【文學懸案】眾裏尋他千百度　驀然回首　誰人正在燈火闌珊處？

〈青玉案．元夕〉辛稼軒 東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。 蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。眾裏尋他千百度。驀然迴首，那人卻在，燈火闌珊處。

詞的收結是：「眾裏尋他千百度。驀然迴首，那人卻在，燈火闌珊處。」那人是誰？這實在不必猜。賞詞，可憑自己的意念仔細採發，可就多種角度而欣賞詞作的風華。優越的詞曲，都具多元欣賞的條件，辛稼軒（編按：辛棄疾）這首〈青玉案〉更是個中翹楚。

「誰人正在燈火闌珊處」第一說：請容許辛稼軒有浪漫的愛情

〈青玉案．元夕〉作於宋孝宗淳熙元年（1174年），辛稼軒三十四歲。當時他在臨安。我們姑且想像稼軒於元夜約了情人相會。這種情懷，北宋有一首〈生查子〉的，不就寫過「去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後」二十字的浪漫溫情嗎？

稼軒約了他的情人，在柳梢下、花燈前相會。臨安元夜如市，抱柱的尾生也不能守在一地而不動。在人潮裏，稼軒與佳人一下子就失卻了方向感，流水一樣的四處淌動。散亂在人海裏、焰煙中。

稼軒的佳人，是怎麼樣的可人兒？

他的情人清雅脫俗，鳳簫魚龍不沾其寧靜嫻逸，俗粉涎香反污其玉骨冰肌。燈火如晝，煙火如星，不及貞潔的荊釵裙布；元夕推銷的寶馬雕車，反落後於蓮步溫文。稼軒等候的就是這樣的佳人。

不巧的是，元夕迎節的人太多，約見的原地人旺燈狂，佳人不堪駐步。光影紛雜，人馬喧囂，稼軒找了又找，千尋萬覓，芳蹤杳杳，稼軒有點彷徨，有點失望。情郎盼意無憑，玉壺光轉尤急，燈前四處覓尋，柳下惆悵躑躅，終似一無所得，正想放棄斂袂而行，「驀然迴首，那人卻在，燈火闌珊處。」

失望裏驟得的驚喜，那真是大喜過望啊！愛情就是偏弄曲折，好作離奇。此時撕心裂肺，頃刻又我愛卿憐。這個收結，太美妙了！

這樣的情節，是寫予十五至二十歲的青年男女看的；這也是對〈青玉案〉詞的第一重品味。

【相關文章：從截圖「我全都要」到二次創作：欣賞抽象藝術唔係咁難（按圖預覽）】

+ 30 + 29 + 28

「誰人正在燈火闌珊處」第二說：辛稼軒在等待同袍，期待知音

〈青玉案．元夕〉作於宋孝宗淳熙元年（1174年），辛稼軒三十四歲，官任司農寺主簿。當時南宋的半壁江山已維持了五十年，而高宗、孝宗及朝臣們仍多願偏安江左，不思恢復，因而強敵壓境，國勢日弛，辛稼軒審較形勢，欲補天穹，卻恨仍官任主簿司農。故而以滿腹憂思、憤懣，融注其激情、怨恨，交織成這幅元夕求索圖。

上闋寫個焰火春燈，魚龍舞夜，熱鬧的氣氛裏，來人都是寶馬雕車，珠光寶氣的。稼軒尋找的，卻在燈火闌珊處。看來似是故作強烈對比，或另有別情。

這裏寫的，正暗暗地描繪着：茍安是特級的麻藥，江左的歡樂掩蓋了人的鬥志。自岳飛枉殺、世忠束手，換來了五十年的安逸，魚淡忘了牠們的舊池，龍錯記了應處的故淵；寶馬雕車香滿路，朱門酒肉響簫聲，整座江山沒有金柝鐵衣的固守嚴防，他們忘記了「生於憂患，死於安樂」的警箴。稼軒深恐趙宋的輝煌，只是元宵一夜的花燈，此刻放了，轉眼就要收了；寶馬雕車、蛾兒雪柳的春夜狂歡，瞬間怎敵他秋來風急，定必吹落如星如雨。

然而，救國衛土，不是一個人之事，稼軒着實要找一個同志，覓一位知音。但在舉目混濁的世情裏，要找個清勁的人；在眾人皆醉的時局裏，找一個清醒的人，尤其在臨安的朝堂裏，難啊。

但，這個心志、這種精神不能淡卻，找一個同心同德的鬥士不是全無可能，就是憑着這點倔强和堅持，正好在遍尋不覓之際，老天爺慈悲，「驀然迴首，那人卻在，燈火闌珊處。」

旨意積極，這樣的情節，是寫給大家看的，相互勉勵着的；這是〈青玉案〉的另一種品味。

「誰人正在燈火闌珊處」第三說：不許他人加入，「那人」恐怕就是「自己」的化身

〈青玉案．元夕〉作於宋孝宗淳熙元年（1174年），辛稼軒三十四歲，官任司農寺主簿。這個主簿的職責，是記錄官倉糧食的數量，費神而不能稍懈。而稼軒是要金戈鐵馬，北伐狂虜，氣吞萬里如虎。「那人」，正是辛稼軒自己的寫照，他不甘寂寞，不甘伏櫪，縱然已是燈火闌珊之時，他仍悄立在夜深的一個角落裏，等待着一聲呼喚、一種共鳴。獨立不群的辛稼軒，面對璀璨的元宵，他一肚子的憤懣，一眼睛的看不慣，他就守在那裏，沸湧着一腔熱血，等候着時代的呼召。

梁啟超先生《藝蘅館詞選》所說這首詞是：「自憐幽獨，傷心人別有懷抱。」就可以放在這個層面作理解。

別有懷抱，也就是一種形象突出的思想境界，內裏蘊含着廣闊的象徵意義，愈了解辛稼軒，愈多讀稼軒詞，再從其豪放的氣息中穿透其婉約的筆致，就會有更多了解，更多的共鳴，儘管辛先生已與你相距九百年。

意識積極進取，鬥志鋒利堅強，這樣的情節，是要剖開自我，感染九百年後的我們，這是〈青玉案〉的另一種精神感召。

【相關文章：篤姬、龍馬傳、真田丸 NHK大河劇唔只武士劇歷史劇咁簡單（按圖預覽）】

+ 13 + 12 + 11

「誰人正在燈火闌珊處」第四說：甚麼人都不是，「那人」只是「理想」的化身

這是詞的臻極之境，即如王國維先生所說的：這是第三種境界，即至高的境界。那是一種「悟」的境界。靜安先生云：

古今成大事業、大學問者，必經過三種境界：「昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。」此第一境也。「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」此第二境也。「眾裏尋他千百度，回頭驀見，那人正在、燈火闌珊處。」此第三境也。此等語皆非大詞人不能道，然遽以此意解釋諸詞，恐晏、歐諸公所不許也。 王國維《人間詞話》

靜安先生又說：「幼安之佳處，在有性情，有境界。」

所謂「悟」，就是綜合種種情景所描，意念所繫，融合其畢生意願，奮發目標，融和歸納，鑄煉成一語的精華，一理之不朽。但詞中所喻的「理想」，是稼軒心魂最深處的秘隱，這理想是甚麼，不必說，也很難說，這是稼軒自家心中的事，你能了悟，是你與詞人心靈相通；你不能了解，也無須勉強，因我們到底相隔了九百年。面對眼前的人，尚且不易了解，何況寫入詞中，距離千載的一種「理想」。雖然如此，但稼軒的理想必然是「心繫家國」，則似可斷言。

此詞旨意積極進取，意識堅強，這樣的內容分析，是要剖開詞心，發射光芒，這「心」是一個人的理想化成高懸的理念，是一種指導的方向，一種含蓄的南針。含蓄，故隱喻多，故能適用於你我，適用於南宋全民，也適用於今日的教育。

或許有人反問，以上的說法真的就是辛先生當年填詞的情懷嗎？這可說不準。但我認為作這樣說，是對得起辛先生的。

最後，還須補充一說的，就是：詞中繁華熱鬧的情景，絕不是用來與「驀然迴首，那人卻在，燈火闌珊處」作對比，而是用來墊底、陪襯的。因為稼軒心中沒有這些火樹銀花，魚龍歌舞（景象），甚至連寶馬雕車，蛾兒雪柳，金縷暗香（人物），也不過是陣陣一吹即落的星雨，這些繁華熱鬧，只看在眼裏，不放在心中。

「東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。 蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。」這四十七個字，都是背景的陪襯，它要陪襯的，是四個字的另一背景：「燈火闌珊」；而這四個字要襯托的，只有兩個字：

「那人」。

全首詞最動人的動作，不是「夜放」、「吹落」、「香滿」、「聲動」、「光轉」、「魚龍舞」、「暗香去」，也不是「尋他千百度」，而是「驀然迴首」。這是整個宋詞裏最動人的一次「驀然」，最可貴的一次「迴首」。回眸所見，幾許驚喜、幾多辛酸、幾陣思疑，幾乎是千種味道，就這樣一下子的湧過來。這一回頭，推倒花樹，彈落星雨，盡空寶馬雕車，窺破鳳簫魚龍。詞人眼裏再沒有蛾兒雪柳黃金縷，耳裏不復聽見笑語盈盈。那是一種「悟」的境界。

這種藝術鋒磨的「回馬槍」，辛稼軒就舞弄得很見工夫。如他的〈破陣子〉，最後一句「可憐白髮生」，就挑下了「醉裏挑燈看劍」至「天下事」、「生前身後名」等等的積極造作，筆力萬鈞！

南宋‧劉克莊《後村詩話》云：「公所作，大聲鏜鎝，小聲鏗鍧，橫絕六合，掃空萬古；其穠麗綿密處，亦不在小晏、秦郎之下。」劉先生是稼軒的後輩，此處贊言有溢美之嫌，但這首〈青玉案〉的穠麗綿密處，實不在晏幾道、秦少游之下，他說對了。

2019年10月30日晚上7時50分完稿

（編按：以上內容節錄自《文言課堂的點翠飛花——新高中文言文指定課文注釋及簡說》。）

書名：文言課堂的點翠飛花——新高中文言文指定課文注釋及簡說 作者：郭漢揚 廣東澄海人。1950年11月28日生。香港中文大學（新亞書院）甲等榮譽文學士、哲學碩士。自2005年，即任教職於香港城市大學及香港公開大學，業已榮休。曾為香港公開大學編寫現代文學課程，與鄭滋斌教授合編《中國文學史精要》，及出版中學預科中國文學科教材。著有《天人的絕構 學術的嫏嬛——流淚說敦煌》、《郁達夫年譜》。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】