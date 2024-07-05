瑞典王子設計師傳世之作　Bernadotte系列首次推家電延續百年經典

撰文：何國龍
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【設計】對生活品味有要求的朋友，定會配置一些實用與美學兼備的設計師單品點綴家居，廚房和餐桌就是一個可以發揮的舞台。已故著名瑞典設計師Sigvard Bernadotte優雅簡約的設計風格，向來是品味之士的首選，其標誌性的純粹線形極簡裝飾風格，從上世紀30年代面世以來，一直歷久常新的經典，現在看來也絕不過時。本以為他的出品往往都是銀器、餐具、盛器，原來在8月其設計系列即將首次推出家電，電熱水壺和多士爐打響頭炮足以令人愛不釋手。

圖片來源：Georg Jensen

Sigvard Bernadotte一生傳奇，出生於1907年的瑞典王室，其父親是瑞典國王Gustav VI Adolf，母親則是維多利亞女王的孫女Margareta公主，其身份與生俱來便是王子以及瑞典親王，直到1934年他與非王室成員的對象成婚之後，因為當時的繼承法而失去了王子、公爵頭銜以及王位繼承權。可能因為沒有了王室的束綁，自此之後他便醉心於設計，並以工業設計師的身份揚名天下。直到1951年再婚之後，他終於被接納為盧森堡貴族，並獲得伯爵頭銜，授予頭銜時也被視作王子看待。他最後以94歲之高齡於2002年辭世，被葬於皇家公墓，墓碑上明確指出他出生為瑞典王子。

Sigvard Bernadotte及其標誌性設計（圖片來源：Wiki）

Bernadotte的成名與丹麥著名的銀器及家品品牌Georg Jensen息息相關，於1929年大學畢業後，他於23歲那年進入Georg Jensen擔任產品設計師，他擅長以全新的現代手法演繹源自大自然、動植物的設計概念，此時盛行著裝飾藝術（Art Deco）風格，同時亦是設計界進入現代風格的交界期，Bernadotte的設計兼備兩者所長，深受愛戴，亦成功帶領Georg Jensen產品轉型到現代主義，影響著整個北歐設計史和後世眾多名設計師。

於2002年Georg Jensen推出了首批Bernadotte鋼製品，將銀器的優點轉移到更實用的不銹鋼之中，成為了現代經典廣泛出現在世界各地的家庭。（圖片來源：Georg Jensen）

在他初期的銀器設計上，可以見到優雅的新古典主義元素，大量利用幾何形狀和拋光，呈現出純粹線形的形態，器物上的凹槽設計甚為標誌性，此時期由他設計的銀器很多都被博物館永久收藏。由於他深受工業設計的功能主義影響，作品別開生面地與常見的華麗和充滿細節的裝飾藝術風格有所不同，非常符合當時人們趨向現代潮流的心理節奏，在市場上大受歡迎，亦重新定義了Georg Jensen整個品牌的視覺語言。

標誌性的純粹線形極簡裝飾風格和凹槽設計，從上世紀30年代面世以來一直都是經典，並且歷久常新（圖片來源：Georg Jensen）

Bernadotte的作品可謂是留芳百世，瑞典很多標誌性設計都出自他之手，當中最廣為人知的作品定必是首次採用標誌性凹槽設計的Bernadotte牛奶壺系列，還有著名的EKA 38瑞士摺刀、經典的FACIT打字機等。他與另一位著名丹麥建築設計師Acton Bjørn創立的聯合工業設計師協會以及工作室，成為了很多瑞典和丹麥名師的搖籃。直到一個世紀之後，其設計依然顯得優雅和永恆，於2002年Georg Jensen推出了首批Bernadotte鋼製品，將銀器的優點轉移到更實用的不銹鋼之中，成為了現代經典廣泛出現在世界各地的家庭。

圖片來源：Georg Jensen

至於新推出的家電，將會於8月1日推出市面，電熱水壺有著1.8公升容量，達到沸點時會自動關閉。至於多士爐則有著7個級別，可以因應用家偏好而選擇烘烤程度，還兼備了重新加熱和解凍功能。兩件作品傳承了Bernadotte系列的外觀紋理，別具觸感，配備了鏡面拋光與黑色不鏽鋼材質，適合各種家居氛圍在低調中增添韻味。

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