從經典武俠劇服飾道具與劇集金曲　全方位認識香港武術多元面貌

【展覽/ 武俠劇/ 電視劇】第二屆香港流行文化節已順利展開，今屆以「也文也武」為主題，其中「經典武俠劇服飾道具展覽」送上由70至千禧年代經典電視武俠劇的服飾和道具，可以近距離看到楊過、小龍女、周芷若等人物角色的服飾、又有打狗棒、刀、劍等器具，約30件展品令人不禁憶起劇中一幕幕難忘的畫面。



「經典武俠劇服飾道具展覽」展出約30件武俠劇服飾與道具（康文署）

相信不少人早前已今屆香港流行文化節中，看過了「俠之大者」展覽，任哲以雕塑形式展現金庸筆下傳奇角色，的確栩栩如生；而「武影江湖 」如火如荼進行中，把橫跨數十年共23部香港經典武藝電影重現影院大併幕。其他精彩節目陸續有來，早前正式揭幕的「經典武俠劇服飾道具展覽」，同樣不容錯過。

《神鵰俠侶》楊過、小龍女與《天龍八部》段譽的戲服（康文署）

沉醉於武俠世界的人，一定對故事角色的服飾與器具深感興趣，至於喝武俠電視劇奶水長大的「電視精」，對於劇中所曾出現過的一切，毋疑過目不忘，「經典武俠劇服飾道具展覽」正好讓大家從約30件展品中，重新細味過去的經典，並以不同朝代的背景，感受武俠情懷和中華文化。

「經典武俠劇服飾道具展覽」主要來自70至千禧年代電視武俠劇，包括劇中角色所曾穿著和使用過的服裝、飾物和道具，被選中的改編武俠小說劇目全是膾炙人口，由金庸的《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》，到黃易的《尋秦記》，以至梁羽生的《白髮魔女傳》等。服飾方面，有《神鵰俠侶》中楊過英姿颯颯大俠服飾和小龍女清雅脫俗的白衣，腦海中即時泛起劇中劉德華與陳玉蓮的動人的劇情；；而《倚天屠龍記》中周芷若的粉紅衣裳，也教人回味劇中仙氣的演出；近代一點則有《尋秦記》，由古天樂扮演的主角項少龍，他所穿過的兩件古代服裝都帶點當代時尚和機能風格，跟穿越時空劇情是絕配。

《倚天屠龍記》的屠龍刀（康文署）

武器在武俠劇中的地位一向不容少覷，所以今次展品中嚴選了一批跟角色出生入死的器物道具，有《倚天屠龍記》引起腥風血雨的屠龍刀、《射雕英雄傳》丐幫幫主信物打狗棒與「東邪」黃藥師的簫，還有《白髮魔女傳》主角練霓裳的劍、《小李飛刀》李尋歡的刀等，不但突顯其重要性，也引證了武俠世界中人與物的形影不離。

「經典武俠劇服飾道具展覽」

日期：即日至5月5日

時間：9:00-23:00

地點：香港文化中心大堂展覽場地

日期：5月8日至10月7日

地點：香港文化博物館二樓展示空間

時間：10:00-18:00（星期一、三至五）；10:00-19:00（星期六、日及公眾假期）；星期二（公眾假期除外）休館

區瑞強和新生代歌手，現場一起演唱多首武俠劇集主題曲及經典名曲。（康文署）

除了武俠劇服飾道具展覽外，還有載歌也載「武」的兩項節目「文歌起武音樂會」與「武 · 影 ·『非』凡」，前者由資深音樂人區瑞強和年輕歌手區昕進及不同特別嘉賓，現場一起演唱多首武俠劇集主題曲及經典名曲，更設點唱環節，觀眾定必樂在其中；至於後者由多位武術師傅分享功夫與電影，還會即席示範各種拳術套路，由洪拳說到詠春，大家可加深了解香港非物質文化遺產的不同面貌。

「文歌起武音樂會」+「武 · 影 ·『非』凡」