【維基百科】日本人追潮流八卦靠維基　有心人自願自費編寫條目

編按：上網查資料看維基百科一定是最快的方法，原來日本人非常喜歡使用維基百科，甚至有人自費買資料版權編寫，且看下文作者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【維基百科】日本對維基百科的熱愛 維基百科人義務編寫條目」，刊於01撐場】

不少人在不知道事物的意思時，第一反應都是查閱維基百科（Wikipedia）的解釋。但對於維基百科，你又知道多少呢？在一期《松子的未知世界》（マツコの知らない世界），邀請到撰寫、編輯維基百科條目，維基百科發燒友的さえぼー小姐作為嘉賓，為我們解說維基百科的世界。

不少人在不知道事物的意思時，第一反應都是查閱維基百科（Wikipedia）的解釋。（wikipedia）

維基百科被列全球十大最受歡迎的網站之一，亦是全球網絡上最大而且最受歡迎的參考工具書，提供304種語言的版本，令不同地方的人士也能閱覽。而維基百科現時亦由非牟利機構，維基媒體基金會來負責營運。「Wikipedia」的名字，則來自網站核心技術「Wiki」，及英文中表示百科全書的「Encyclopedia」，兩詞混合而成的字。

調查發現，在每月瀏覽維基百科的數目上，日本僅次於美國，成為第二位每月最多瀏覽維基百科的國家。而大多日本人之所以看維基百科，都因為對社會熱話的好奇心及想追上潮流的欲望。譬如在2018年瀏覽量最多的條目中，有因《Lemon》一曲爆紅的歌手──米津玄師、熱門NHK晨間劇《一半，藍色。》（半分、青い。）及因此人氣急升的演員中村倫也，不少都是日本話題性的對象。不過耐人尋味的是，日本並沒有維基百科的分部，或是任何關於維基百科的正式組織，所以日文條目大多都是日本網民義務編寫及營運所成。譬如さえぼー小姐編寫了291項條目，沒有獲得任何收益，反而是自己付出了大量金錢，包括複印學術論文的費用，及購買圖鑑的金錢。

調查發現，在每月瀏覽維基百科的數目上，日本僅次於美國，成為第二位每月最多瀏覽維基百科的國家。（節目《松子的未知世界》截圖）

儘管如此，為了自己的興趣及記載正確的內容，一些維基百科人（Wikipedians）自願挺身而出，造福網絡社區。在他們當中，有一些很有趣的別稱，比方說「妖精」就是在發現新手維基百科人所編寫的條目中，版面佈局出錯或沒有遵守規定時，為其悄悄地作出修改的人；或者「死神」便指在某些名人公開宣佈死亡消息時，第一時間修改其條目的人。

那麼當然，修改維基百科條目的人中，也有不少是出於惡作劇，例如「品川新駅」（品川新站）宣佈改名為「高輪ゲートウェイ駅」（高輪Gateway站）後，該條目於35分鐘內便有59次更新，大多都是亂改。為了防止情況進一步失控，這條目便很快進入半保護模式，不能再編寫，甚至有機會封鎖亂寫的人。而當中尤其重要的管理者，有着刪除條目內容，封鎖惡作劇的編寫的權限，可管理及維持內容的質素。

意外地不為人所知的是，維基百科其實有主頁，記錄着有多少項條目，或一些冷知識及優良條目。而優良條目為維基百科人所投票選出，條目內容充實而可信性高。當中又分為獲得藍色星星圖案及金色星星圖案的條目，在日文版，前者只有0.1%選中，後者更僅有88項，為數相當少。有興趣的朋友可以按下圖的表，看看獲得金星條目，至少有過百個參考資料，相當仔細。

當中又分為獲得藍色星星圖案及金色星星圖案的條目，在日文版，前者只有0.1%選中，後者更僅有88項，為數相當少。（節目《松子的未知世界》截圖）

在知道了維基百科的各種知識後，希望大家能抱着感恩的心情，活用及善用網上資源。

內容提供：雪話

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