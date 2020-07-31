在家看藝術｜李慧嫻4名港日藝術家辦聯展　玩味作品尋找可愛之道

可愛是一種處世之道，或者是最貼地的做法。可愛不能被定義，更像是一種感受，每人心目中都有著可愛的一面等待被發掘。三位香港知名藝術家與日本藝術家手嶋大輔組成的聯展「乜咁Q」。Cute還是「乜Q」？由你界定。

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三位香港知名藝術家周俊輝、梁嘉賢和李慧嫻與日本藝術家手嶋大輔組成的聯展「乜咁Q」。最近展覽因應疫情，更提供免費網上虛擬實景遊覽【按此連結觀看】。

可愛是一種處世之道，或者是最貼地的做法。早前到了Karin Weber Gallery看剛開始不久的聯展「乜咁Q」（Of All Things Cute）（展期至8月15日），集合了三位本地藝術家李慧嫻（Rosanna Li）、梁嘉賢（Joey Leung）、周俊輝，以及一位日本藝術家手嶋大輔（Daisuke Teshima）的作品，看看他們是如何可愛得起。

藝術中的可愛變得更加複雜和多面。傑夫·昆斯的「氣球狗」和奈良美智的兒童和動物的深色肖像都創下了價格新高。藝術家們利用可愛主題的即時視覺吸引力來傳遞一個比其媒介更前衛的資訊。

在「乜咁Q」中，四位東亞藝術家利用他們所描繪對象的自發魅力，對性別、政治或人類狀況得出自己的看法。李慧嫻和梁嘉賢分別以陶瓷和水墨為媒表現出卡通般的女性形象，而手嶋大輔的木雕頭像則對人與人之間的互動進行了生動的評論。周俊輝選擇一輛標誌性的紅的士來宣傳一個帶有象徵意義的可愛玩具，在政治的脈胳中探索可愛。

多年來，我對可愛的理解不斷增強，即使我知道「可愛」或「可愛」在藝術領域中是大多數人的禁忌，但對它的滲透卻滲透到我的陶器作品中也就不足為奇了。 李慧嫻

美，不一定是可愛的代名詞，只要能夠令人會心微笑，即使只是一刻的觸動，都可以是可愛。可愛不是一個定義，更像是一種感受，同一件事物，不同人觀點角度為物件賦予了意義，可愛不一定是你的標誌，但每人心目中都有著可愛的一面等待被發掘。

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提到李慧嫻，人們必定會聯想到她那標誌性的胖胖陶人雕塑，肥短身型跟現代審美觀格格不入，卻又因此多出一番趣味。《鬼咁 Cute!》戴上了口罩，手捧代表著新型冠狀病毒的玩具；《隔離，隔籬》系列四個人偶各自戴上口罩背對而坐，低頭玩弄手中電話，好像即使沒有疫情，人們的疏離根本就是一種隔籬；《宅標》拿著公仔……

我愛你，因為你很可愛。 vs 你很可愛，因為我愛你。 梁嘉賢

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再看梁嘉賢的作品，以獨特的少女形象入畫，糅合標奇畫風及打油詩元素，在每幅畫中加入不同諷刺生活的意味，相映成趣。在《喃喃》中少女一臉多愁善感地修剪盆栽，題道「熱情如此輕易被左右，他一出現，我的可愛便到盡頭」；《歡樂小姐》中少女騎著喜慶的鯉魚手執歡樂的氣球，板著一幅無聊至極的臉，題道「法力無邊，難掩你黑面，親愛的，是否還有願望未實現」。畫中景況使一眾年輕男女會心微笑，因為身同感受。

當童話故事、胖胖的人、喋喋不休的頭和微型玩具彙聚在凱倫偉伯畫廊的「乜咁Q」時，我們經常被提醒那些外表看起來夢幻而輕鬆的事物可能蘊含着更深的、更黑暗的意義。

展覽資訊︰ 「乜咁Q」藝術聯展 展覽日期︰2020年6月27日 ‑ 8月15日 地點︰凱倫偉伯畫廊

藝術家介紹︰

周俊輝（1980年出生於香港）是香港最著名的藝術家之一，以使用香港流行電影中的畫面而聞名。周氏在香港中文大學藝術系修畢文學士及碩士學位，目前仍在該校教授繪畫。他的作品在香港和國際上廣泛展出，包括英國薩奇畫廊（2012）和英國「利物浦雙年展」（2012）。他曾獲「香港藝術中心三十週年大獎」和「Sovereign 亞洲藝術獎」。

手嶋大輔（1977年出生於日本福岡縣）於日本東京造形大學雕塑學系取得文學士（2001）和碩士（2002）。他的彩色木雕作品的核心是人類在復雜的城市環境中的相遇和互動的概念。他的作品主要在日本展出，也有在韓國、香港和巴黎展出。

梁嘉賢（1976年出生於香港）於香港中文大學藝術系修畢文學士（2000）及碩士學位（2007）。梁氏的作品被香港藝術館和英國牛津大學阿什莫爾博物館收藏，作品在香港和東亞地區廣泛展出。

李慧嫻（出生於香港）在香港理工大學修讀陶藝，並於英國倫敦大學和利物浦大學修讀藝術教育。李氏為2020年香港藝術發展局所頒發的藝術家年獎（視覺藝術）的得獎者。她還擔任香港康樂及文化事務署博物館專家顧問及香港當代陶藝協會的創會會員兼前任副會長。她的作品為香港藝術館、香港文化博物館、廣東美術館、廣東石灣陶瓷博物館、浙江美術館及台灣新北市立鶯歌陶瓷博物館所收藏。