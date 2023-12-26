深圳獨立書店3間推薦：客廳式書咖、女性主題書屋、自助自修室

深圳安靜空間書吧地圖，閱讀、自修、休憩。

今天推薦3處「精神綠洲」，讓時光擱淺，讓腳步慢下來，在喜歡的狀態裏生活。

女性主題書屋 | 社恐友好自修室 | 居家客廳式書咖



獨立而自由的靈魂，才是幸福之源。

1. 見她書屋：女性主義書屋

庭院式獨棟白樓，樹影婆娑，宛如闖入一片靜謐桃源。其實，葱鬱綠意下藏匿着一家非常小眾的書吧。它叫「見她」，是深圳罕見的女性主義書屋。

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3位心理諮詢師是共同主理人，她們發起了探討不同女性話題的「見她會談室」，以期看到女性的現實處境與心理世界。見她書屋則是這個線上空間的現實落腳地，它為女性以及關注性別平等議題的男性提供了一個閲讀、交流、寫作的空間。

書籍以女性主義為主題 設立為三個階段

女性作家的書、與女性相關的書，這裏的書籍幾乎都與女性主義相關，涉及散文、傳記、心理學、家庭婚姻、育兒等多元主題。

主理人將書籍設為3個分類：「建構她」、「她述説」、「她成為」。從時間線上看，女性從被建構，到發出自己的聲音，再到成為自己的人生決策者，這是主體生成的過程，是女性主義運動發展歷程的縮影，也是這裏的主線。

儘管目前的書籍數量不算多，但書中透露出的鮮明的女性主體意識，拓展了我們審視性別問題的視角，也打破了一些陳舊觀念。沉浸其中，能感受到一股堅毅且從容、温柔又自在的力量。

如果沒有找到想看的書籍，可以在微信公眾號「見她會談室」後台留言，主理人們會盡力將其淘回。

除了女性相關的書籍，各個角落還張貼着許多海報，有名言語錄、女性作家活動家們的肖像、經典電影的劇照。女性美與力量，隨處可見。

紗幔翻動間陽光傾瀉，以庭院樹影為幕，在此方空間靜心閲讀，抬頭便可見這些充滿力量的海報，我們的心似乎也變得更沉靜堅定。

小而温馨的靜謐空間 自由交流，不止於書

見她不止於書，它突破了書屋的範疇，成為女性主義的交流空間和傳播陣地。見她會談室每週會圍繞一個議題展開討論會，主理人們還會策劃各種讀書會、影視賞析、女性成長心理團體等活動。

正如伍爾夫所説，女性的獨立方式從擁有一間自己的房間開始，見她書屋正是這樣一處空間。在這兒，一切的女性、女性的一切都能被尊重並自由談論、大膽表達。

一宅三生心理空間 · 見她書屋

地址：深圳龍崗區坂田萬科第五園2期別墅T21棟B單元 蓬萊府B（搜索／導航定位一宅三生心理空間）

交通：深圳地鐵10號線光雅園站A1出口

營業時間：10:00-18:00

電話：17748637117

注意事項：營業時間可能有變動，建議先諮詢、預約再前往



2. 刺猬書屋：社恐友好自修室

這是一家藏在工業園區的自習室，小而隱蔽的空間卻藏寶無數，堆積如山的書海從地面延伸到天花板，幾張桌椅沙發在其中夾縫生存。

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這也是一個幾乎自由的地方，無人看店的情況時有發生。每個人都沉浸在小天地中，沒有拘束，互不打擾。看書、聽歌、學習和放空，一切都可進行。

微信小程序自助式預約選座 每個座位都很寶藏

它對社恐人士非常友好，微信小程序自助式進入，預約、選座和進店都在手機上完成。室內分佈十幾個座位，有木桌、沙發和榻榻米，絕對有一隅是你滿意的角落。

臨窗是我最愛的「寶座」，抬頭可見窗外明媚。在光影交替間翻過書頁，伴着舒緩音樂、筆尖在紙上的沙沙摩挲聲，時間悄然溜走，悠哉遊哉不過當下。

書籍塞得滿滿當當 種類豐富，按類別整齊擺放

書籍種類豐富，以文學居多，也有外文原著、懸疑、歷史、藝術、旅遊、社科等類別，慢慢尋寶也是樂趣之一。當意外「撿」到《消失的13級台階》時，我便知道這兒會成為日後的常據點。

如果想閲讀或自修，這裏便是最適合的地方，一切紛擾都被隔絕在外。它是快節奏生活中的一處留白，只管扎進書海中，放肆沉浸，自由思考。

自習物品免費使用 無硬性消費

為了讀者們更舒適自在的體驗感，可以免費借用數據線、毛毯、靜音鼠標、電腦支架等物品，並且還提供免費的茶包咖啡包，每個座位都配備了枱燈和坐墊。細緻入微，照顧到了方方面面。

令人意外的是，這裏也沒有硬性消費，只需購買閲讀自習卡，一個鐘才幾塊錢。如此低成本的精神休憩站，在深圳非常難得了。

店名起源於法國電影《刺蝟的優雅》

店名源自電影《刺蝟的優雅》，主理人期望這裏能成為影片主角所擁有的那片淨土，為這座城市的奮鬥者們提供一個鬧中取靜的地方，能夠享受優雅的精神生活，並找到共鳴。

自習室內也放置着毛茸茸的刺蝟玩偶，學習間隙瞥見這些可愛的小傢伙，很是治癒。

刺蝟書屋

地址：深圳龍崗區坂田街道環城南路22號石居青年公寓一樓

交通：深圳地鐵5號線楊美站B出口

營業時間：週二至週日 10:00-21:00

電話：18126210428

注意事項：需在微信小程序「刺蝟書屋」預約、選座（可在某評購買期限卡）



3. 新青年會客廳：居家式復古書咖

這是一家打破常規的書吧，沒有整齊的書櫃桌椅，大廳中心反而佈置着沙發、茶几和電視，儼然是一個居家客廳，每個踏入的客人都像來親友家赴約。

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它是書店、咖啡館和自修室，更是社交的載體，以空間、閲讀作為連接不同靈魂的橋樑。這方天地之下，許多有趣的靈魂相聚。

居家式自在空間 不拘束任何姿勢和狀態

温馨靜謐是它的氛圍，自有包容是它的態度。就像一群小夥伴的家庭聚會，不受拘束和限制，在不影響他人的前提下，可以怎麼舒服怎麼來，沒人會投來異樣目光。

在這，可以窩在角落享受獨處時光，也可以席地而坐，與身旁好友或陌生人觀影交談……一場獨特且自在的閲讀、自習、休憩之旅慢慢展開。

隱藏的美食空間 咖啡和餐食也很推薦

這裏同樣提供咖啡、烘焙和輕餐。扉頁翻動間，伴着空氣中氤氲的咖啡與食物香味，精神世界和味蕾都得以滿足。

能擁有如此一段愜意自在的時光，也是令人心往的生活狀態。

Tri space 新青年會客廳

地址：深圳南山區華聯城市中心T5棟二樓209號

交通：深圳地鐵9號線荔林站C出口步行約390m

營業時間：週一至週日 10:30-21:00

電話：18948757665



陽光下打盹，夜燈下讀書，自是餘味無窮，萬般愜意。

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