訊在2017年成立騰訊青年發展委員會，推出專門針對青少年的各類課程、活動，比如騰訊扣叮青少年編程，編程比賽等。而在大灣區青年就業計劃和「港澳台英才計劃」的政策背景之下，騰訊的實習計劃已連續兩屆提供過百個就業職位，目前仍在陸續招收，「去年（騰訊）招收了63個同學，已在騰訊工作一年半」，增加了港澳青年前往內地就業的機會。

李子樹稱，騰訊基金會在未來會推出針對青年、科技、大灣區的各類型活動。除組織有關創科交流團外，騰訊計劃今年安排參加大灣區青年就業計劃的人士到鄉村振興區域實地考察、消費，在帶動當地經濟發展的同時，亦可以讓香港青少年了解國家發展，「希望在帶動香港青年回內地的同時，亦鼓勵內地青年到香港交流，加強粵港澳之間的交流。」他同時透露，9月底時，騰訊將與香港大學和未來科學大獎合作，邀請本地科學家與青少年分享，到時會有雙方互動機會，讓青少年可以現場親身參與。

騰訊基金會是全國第一家由互聯網企業發起的公益基金會。（視覺中國）

李子樹表示，騰訊基金會和騰訊青年發展委員會將會一直推動科普，希望帶動更多港澳青少年感受科學氛圍，一起朝科學發展，亦有更多興趣希望將來可以一起投身，一起打造香港成為國際創科中心，「騰訊始終是一家科技公司，希望可以推廣到科技方面的應用和科普知識，也希望推動大灣區的共同發展。」

騰訊基金會是全國第一家由互聯網企業發起的公益基金會，在2007年的起始基金為2,000萬元人民幣，及後每年按照利潤一定比例持續捐贈。基金會希望推動互聯網與公益慈善事業的深度融合與發展，通過科技和平台連結慈善組織、公眾、政府、企業和媒體等，用科技驅動公益模式創新，建設人人公益及透明公益生態，倡導理性公益文化。