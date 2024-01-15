京城「玉塔」走紅網絡　「白塔之夜」菜鳥小白也能high

內地近來湧起一股citywalk風潮，年輕人熱衷在周末假日行走於街頭，深度探索城市風貌與文化，因此有些曾經小眾的景點也開始進入大眾視野，成為年輕人爭相打卡的網紅地標。坐落於北京金融街以北的白塔寺就是典型代表。

該座白塔始建於元代，是北京地區現存唯一完整的元代文物遺存，也是中國現存最早、規模最大、保存最完好的一座覆缽式喇嘛塔。白塔是當時元大都最高的建築，與大都並稱「金城玉塔」。因其珍貴的文物價值，妙應寺白塔1961年成為第一批全國重點文物保護單位。

白塔寺雖處於鬧市區，但又擁有一片清淨。坐在白塔寺隔壁衚衕的咖啡店內，抬眼就是紅牆白塔，啜飲一杯咖啡，消磨半日時光；或漫步白塔寺街區，感受京味風情，以紅牆白塔為背景，隨手一拍就是大片；去隔壁白塔寺藥店來一袋網紅桂花烏梅飲，美味又養生。

進入寺內，心懷虔誠環繞塔基轉塔幾圈，收穫內心平靜；看看展覽，了解白塔的前世今生，感受歲月滄桑。如果有幸趕上白塔寺夜場開放，參加「白塔之夜」活動，還會有一些特別的氛圍感體驗。

2023年8月26日，「妙從草原來」活動上，台上台下一起跳蒙古舞，氣氛熱烈。（北京市白塔寺管理處供圖）

今日的白塔寺雖已不再具有寺廟功能，但依託原有的建築及館藏文物，逐漸演變為博物館，展覽、講座、演出、體驗活動不斷。白塔寺以百年曆史沉澱出的文化底藴為基礎，發揮博物館職能作用，順應時代潮流，成為傳播中華傳統文化的平台，進而促成了現在的走紅。

白塔寺最火的是「白塔之夜」活動。內地的博物館大多不會在夜晚開放，而白塔寺另闢蹊徑，開設夜間專場。2021年6月，活動一經推出，就預約爆滿。

北京市白塔寺管理處副主任顧瑩認為，「白塔之夜」實際上是「博物館功能外溢」，在非開放時間內進行非博物館的主責主業，但又和博物館的文化傳播有千絲萬縷的聯繫。

顧瑩介紹，「白塔之夜」的活動策劃契合白塔寺文化底藴。如以民國年間廟會上的皮影戲為靈感，白塔寺在2023年端午節期間策劃了皮影戲演出。

說到這裏，就要提起白塔寺曾經的一段歷史。民國時期，喇嘛迫於生計在寺內開市，白塔寺廟會與土地廟、護國寺、隆福寺廟會並稱為北京四大廟會。每逢年節廟會，貨店攤販在寺內兩側支起攤鋪，庭院內搭起戲棚，人群熙攘，十分熱鬧。魯迅故居距離白塔寺不足500米，魯迅也曾是白塔寺廟會的常客，在日記中數次記錄遊白塔寺廟會。白塔寺的這段過往也為今日的活動策劃提供了依據和靈感。

「活動本身是免費的，觀眾只需購買一張20塊錢的白塔寺門票，還有機會獲得文創產品」。「白塔之夜」策劃與執行負責人郟珂磊介紹，「對於大城市的『孤獨』年輕人，這是消解時光的好選擇。」

白塔寺管理方經實踐發現演出類活動最受歡迎。其中，讓人印象深刻的就是2023年的「妙從草原來」活動，這場活動主要內容是蒙古族歌舞表演。「活動沒有台上台下之分，演員和觀眾化為一體，大家一起跳蒙古舞，現場氣氛很熱烈。」顧瑩介紹，「參加白塔寺的活動，不用花費太多，不僅可以了解一些文化知識，還能找到自己想要的感覺，釋放壓力。」

值得一提的是，白塔寺的活動策劃注重互動性，設有講解和體驗環節，在親民接地氣的同時傳遞藝術性。「不懂也沒關係，菜鳥小白來參加活動也能high起來。」顧瑩說。

郟珂磊表示，白塔寺的活動不設門檻、不分年齡、不分民族，策劃方向就是要讓所有感興趣的人來到這兒，感受到白塔寺的魅力。