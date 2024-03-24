《醫・道》：舞台上一石激起千層浪的劃時代破格傑作｜何故專欄

《醫・道》，編、導、演都非常精彩，勇敢地觸碰一系列敏感話題，在舞台上一石激起千層浪的劃時代破格傑作！



《醫・道》海報

《醫・道》由英國著名劇作家及導演羅拔·艾克（Robert Icke）編劇，改編奧地利猶太裔劇作家阿圖爾・施尼茨勒（Arthur Schnitzler）於1912年的作品《本哈迪教授》（Professor Bernhardi），並於2020年獲提名「奧利花獎」（Laurence Olivier Awards）最佳新劇本。本劇由香港著名作詞人岑偉宗翻譯，香港話劇團前任助理藝術總監馮蔚衡領銜主演，並且與陳焯威聯合導演。

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》的英文劇名是「The Doctor」，表面上是一場醫者專業與宗教信仰的對壘，實際上是「輿論」與「真相」的對立。羅拔·艾克將將原著中有關身分認同的議題送大，將當年針對猶太人的種族問題擴展至有色人種被歧視的社會問題，還加入了性別認同（LGBTQ+）、專業資格、生命權益、宗教、覺醒等近年的熱門話題，資訊量非常豐富！

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》的主角，由原著中的Professor Bernhardi改為Professor Ruth Wolff，由內科醫生改為研究認知障礙症的專家，而且由男性改為女性，而且是女同性戀者，姓氏卻同樣很有意思地跟動物有關。「Bernhardi」的意思是「像熊一般勇敢」（bear-brave），反映他勇於面對不同價值觀的挑戰，「Wolff」則代表Ruth像一頭孤高的狼，注定了她在「後真相」年代跟Professor Bernhardi不一樣的悲劇命運。

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》講述一名14歲少女因墮胎不當而命危，黑人神父Father Jacob Rice（余翰廷 飾）在少女父母的請求下，希望為少女作臨終聖事，卻遭醫生Ruth（馮蔚衡 飾）以醫療判斷為由阻止，少女一命嗚呼後，在醫院「內鬼」和不同派系醫生的夾擊，以及輿論的壓力下，事件引發軒然大波，惹來社會各界關注，Ruth成為眾矢之的。借用導演及主演馮蔚衡的說法：《醫・道》這個戲就從一個無聊的「觸碰」動作展開，引發毀滅性的巨浪，生吞活剝一位醫生的專業以至一切，粉身碎骨。

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》的主角Ruth異常固執，她總是一副高高在上的姿態，而且說話不留餘地，實在令人討厭，更重要是她沒有將責任推卸給疏於照顧的少女父母，也沒有善用自己的猶太人和女同性戀者的身份，最後眾叛親離，走上了不歸路，某程上也是活該，特別是在這個沒有「真相」的混沌世代。然而，選擇堅持自我是錯誤嗎？我們必須迎合別人強加於我們身上的期望和要求？我們必須懂得「妥協的藝術」？我們必須為了生存而作出各種令自己難受的犧牲，甚至放棄原則？

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》劇力萬鈞，高潮疊起，而且有很多值得我們反思再三的金句！上半場Copley醫生（陳嘉樂 飾）捍衛專業的一番話令人拍案叫絕，在現時太多標籤的情況下，難道「由肥醫生醫治肥病人」才是正確？下半場更精彩，令人喘不過氣。配合現場錄像，Ruth背著觀眾「一夫當關」，面對不同「提問小組學者」的「大激辯」，彷彿就是一場殺人不見血的廿一世紀「獵巫」行動，其後Ruth接連跟跨性別者Sami（郭靜雯 飾）、神父和同性戀人Charlie（陳熙莉 飾）的對話，讓觀眾逐漸了解她，開始同情她，可惜已經太遲了⋯⋯

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》不只領銜主演的馮蔚衡演技精湛，演活了一個外表堅強卻內心軟弱的孤獨「醫生」，其他演員都非常出色！申偉強飾演趁機會剷除Ruth的笑面虎Hardiman醫生，不禁令人想起他在《原則》裡飾演的訓導主任，同樣是笑裡藏刀，只是今次的尖刀更鋒利、更致命；陳嬌飾演跟Hardiman醫生狼狽為奸的Cyprian醫生，而且是被Ruth一再嘲笑的對象，雖然存在感較低，卻成就了兩個重要角色；王曉怡飾演曾跟隨Ruth的初級醫生，棄醫從政彼成為內閣長官的Jemima Flint，雖然出場不多，卻足以媲美她在《從金鐘到莫斯科》獲提名最佳女配角(喜劇/鬧劇)的驚鴻一瞥；陳嘉樂雖然較多時間背對觀眾，只是那一番偉大的說話已令觀眾留下深刻印象！郭靜雯和陳熙莉，分別演活了迷惘的年輕人，以及Ruth「觸不到的戀人」，個人很喜歡由Charlie說出「第幾日」的安排；余翰廷同時飾演兩個Father，神父和少女的父親，這個安排很有趣，余翰廷以兩種不同的演釋方法完成任務；吳家良、張紫琪、以及客席演員陳琬瑜都是恰到好處的綠葉，尤其在他們扮演「提問小組學者」時，以吳家良的「黑人女性學者」最為突出，成功將Ruth逼上絕路。

《醫・道》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《醫・道》的最大特色，就是劇本規定在選角時，演員與角色需要有一個距離，除了上述由吳家良飾演黑人女性，陳琬瑜也飾演了白人男性，Hardiman醫生和Cyprian醫生更有兩組演員，▲組是辛偉強和陳嬌，※組則是文瑞興和黃慧慈，為觀眾製造不同的文化和視覺「衝突」，驚訝我們在不自覺中的各種「偏見」，果然是在「後真相」混沌世代的獨特劇場體驗。建議本劇需要入場兩次，感受兩組演員激發起的不同思想浪花。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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