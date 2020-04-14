【笑傲江湖】十種版本東方不敗　金庸不滿的兩個版本都大受歡迎？

來說說各個版本的東方不敗，你喜歡男版抑或女版？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「各版東方不敗，埋嚟睇埋嚟揀」，刊於01撐場】

第一個東方不敗，是70年代的田青，十分男性化。

田青飾演的是七十年代，亦是第一個版本。（電視劇照）

到江毅的版本，就有自宮前和自宮後，像不像一個男扮女裝的大媽？不要看輕這個版本，那時的令狐沖可是周潤發。

到台灣的乾德門，造型有點像妖怪。初期的版本，東方不敗都是醜角，演員要往裡演。

徐克做了一個大突破，用林青霞演東方不敗，開創女演員演東方不敗的先河。把原著陰陽怪氣、不男不女的噁心男人，變成有情有義有氣質的絕世美人。

徐克做了一個大突破，用林青霞演東方不敗，開創女演員演東方不敗的先河。（電視劇照）

第一集，東方不敗和令狐沖的感情線是主題，雖然主線改了，但仍有任盈盈、岳靈珊那些角色。可能東方不敗太受歡迎，第二集連令狐沖也沒有了，東方不敗做主角，其他所有角色，例如王祖賢飾演的雪千尋，都是原著沒有的角色，連日本倭寇也出現了。故事變得面目全非，難怪金庸先生不滿這個版本。

林青霞可男可女，顛倒眾生的演繹，成為史上最經典東方不敗。（電視劇照）

但林青霞可男可女，顛倒眾生的演繹，成為史上最經典東方不敗，林青霞亦因此成功轉型，由純情女角變成電影女神。

後來台灣拍了一套《葵花寶典》，也是東方不敗做主角，演員是楊麗菁，英氣美人，但模仿的痕跡比較明顯。

然後又轉用男演員，魯振順一向擅長演娘娘腔，當然不是林青霞那種美人。

根據原著，令狐沖遇見東方不敗時，是罵他「老妖怪」、「不男不女的老旦」，正是魯振順的路線。據說，金庸先生也讚魯振順的造型符合原著。

但觀眾喜歡看美人嘛，所以來一個劉雪華版，劉雪華曾經飾演任盈盈。雖然用美女做東方不敗，但劇情上都比較貼近原著。

雖然用美女做東方不敗，但劉雪華版本在劇情上都比較貼近原著。（電視劇照）

到鄭秀珍版，也是走英氣美人的路線，似乎女演員做東方不敗，挑眉的表情、瀟灑的動作，都是在模仿林青霞。

茅威濤的版本比較妖艷，別以為又威又濤就是男演員，她是專門反串小生的越劇專家，這個東方不敗妝容，也真的有越劇感覺，未必所有觀眾都能接受。

近年的陳喬恩版，東方不敗變成實實在在的女人，和令狐沖展開偶像劇式的愛情，連她喜歡楊蓮亭，都是因為楊蓮亭長得像令狐沖，愛情替身。

任盈盈簡直變了第三者，觀眾都希望東方不敗和令狐沖在一起。原著書迷當然不滿意這個版本，但這套劇相當受歡迎，套路有點像當年的林青霞版。

老實說，魯振順和林青霞，人人都會選林青霞，但是原著分明是魯振順。所以怎樣平衡符合原著和觀眾口味，真是金庸劇的永恆難題。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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