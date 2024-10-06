《史家本第二零二四回之伏虎降龍》借戲劇創作探索人生｜何故專欄

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》（以下簡稱《伏虎降龍》），劇本精密，演員出色，笑聲不絕，承先啟後又言之有物的瘋狂江湖喜劇！



《史家本第二零二四回之伏虎降龍》海報

《伏虎降龍》改編自法國喜劇大師莫里哀（Molière）的《史嘉本的詭計》（Les Fourberies de Scapin），由方俊杰導演，方俊杰和郭永康聯合編劇，陳健豪助理導演，喻汀芷戲劇構作，歐陽駿、余翰廷、吳家良、陳嘉樂、陳嬌、杜雋饒、周志輝、丁彤欣、陳卉蕾、郭靜雯、蔡溥泰主演。2023年7月初演時名為《史家本第二零二三回之伏虎降龍》，2024年載譽重演，揭開新一頁「第二零二四回」。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》講述「伏虎幫」和「降龍寨」雖然源於「玄武門，卻輾轉成為江湖世仇，爭鬥百年，勝負未分。一年一度對決之日，擅長「伏虎拳」的伏虎幫主龍傲天（吳家良 飾）和擅長「降龍爪」的降龍寨主虎千山（余翰廷 飾），在陰差陽錯下，突然宣布兩派結盟，重振玄武門，更命令兩派少主龍敬天（陳嬌 飾）和虎百山（陳嘉樂 飾）迎娶對方千金，並且要馬上成親，但他們都已心有所屬，龍敬天迷戀青樓女子佘翩翩（丁彤欣 飾），虎百山則鍾情高麗女俠龍兒（陳卉蕾 飾），跟「上環戲班」班主玄虛大師學習戲劇的家僕史家本（歐陽駿 飾）為了讓有情人終成眷屬，施展了渾身解數，卻遇上武痴武野德（杜雋饒 飾）、龍兒奶媽全自然（郭靜雯 飾）、鴇母如夢（蔡溥泰 飾）等人的諸多阻攔，就在絕望之際，史家本竟然參透比「伏虎拳」和「降龍爪」更厲害的武功，當年玄武大師的另類絕學「鳳凰不死神功」⋯⋯

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》借討論戲劇創作，探索人生真諦。在「生存」和「死亡」之間，史家本以不同的「劇本」見招拆招，某程度上，其實是不斷跟命運之神決鬥，簡單一句，就是在玩命。然而，眾人都害怕的兩位武林高手，龍傲天已龍游淺水，虎千山亦虎落平原，根本不足為懼！史家本讓我們明白，只要不害怕「死亡」，就可以看清「真相」，練成「鳳凰不死神功」，成為笑到最後的大贏家。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》玩得夠顛夠喪，結合演員在舞台兩側的即場演奏和唱歌，不斷製造戲劇效果。「第二零二四回」更上一層樓，劇本更精練，台詞更啜核，演員更有默契，現場氣氛更熾烈，台上台下的互動更過癮！坐在通道的觀眾，擁有額外的體驗，個別觀眾更有機會被邀請上台一起「打沙包」，更有一份神秘禮物！我觀看的第一場，幸運兒竟然是電影導演何爵天！

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》的每個角色都好立體，每位演員都有發揮， 2023年7月初演時，共有兩個版本，我觀看的版本是由申偉強飾演虎千山，高瀚文飾演龍傲天，而另一版本的演員分別是余翰廷和吳家良，亦即是「第二零二四回」的黃金組合。更有趣的是，新版加入了四位武林新晉組成的女團「蔬菜組合」（Veggies）：高麗菜（龍兒/陳卉蕾）、直高菜（如夢/蔡溥泰）、芫（全自然/郭靜雯）和茜（佘翩翩/丁彤欣），她們唱作了本劇的主題曲〈鳳凰不死神功〉，以音樂元素令本劇昇華。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》除了上述的〈鳳凰不死神功〉，還有一曲改編自Queen的〈We Will Rock You〉，唱出打工仔心聲的〈Money Money Payme〉，作為史家本跟觀眾互動的高潮一幕，非常好玩，可算是本劇的驚喜之一。〈鳳凰不死神功〉已在Spotify正式上架，更拍攝了有趣的MV，雖然我已成為「雜菜粉絲煲」（「蔬菜組合」粉絲群組的官方名稱），卻是熱切期待〈Money Money Payme〉，雖然史家本不像歐陽駿那樣得到虛空大師的歡心，仍然值得我們的支持。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》除了一再戲謔歐陽駿，也借香港話劇團藝術總監潘惠森的舊作《武松打虎》和《男人之虎》來開玩笑，更惡搞了香港話劇團的近作《曖昧》和《大狀王》，最重要是不只「自己所屬圈子內的笑話」，在將廣東話的精髓發揚光大同時，更將港產片的經典金句和網上爛Gag共冶一爐，是近年難得可以讓全場觀眾放肆地開懷大笑的廣東話舞台喜劇。

《伏虎降龍》是台前幕後的心血結晶，佈景及服裝設計王健偉、聯合服裝設計蘇善誼、燈光設計楊子欣、以及負責音響設計馮璟康，都應記一功，就連負責海報場刊設計的團隊也值得一讚！去年場刊的【我們的話──上環戲班第一回玄武論戲】，記錄了導演、編劇和一眾演員的對話，妙語如珠，非常抵死，今年場刊卻換上了【伏虎降龍快報──私「訪」菜：關於紅遍江湖的蔬菜組合，你要知道的是……】和【號外──專訪大隱隱於市的幕後製作人金剛】，毫不遜色，而去年由郭永康撰寫的「劇場文學」【喜劇是「我們」的藝術】則繼續保留，並且成為了「導賞文章」，為觀眾帶來更高質素的樂趣。

《史家本第二零二四回之伏虎降龍》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《伏虎降龍》將莫里哀從三百多年前的浪漫法國帶到今天的荒誕香港，讓「我們」一起學習「鳳凰不死神功」！這不只是屬於「我們」的集體創作，更有可能成為香港話團的新一代喜劇戲寶，甚至有機會改寫往後香港舞台劇的發展。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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